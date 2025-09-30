“2만원짜리 치킨 1만 5000원에”…공공배달앱, 매일 ‘5천원’ 할인해준다

공공배달앱 로고

공공배달앱 홈페이지

공공배달앱을 이용해서 2만원 이상 음식을 주문하면 매일 5000원씩 할인받을 수 있다.농림축산식품부는 10월 1일부터 공공배달앱에서 2만원 이상 음식을 주문하는 고객에게 매일 1인당 5000원 상당의 소비쿠폰을 지급한다고 30일 밝혔다.농식품부는 지난 6월부터 이달 21일까지 소비쿠폰 지원 사업을 진행한 결과, 주문 건수와 결제액이 지난해 같은 기간보다 3배 이상 늘었다고 발표했다. 이번에는 지원 조건을 더 완화해서 2만원 이상 주문하면 누구나 하루 한 번 5000원을 할인해주기로 했다.행사에 참여하는 공공배달앱은 땡겨요, 먹깨비, 위메프오, 휘파람, 대구로 등 민관 협력형 배달앱 5곳과 배달특급, 배달모아, 전주맛배달, 배달의명수, 배달e음, 울산페달, 배달양산 등 지자체 개발 배달앱 7곳이다.땡겨요, 위메프오, 배달e음, 울산페달, 배달양산의 경우 선지급 방식으로 당일 만료되는 5000원 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 2만원 이상 주문 시 사용 가능하고, 하루 한 번 받을 수 있다.먹깨비, 배달특급, 대구로, 휘파람, 전주맛배달, 배달모아, 배달의 명수는 즉시 할인해준다. 2만원 이상 주문 시 하루 한 번 5000원을 깎아주는 형태다.현재 공공배달앱은 전국 229개 시·군·구 중 207개 지역에서 운영 중이다. 지역사랑상품권을 활용한 결제도 가능하다.공공배달앱을 운영하지 않는 지역에서도 ‘땡겨요’, ‘먹깨비’ 등 민관협력형 앱을 통해 동일한 혜택을 받을 수 있다. 지자체별 운영 중인 공공배달앱은 ‘공공배달 통합포털’을 통해 확인하면 된다.농식품부는 사업 예산이 소진될 때까지 행사를 계속할 예정이다.앞서 정부는 올해 추가경정예산(추경) 편성에 공공배달앱 소비쿠폰 예산 650억원을 투입했다. 당초 2만원 이상 3회 주문을 하면 1만원 쿠폰을 지급했으나, 지난달부터 2만원 이상 2회 주문으로 지급 기준을 완화한 바 있다.주원철 농식품부 식품산업정책관은 “이번 지급기준 완화를 통해 추석 동안 늘어나는 외식 수요에 따른 소비자 부담을 덜고, 외식 경기 활성화에도 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.최종범 인턴기자