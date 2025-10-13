“단종 전에 달려가세요”…‘넷플릭스 반값’ 역대급 ‘혜자카드’, 발급 중단된다는데

MG+S 하나카드. MG새마을금고 제공

MG+S 하나카드 주요 혜택. MG새마을금고 홈페이지

인공지능(AI) 생성 이미지

젊은 층 사이에서 ‘혜자 카드(혜택이 좋은 카드)’로 인기를 끌었던 ‘MG+S 하나카드’가 출시 3개월 만에 단종된다.새마을금고는 오는 17일부터 MG+S 하나카드 신규 발급을 중단한다고 11일 밝혔다. 기존 이용자는 카드 유효기간 전까지 정상적으로 사용할 수 있다.새마을금고 관계자는 “예상보다 빠른 기간 내 판매 한도가 모두 소진돼 발급 종료 시점이 당겨졌다”라고 설명했다. MG+S 하나카드는 현재까지 11만장 이상 발급된 것으로 알려졌다.이 카드는 피킹률(카드 이용액 대비 혜택률)이 6%로 높은 편이다. 전월 실적 100만원을 채우면 월 최대 6만원까지 할인받을 수 있으며, 전월 실적 30만원을 채우면 월 1만5000원, 60만원을 채우면 3만원 할인된다. 연회비는 1만7000원이다.특히 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙, 디즈니플러스 등 다양한 온라인동영상서비스(OTT)의 월 정기 결제 금액을 50% 할인해줘 MZ세대 사이에서 큰 화제를 모았다.또 네이버페이·카카오페이·토스페이·SSG페이·11페이·스마일페이 등 간편 결제 서비스로 건당 1만원 이상 결제하면 10%를 할인해 준다.파격적인 할인 혜택에 출시 초기 온라인 발급이 몰려 발급 지연 사태가 일어났고, 이후 새마을금고 지점에서 대면 발급만 가능하게 하자 카드 발급을 위해 지점 앞에 줄을 서기도 했다.MG+S 하나카드 단종 소식이 전해지자 온라인커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 ‘단종 전에 빨리 만들어야 한다’라는 내용의 글이 다수 공유됐다.누리꾼들은 “넷플릭스 50% 할인이면 진짜 혜자네”, “혜택 좋은 카드들은 왜 이렇게 빨리 단종되는 거냐”, “연차 내고 발급받으러 간다” 등의 반응을 보였다.한편 새마을금고중앙회가 지난해 하나카드와 제휴해 선보인 ‘MG+ 신용카드’ 시리즈는 출시 1년여 만에 누적 발급 30만장을 돌파했다.MG+S 하나카드는 단종되지만, MG+ 시리즈의 신규 상품 출시도 예정돼 있다. 새마을금고는 건강을 위한 카드를 콘셉트로 병의원·학원·운동·쇼핑 등 혜택을 담은 ‘MG+W 신용카드’를 오는 21일 선보일 계획이다.유승하 인턴기자