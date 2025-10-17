[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 18일

48년생 : 너무 서두르지 마라.60년생 : 작은 소득 생긴다.72년생 : 반드시 길이 있다.84년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.96년생 : 경사스러운 일 생기겠다.49년생 : 작은 노력에도 큰 결실이 따른다.61년생 : 주변의 도움이 필요하다.73년생 : 시간을 낭비하지 마라.85년생 : 일이 꼬이게 된다.97년생 : 원하는 소원이 이루어진다.호랑이50년생 : 손재수 조심하라.62년생 : 경거망동하지 마라.74년생 : 보람된 하루가 된다.86년생 : 좋은 일이 거듭된다.98년생 :조심스럽게 행동하라.토끼51년생 : 칭찬 받을 일 생긴다.63년생 : 있을 때 베풀어라.75년생 : 경솔한 행동을 하지 마라.87년생 : 때가 아니니 움직이지 마라.99년생 : 순풍에 돛 단 것 같다.52년생 : 근심거리가 해결된다.64년생 : 가급적 정도를 지켜라.76년생 : 서서히 희망이 보인다.88년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.00년생 : 부모님의 뜻에 따라라.53년생 : 큰 계획은 무리가 따른다.65년생 : 이익만 연연하다 실패 본다.77년생 : 인정 있게 사람 대하라.89년생 : 일의 능률이 오르는구나.01년생 : 구설수를 조심하라.54년생 : 인기를 얻는구나.66년생 : 경솔하면 복 나간다.78년생 : 용기로 헤쳐나가야 길하다.90년생 : 현상유지가 상책이다.02년생 : 재물운이 서서히 들어온다.43년생 : 심신의 피곤함을 느낀다.55년생 : 구설수를 조심하라.67년생 : 큰 일을 꿈꾸지 마라.79년생 : 만사가 형통하다.91년생 : 일해도 큰 소득 없겠다.원숭이44년생 : 과욕을 버려라.56년생 : 오늘 신수가 태평하다.68년생 : 건강에 신경 써라.80년생 : 자존심을 가지고 추진하라.92년생 : 배짱이 필요한 하루다.45년생 : 일이 잘 풀리지 않는구나.57년생 : 집안에 경사 있다.69년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.81년생 : 큰 이익이 생기겠다.93년생 : 개인적으로 축하 받을 일 생긴다.46년생 : 소득이 없는 하루다.58년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.70년생 : 예상 밖의 일이 생긴다.82년생 : 운이 상승하는 하루이다.94년생 : 주어진 일에 충실하라.돼지47년생 : 겸손히 행동하면 명예 있다.59년생 : 서서히 풀리기 시작한다.71년생 : 실속 있는 하루이다.83년생 : 한 푼의 소중함을 알라.95년생 : 주위 사람에게 인정을 베풀어라.