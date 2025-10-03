logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 8일

입력 2025 10 03 03:12 수정 2025 10 03 03:12
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 좋은 일이 시작된다.

60년생 : 마음의 부담이 사라진다.

72년생 : 주변의 조언을 받아라.

84년생 : 분실물을 되찾겠다.

96년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.



49년생 : 움직이면 좋은 일 있다.

61년생 : 좋은 성과가 있겠다.

73년생 : 인내심으로 승부하라.

85년생 : 타인을 너무 믿지 마라.

97년생 : 상황이 상당히 호전된다.

호랑이

50년생 : 일 처리가 빠르게 진행이 된다.

62년생 : 건강관리에 힘써라.

74년생 : 차분히 일을 해결하라.

86년생 : 친구의 협조를 받아라.

98년생 : 친지와 즐거움이 있다.

토끼

51년생 : 의외로 행운이 찾아드는 날이다.

63년생 : 사람을 조심하라.

75년생 : 최선을 다하라.

87년생 : 아랫사람의 도움을 받는다.

99년생 : 오해받기 쉬우니 조심하라.



52년생 : 평소에 일한 만큼 소득이 있다.

64년생 : 금전거래를 신중히 하라.

76년생 : 뜻밖의 이득이 있다.

88년생 : 복록이 들어선다.

00년생 : 일을 꼼꼼히 처리하는 것이 좋겠다.



53년생 : 행복한 하루가 된다.

65년생 : 너무 자신만만하지 마라.

77년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

89년생 : 이사에 행운을 부른다.

01년생 : 횡재수가 따르는 날이다.



54년생 : 소득이 많이 생긴다.

66년생 : 마음을 느긋하게 가져라.

78년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.

90년생 : 노력하면 성공하겠다.

02년생 : 요행수가 있겠다.



43년생 : 건강이 회복된다.

55년생 : 매매가 성사되어 기쁘겠다.

67년생 : 건강에 유의를 해야겠다.

79년생 : 참으면 상당한 도움 온다.

91년생 : 건강에 신경을 써야 길하다.

원숭이

44년생 : 예상이 빗나가기 쉬운 날이다.

56년생 : 좋은 일이 생기겠다.

68년생 : 변동수가 예상된다.

80년생 : 자신만의 시간을 가져보아라.

92년생 : 공과 사를 잘 구별하라.



45년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

57년생 : 약속한 일을 지켜라.

69년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

81년생 : 서두르지 마라.

93년생 : 겸손해야 인정받는다.



46년생 : 급하게 서두르면 낭패다.

58년생 : 서두르면 실수한다.

70년생 : 이동은 불리하다.

82년생 : 실수로 오해 사기 쉽다.

94년생 : 망설이지 마라.

돼지

47년생 : 마음의 안정을 요한다.

59년생 : 거래는 철저히 하라.

71년생 : 노력하는 만큼 수입 있다.

83년생 : 하던 일을 계속하라.

95년생 : 친구와 좋은 일 있겠다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

    thumbnail - 김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

  2. “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

    thumbnail - “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

  3. “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

    thumbnail - “10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

  4. “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

    thumbnail - “홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

  5. “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

    thumbnail - “13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

  6. “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

    thumbnail - “역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved