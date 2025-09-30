[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 30일

48년생 : 주변에서 인기가 올라간다.60년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.72년생 : 분주한 하루 되겠다.84년생 : 서둘러 행운을 잡아라.96년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.49년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.61년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.73년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.85년생 : 불안해하지 않아도 된다.97년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일.호랑이50년생 : 우연히 행운이 따른다.62년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.74년생 : 겸손함이 길하다.86년생 : 자신을 낮추면 도움 받는다.98년생 : 가정에 경사가 있다.토끼51년생 : 하루종일 좋은 일이 넘친다.63년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.75년생 : 여유를 가지고 행동하라.87년생 : 구하는 일마다 성사된다.99년생 : 지나친 걱정을 하고 있다.52년생 : 소망하던 일 이루겠다.64년생 : 협동하면 성과가 크다.76년생 : 단거리 여행은 대길.88년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.00년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.53년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.65년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.77년생 : 부동산은 유리하다.89년생 : 시비를 조심하라.01년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크겠다.54년생 : 마음을 열고 대화하라.66년생 : 문서, 금전에서 얻는 것 생기겠다.78년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.90년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.02년생 : 적극적인 자세로 나가라.43년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.55년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.67년생 : 재력 명예를 얻는 운세79년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.91년생 : 인내하면 큰 성과 얻는다.원숭이44년생 : 집안에 좋은 일이 있다.56년생 : 문서에서 이득을 본다.68년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.80년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.92년생 : 계획했던 일이 이루어진다.45년생 : 무난한 하루가 되겠다.57년생 : 집안이 화평해진다.69년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.93년생 : 노력을 아끼지 마라.46년생 : 기쁜 소식이 가득하다.58년생 : 수입이 좋은날이다.70년생 : 가는 곳마다 행운이 따른다.82년생 : 철저히 계획을 세우면 얻는다.94년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.돼지47년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.59년생 : 빛을 보는 대길의 날.71년생 : 좋은 기운이 넘친다.83년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.95년생 : 고민은 시간이 해결한다.