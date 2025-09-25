[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 25일

48년생 : 쉽게 풀린다 걱정 말라.60년생 : 베푼 만큼 받는다.72년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.84년생 : 운이 사방에 떨치는구나.96년생 : 기회는 항상 오는 것이 아니다.49년생 : 주변사람과 상의함이 좋겠다.61년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.73년생 : 웃음이 끊이지 않는구나.85년생 : 전화위복의 기회.97년생 : 가까운 사람에게 도움 받는다.호랑이50년생 : 기쁘고 편안한 하루.62년생 : 예의범절을 스스로 지켜야 행운 있다.74년생 : 자신감이 모든 것을 해결한다.86년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.98년생 : 새로운 만남에 신경 써라.토끼51년생 : 어렵던 일 도움 받아 해결된다.63년생 : 기쁜 소식이 가득하다.75년생 : 이익이 있다.87년생 : 타인에게 인정 받게 된다.99년생 : 서두르지 말고 기회를 기다려라.52년생 : 기다리면 운이 따른다.64년생 : 무리하지만 않으면 좋다.76년생 : 소문이 좋으니 잘 처신하라.88년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.00년생 : 친구가 도움을 준다.53년생 : 재물이 생기겠구나.65년생 : 이동이나 변동은 유리하다.77년생 : 운세가 호전된다.89년생 : 오후엔 운이 좋아진다.01년생 : 계획한대로 운이 상승한다.54년생 : 시비 거리가 있으나 해결된다.66년생 : 형편이 풀리겠다.78년생 : 행동이 차분하면 길하다.90년생 : 좋은 기회가 있겠다.02년생 : 여유를 가지고 사람을 대하라.43년생 : 운수가 아주 좋은 날.55년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 있다.67년생 : 노력한 만큼 소득 있다.79년생 : 성공의 길로 접어드는 날이다.91년생 : 기쁜 일이 생긴다.원숭이44년생 : 재물운이 강하다.56년생 : 대길한 운이니 일의 성사 크겠다.68년생 : 우연히 나를 돕는 사람 있겠다.80년생 : 집안 일이 잘되고 기운이 좋아진다.92년생 : 일찍 귀가하면 좋다.45년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.57년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.69년생 : 집안이 화평해진다.81년생 : 뜻한 바대로 이루겠구나.93년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.46년생 : 재물운이 있다.58년생 : 기다리던 소식 듣는다.70년생 : 언행에 조심해야 하겠다.82년생 : 장기적인 투자 좋겠다.94년생 : 대인관계가 좋아진다.돼지47년생 : 행운이 넘쳐 기쁜 하루 되겠다.59년생 : 계획한대로 운이 상승한다.71년생 : 근심걱정이 전혀 없다.83년생 : 차분히 일을 풀어나가라.95년생 : 친구의 도움 받아 일 처리된다.