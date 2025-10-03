[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 5일

48년생 : 움직이면 이득 온다.60년생 : 기대하던 만큼 성과가 좋지 않다.72년생 : 양보하라.84년생 : 집안에 경사가 생기겠다.96년생 : 느긋한 마음으로 하루를 보내라.49년생 : 무난한 하루가 되겠다.61년생 : 굴러온 복을 차내는 격이다.73년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.85년생 : 때를 기다려라.97년생 : 인내하고 기다려라.호랑이50년생 : 순리에 따라야 행운 온다.62년생 : 금전거래는 구설수 따른다.74년생 : 정성 다하면 소득 있다.86년생 : 신용이 생명이다.98년생 : 욕심을 내면 실망이 크다.토끼51년생 : 서두르다 망친다.63년생 : 너무 신경 쓰지 마라.75년생 : 매사 적극적으로 대처하라.87년생 : 이득이 별로 없는 날이다.99년생 : 모든 일에 꼼꼼히 처리하라.52년생 : 사람과 대화로 풀어라.64년생 : 좋은 인연 맺겠다.76년생 : 좌절만 겪는 날이니 주의하라.88년생 : 적극적으로 대처하라.00년생 : 선택을 잘하라.53년생 : 서두르지 마라.65년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 따른다.77년생 : 대길의 운이다.89년생 : 노력하는 자에게 길이 열린다.01년생 : 타인과 결정하라.54년생 : 헛된 꿈은 망신수만 따른다.66년생 : 무리하면 손해만 본다.78년생 : 가볍게 움직이면 손해다.90년생 : 적극적인 자세가 필요하다.02년생 : 검소함이 제일이다.43년생 : 자기 관리에 힘써라.55년생 : 재물운이 강하겠다.67년생 : 옛것에 얽매이지 마라.79년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.91년생 : 일찍 귀가함이 좋다.원숭이44년생 : 매사에 활기가 넘친다.56년생 : 정신적으로 여유를 가져라.68년생 : 일이 순조롭다.80년생 : 지금 일에 큰 기대 마라.92년생 : 사교 면에 신경 써라.45년생 : 사람을 가려서 사귀어라.57년생 : 귀인의 도움 받겠다.69년생 : 지출이 예상되는 날이다.81년생 : 노력한 대가 있다.93년생 : 금전적으로 어려움 있다.46년생 : 하는 일이 쉽게 풀리겠다.58년생 : 주머니 사정이 좋겠다.70년생 : 결단을 내려야 할 일 생긴다.82년생 : 집안에 신경 써라.94년생 : 인정받고 이름도 떨친다.돼지47년생 : 자신의 주관대로 행동하라.59년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.71년생 : 의견대립을 피하라.83년생 : 신수가 태평하다.95년생 : 일의 성과가 있다.