[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 3일

48년생 : 겸손의 미덕을 보이면 길하다.60년생 : 절대 안정이 필요한 날이다.72년생 : 금전낭비를 조심하라.84년생 : 다툼수 있으니 매사 주의하라.96년생 : 차근차근 처리하라.49년생 : 사람 만나는 일이 좋겠다.61년생 : 가까운 여행도 좋겠다.73년생 : 가족에게 신경 써야 한다.85년생 : 금전적으로 어려움 있겠다.97년생 : 신중하라.호랑이50년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.62년생 : 베풀면서 근신하라.74년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.86년생 : 기분 좋은 하루다.98년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과 있다.토끼51년생 : 나의 위치를 지켜라.63년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.75년생 : 남을 원망하지 마라.87년생 : 부담 가는 일을 하지 마라.99년생 : 이름을 떨칠 운세다.52년생 : 어려움 없이 순조롭게 풀린다.64년생 : 기쁨이 있는 하루이다.76년생 : 자존심 버리면 행운 있다88년생 : 마음을 안정시켜라.00년생 : 일을 크게 벌이지 마라.53년생 : 한 가지 취미를 가져라.65년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.77년생 : 작은 이익 있겠다.89년생 : 가족간의 화합이 필요하다.01년생 : 과감한 결단이 필요하다.54년생 : 변화를 가져라.66년생 : 계획한 일을 차분히 처리하라.78년생 : 부부화목에 신경 써라.90년생 : 부족한 만큼 공부하라.02년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.43년생 : 근심이 사라지는 하루이다.55년생 : 매사에 복병이 숨어있다.67년생 : 기쁜 하루가 되겠다.79년생 : 기다리면 운이 따른다.91년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.원숭이44년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.56년생 : 남의 말에 귀 기울여라.68년생 : 믿다가 큰코 다친다.80년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.92년생 : 말을 꾸미지 마라.45년생 : 재물운 있겠다.57년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.69년생 : 기회가 왔을 때 잡아라.81년생 : 주변의 시샘에 신경 쓰지 마라.93년생 : 갑작스런 변동은 성과 없다.46년생 : 뜻을 낮게 세워라.58년생 : 분수를 지키면 길하다.70년생 : 일을 너무 서두르지 마라.82년생 : 방심하다 실패한다.94년생 : 애정운이 좋은 날.돼지47년생 : 적극성이 부족하다.59년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.71년생 : 마음먹기에 달려있다.83년생 : 분실 주의하라.95년생 : 즐거운 일이 생기겠다.