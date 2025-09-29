[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 29일

48년생 : 뜻밖에 행운이 있다.60년생 : 운기가 상승하는 날.72년생 : 기회를 놓치지 마라.84년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.96년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.49년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.61년생 : 일의 진척이 없겠다.73년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.85년생 : 많은 사람이 도와주는구나.97년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.호랑이50년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.62년생 : 서둘지 않아도 풀린다.74년생 : 기쁜 일이 생기겠다.86년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.98년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.토끼51년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.63년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.75년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.87년생 : 큰 수확을 얻게 된다.99년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.52년생 : 복이 점차 다가오는구나.64년생 : 안정 속에 발전 누린다.76년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.88년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.00년생 : 안정이 되고 화기애애하다.53년생 : 꾸준히 노력하라. 행운이 온다.65년생 : 조금만 기다리면 행운이 찾아온다.77년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.89년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.01년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.54년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.66년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.78년생 : 가족의 의견을 존중하라.90년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.02년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.43년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.55년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.67년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.79년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.91년생 : 경사스러운 일 생기겠다.원숭이44년생 : 너무 걱정하지 마라.56년생 : 계획한대로 운이 상승한다.68년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.80년생 : 도와줄 사람이 나타난다.92년생 : 차분히 일을 처리하라.45년생 : 재물운 붙고 기쁜 일 생긴다.57년생 : 커다란 성과 있겠다.69년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.81년생 : 이동하기 좋은 날이구나.93년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.46년생 : 뜻대로 일이 진행되어 간다.58년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.70년생 : 성공의 기회를 잡는 날.82년생 : 최선을 다하면 해결된다.94년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.돼지47년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.59년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.71년생 : 복이 점차 다가오는구나.83년생 : 이제서야 풀리는구나.95년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.