[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 8일

48년생 : 좋은 일이 시작된다.60년생 : 마음의 부담이 사라진다.72년생 : 주변의 조언을 받아라.84년생 : 분실물을 되찾겠다.96년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.49년생 : 움직이면 좋은 일 있다.61년생 : 좋은 성과가 있겠다.73년생 : 인내심으로 승부하라.85년생 : 타인을 너무 믿지 마라.97년생 : 상황이 상당히 호전된다.호랑이50년생 : 일 처리가 빠르게 진행이 된다.62년생 : 건강관리에 힘써라.74년생 : 차분히 일을 해결하라.86년생 : 친구의 협조를 받아라.98년생 : 친지와 즐거움이 있다.토끼51년생 : 의외로 행운이 찾아드는 날이다.63년생 : 사람을 조심하라.75년생 : 최선을 다하라.87년생 : 아랫사람의 도움을 받는다.99년생 : 오해받기 쉬우니 조심하라.52년생 : 평소에 일한 만큼 소득이 있다.64년생 : 금전거래를 신중히 하라.76년생 : 뜻밖의 이득이 있다.88년생 : 복록이 들어선다.00년생 : 일을 꼼꼼히 처리하는 것이 좋겠다.53년생 : 행복한 하루가 된다.65년생 : 너무 자신만만하지 마라.77년생 : 바라던 소망이 이루어진다.89년생 : 이사에 행운을 부른다.01년생 : 횡재수가 따르는 날이다.54년생 : 소득이 많이 생긴다.66년생 : 마음을 느긋하게 가져라.78년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.90년생 : 노력하면 성공하겠다.02년생 : 요행수가 있겠다.43년생 : 건강이 회복된다.55년생 : 매매가 성사되어 기쁘겠다.67년생 : 건강에 유의를 해야겠다.79년생 : 참으면 상당한 도움 온다.91년생 : 건강에 신경을 써야 길하다.원숭이44년생 : 예상이 빗나가기 쉬운 날이다.56년생 : 좋은 일이 생기겠다.68년생 : 변동수가 예상된다.80년생 : 자신만의 시간을 가져보아라.92년생 : 공과 사를 잘 구별하라.45년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.57년생 : 약속한 일을 지켜라.69년생 : 일이 순조롭게 풀린다.81년생 : 서두르지 마라.93년생 : 겸손해야 인정받는다.46년생 : 급하게 서두르면 낭패다.58년생 : 서두르면 실수한다.70년생 : 이동은 불리하다.82년생 : 실수로 오해 사기 쉽다.94년생 : 망설이지 마라.돼지47년생 : 마음의 안정을 요한다.59년생 : 거래는 철저히 하라.71년생 : 노력하는 만큼 수입 있다.83년생 : 하던 일을 계속하라.95년생 : 친구와 좋은 일 있겠다.