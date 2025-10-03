logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 6일

입력 2025 10 03 03:07 수정 2025 10 03 03:07
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 먼저 마음을 안정하라.

60년생 : 귀인이 도와 경사가 있다.

72년생 : 실수가 생기니 주의하라.

84년생 : 부지런히 뛰어라.

96년생 : 재물운이 왕성하다.



49년생 : 비밀을 누설하지 마라.

61년생 : 경사스러운 일 있겠다.

73년생 : 남에게 도움을 청하라.

85년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

97년생 : 가까운 사람과 상의하라.

호랑이

50년생 : 미소로 하루를 시작하라.

62년생 : 금전 지출이 많은 날.

74년생 : 좋은 성과가 있겠다.

86년생 : 운세가 서서히 호전된다.

98년생 : 누군가에게 선물할 일 생긴다.

토끼

51년생 : 작은 것에 만족하라.

63년생 : 사소한 일에 개입하지 마라.

75년생 : 시비에 휘말리지 마라.

87년생 : 횡재수 있다.

99년생 : 제자리걸음의 연속이다.



52년생 : 지출 있으나 즐거운 하루.

64년생 : 우울하고 심난한 하루.

76년생 : 집안이 화목하다.

88년생 : 추진하는 일이 성사된다.

00년생 : 남의 일에 참견하지 마라.



53년생 : 분실 주의.

65년생 : 생활의 여유가 있다.

77년생 : 심신이 편안하다.

89년생 : 말다툼으로 인해 작은 손해.

01년생 : 마음이 흔들리는구나.



54년생 : 기운이 넘치나 함부로 사용 마라.

66년생 : 과신하다가 망신살.

78년생 : 어려운 일도 즉각 해결된다.

90년생 : 갈팡질팡하지 말라.

02년생 : 결실을 얻으니 기쁘다.



43년생 : 정확한 판단이 필요하다.

55년생 : 모든 고민이 해결된다.

67년생 : 앞으로 계속 전진해도 좋다.

79년생 : 새로운 친구를 만난다.

91년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.

원숭이

44년생 : 주변 사람의 도움 받는다.

56년생 : 모든 일을 일단 보류하라.

68년생 : 너무 큰 계획은 무리이다.

80년생 : 즐거운 일이 많다.

92년생 : 남에게 베풀면 행운 온다.



45년생 : 만사형통하다.

57년생 : 추진하던 일이 잘 성사된다.

69년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.

81년생 : 꿈을 크게 가져라.

93년생 : 대화로 풀어야 길하다.



46년생 : 소득이 의외로 크겠다.

58년생 : 희망이 넘치는 날이다.

70년생 : 맡은 일에 책임을 다하라.

82년생 : 대인관계를 중요시하라.

94년생 : 움직이면 좋다.

돼지

47년생 : 계획하는 일에 행운이 있다.

59년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.

71년생 : 남서쪽에 행운이 있다.

83년생 : 반가운 손님이 온다.

95년생 : 공공장소를 피하라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

    thumbnail - 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

  2. “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

    thumbnail - “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

  3. “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

    thumbnail - “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

  4. “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

    thumbnail - “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

  5. “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

    thumbnail - “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

  6. “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

    thumbnail - “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved