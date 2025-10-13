“박진영과 농구하고 ‘6천만원’ 기부”…특별한 농구 대회 열린다

박진영 인스타그램 게시물 캡처

지난해 JYPBT 대회에 참가한 선수들이 포즈를 취하고 있다. 볼미디어 제공

연예계 ‘농구 마니아’ 박진영이 이끄는 JYP엔터테인먼트가 올해도 자선 농구 대회를 열어 환아들을 위한 기부를 진행한다.JYP는 오는 11월 29~30일 자선 농구대회인 ‘2025 JYPBT 챔피언십’(JYPBT)을 개최한다고 13일 밝혔다. 출전팀들의 참가비는 취약계층 환아들의 치료비 지원을 위한 기부금으로 전액 사용된다.‘JYPBT’는 올해로 2회째 열리는 대회다. 지난해 대회에서는 출전팀 참가비와 JYP, 후원사 기부금 등으로 조성한 6천 640만원을 삼성서울병원을 통해 취약계층 환아 치료비로 기부했다.이번 JYPBT에는 총 20개 팀이 참가한다. 경기는 단판 토너먼트 방식으로 진행된다.남성 일반부는 충청·경상·강원·전라·수도권 등 5개 권역 예선을 통해 선발된 대표 8개 팀이 전국 최강 자리를 놓고 경쟁한다. 여기에 남성 장년부 8개 팀과 여성부 4개 팀이 합류해 부문별 우승을 두고 경합한다.지난해 대회에서 각 부문 우승을 차지한 아울스(남성 일반부), MSA(남성 장년부), LM(여성부)이 올해도 출전한다.본선에 앞서 농구 전문 유튜브 채널 ‘뽈인러브’를 통해 지역 예선 과정이 담긴 콘텐츠가 순차적으로 공개된다.이번 대회의 전 경기는 JYPBT 공식 유튜브 채널과 네이버 치지직에서 생중계된다.후원사로는 블랙라벨, 몰텐, 한솔레미콘 등이 참여한다.JYP는‘EDM’(Every Dream Matters! : 세상의 모든 꿈은 소중하다)이라는 슬로건 아래 CSR(기업의 사회적 책임) 활동을 전개하고 있다.환아의 꿈을 응원하는 ‘EDM 치료비 지원 사업’ 등 사회공헌 프로젝트를 이어 나가는 중이다.최종범 인턴기자