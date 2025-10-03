[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 6일

48년생 : 먼저 마음을 안정하라.60년생 : 귀인이 도와 경사가 있다.72년생 : 실수가 생기니 주의하라.84년생 : 부지런히 뛰어라.96년생 : 재물운이 왕성하다.49년생 : 비밀을 누설하지 마라.61년생 : 경사스러운 일 있겠다.73년생 : 남에게 도움을 청하라.85년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.97년생 : 가까운 사람과 상의하라.호랑이50년생 : 미소로 하루를 시작하라.62년생 : 금전 지출이 많은 날.74년생 : 좋은 성과가 있겠다.86년생 : 운세가 서서히 호전된다.98년생 : 누군가에게 선물할 일 생긴다.토끼51년생 : 작은 것에 만족하라.63년생 : 사소한 일에 개입하지 마라.75년생 : 시비에 휘말리지 마라.87년생 : 횡재수 있다.99년생 : 제자리걸음의 연속이다.52년생 : 지출 있으나 즐거운 하루.64년생 : 우울하고 심난한 하루.76년생 : 집안이 화목하다.88년생 : 추진하는 일이 성사된다.00년생 : 남의 일에 참견하지 마라.53년생 : 분실 주의.65년생 : 생활의 여유가 있다.77년생 : 심신이 편안하다.89년생 : 말다툼으로 인해 작은 손해.01년생 : 마음이 흔들리는구나.54년생 : 기운이 넘치나 함부로 사용 마라.66년생 : 과신하다가 망신살.78년생 : 어려운 일도 즉각 해결된다.90년생 : 갈팡질팡하지 말라.02년생 : 결실을 얻으니 기쁘다.43년생 : 정확한 판단이 필요하다.55년생 : 모든 고민이 해결된다.67년생 : 앞으로 계속 전진해도 좋다.79년생 : 새로운 친구를 만난다.91년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.원숭이44년생 : 주변 사람의 도움 받는다.56년생 : 모든 일을 일단 보류하라.68년생 : 너무 큰 계획은 무리이다.80년생 : 즐거운 일이 많다.92년생 : 남에게 베풀면 행운 온다.45년생 : 만사형통하다.57년생 : 추진하던 일이 잘 성사된다.69년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.81년생 : 꿈을 크게 가져라.93년생 : 대화로 풀어야 길하다.46년생 : 소득이 의외로 크겠다.58년생 : 희망이 넘치는 날이다.70년생 : 맡은 일에 책임을 다하라.82년생 : 대인관계를 중요시하라.94년생 : 움직이면 좋다.돼지47년생 : 계획하는 일에 행운이 있다.59년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.71년생 : 남서쪽에 행운이 있다.83년생 : 반가운 손님이 온다.95년생 : 공공장소를 피하라.