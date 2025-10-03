logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 7일

입력 2025 10 03 03:10 수정 2025 10 03 03:10
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 건강이 좋아진다.

60년생 : 고집은 행운을 날린다.

72년생 : 약속을 잘 지켜라.

84년생 : 집안에 좋은 일 생긴다.

96년생 : 가족으로부터 도움 받는다.



49년생 : 문서로부터 행운이 들어온다.

61년생 : 서두르면 실수 많다.

73년생 : 한가지 일을 밀고 나가라.

85년생 : 걱정이 없어진다.

97년생 : 막히는 일이 없겠다.

호랑이

50년생 : 귀가 얇아 탈이다.

62년생 : 남의 의견을 존중하라.

74년생 : 여행을 떠나면 행운 있다.

86년생 : 자업자득이다.

98년생 : 작은 고민거리가 생긴다.

토끼

51년생 : 대인관계를 원만히 하라.

63년생 : 약속을 지켜라.

75년생 : 꾸준히 노력해야 길하다.

87년생 : 분실수를 조심하라.

99년생 : 운이 상승된다.



52년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

64년생 : 어려움이 해소가 되는 날이다.

76년생 : 사람 만나기에 좋은 날이다.

88년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.

00년생 : 최선을 다하라.



53년생 : 좋은 결과가 있는 날이다.

65년생 : 마음을 느긋하게 먹어라.

77년생 : 생활이 윤택해진다.

89년생 : 명예가 따른다.

01년생 : 운수 대통한 날이다.



54년생 : 다른 사람이 돕는다.

66년생 : 참고 인내하면 길하다.

78년생 : 신의를 중요시해야 길하다.

90년생 : 이득이 큰 하루다.

02년생 : 마음이 울적한 하루다.



43년생 : 고생이 끝났구나.

55년생 : 하루가 빛나는 날이다.

67년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

79년생 : 신수가 좋은 날이다.

91년생 : 도움이 필요하다.

원숭이

44년생 : 남을 도와주겠다.

56년생 : 힘 쓴 만큼 노력의 대가가 있겠다.

68년생 : 절제하면 행운이 온다.

80년생 : 대화 속에서 행복을 얻겠다.

92년생 : 친구관계가 좋아지겠다.



45년생 : 생각지도 않은 행운 있다.

57년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

69년생 : 분수에 맞게 행동하라.

81년생 : 기다림 속에 행운이 온다.

93년생 : 마음고생이 없겠다.



46년생 : 새로운 계획을 세워라.

58년생 : 뜻밖의 행운이 있다.

70년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.

82년생 : 작은 것도 소중히 하라.

94년생 : 일이 잘 해결되는구나.

돼지

47년생 : 행운의 날이다.

59년생 : 가족으로부터 도움 받는다.

71년생 : 걱정거리가 해소된다.

83년생 : 기대한 일이 성사된다.

95년생 : 예상 못한 시비가 벌어지겠다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

    thumbnail - 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

  2. “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

    thumbnail - “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

  3. “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

    thumbnail - “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

  4. “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

    thumbnail - “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

  5. “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

    thumbnail - “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

  6. “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

    thumbnail - “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved