[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 17일

48년생 : 밖으로 나가면 횡재수 있다.60년생 : 희망이 있다.72년생 : 신중하게 처신함이 좋겠다.84년생 : 다소 어려움이 있으나 밀고 나가라.96년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.49년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘쳐난다.61년생 : 큰 이익이 생겨난다.73년생 : 이동운은 좋은 하루구나.85년생 : 재물운이 들어온다.97년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.호랑이50년생 : 일이 잘 진행되는 날이다.62년생 : 화합이 최선이다.74년생 : 함께 상의하며 행하라.86년생 : 절약하는 습관을 길러라.98년생 : 좋은 운이 들어온다.토끼51년생 : 적극적인 자세가 필요하다.63년생 : 커다란 소득이 따른다.75년생 : 방심하다 어려움 온다.87년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.99년생 : 실력 없어도 당황하지 마라.52년생 : 모험적인 일은 피하라.64년생 : 활기찬 하루이다.76년생 : 매사 겸손하라.88년생 : 과로하지 마라.00년생 : 시험에 유리한 날이다.53년생 : 대인관계에 신중하라.65년생 : 양보하는 마음으로 지내라.77년생 : 성심 성의껏 노력하다.89년생 : 인간관계를 잘 맺어라.01년생 : 신용 지켜라.54년생 : 다른 사람의 의견에 귀 기울여라.66년생 : 이동운이 있으니 신중히 대처하라.78년생 : 소리소문 없이 행운이 온다.90년생 : 기쁜 소식 있겠다.02년생 : 새로운 전개가 시작된다.43년생 : 소득 있겠다.55년생 : 소득 있으나 구설수 조심.67년생 : 큰 이익은 없는 날이다.79년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.91년생 : 큰 것을 기대하지 마라.원숭이44년생 : 걱정이 생겨 마음이 무겁다.56년생 : 다른 사람을 믿지 마라.68년생 : 유쾌한 마음으로 하루 보내라.80년생 : 노력의 대가가 있다.92년생 : 친구를 잘 사귀어라.45년생 : 주관을 가지고 일에 임하라.57년생 : 집안에 경사가 생기겠다.69년생 : 성공은 노력뿐이다.81년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.93년생 : 노력 뒤에는 이익이 따른다.46년생 : 뜻한 바 이루게 된다.58년생 : 일에 박차를 가하라.70년생 : 소신껏 밀고 나가라.82년생 : 조급하게 애태우지 마라.94년생 : 신수가 태평하다.돼지47년생 : 건강을 돌보아라.59년생 : 가족과 함께 지내라.71년생 : 금전관리를 잘하라.83년생 : 시간을 낭비하지 마라.95년생 : 적극성을 가지고 나가라.