logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 18일

입력 2025 10 17 01:32 수정 2025 10 17 01:32
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 너무 서두르지 마라.

60년생 : 작은 소득 생긴다.

72년생 : 반드시 길이 있다.

84년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.

96년생 : 경사스러운 일 생기겠다.



49년생 : 작은 노력에도 큰 결실이 따른다.

61년생 : 주변의 도움이 필요하다.

73년생 : 시간을 낭비하지 마라.

85년생 : 일이 꼬이게 된다.

97년생 : 원하는 소원이 이루어진다.

호랑이

50년생 : 손재수 조심하라.

62년생 : 경거망동하지 마라.

74년생 : 보람된 하루가 된다.

86년생 : 좋은 일이 거듭된다.

98년생 :조심스럽게 행동하라.

토끼

51년생 : 칭찬 받을 일 생긴다.

63년생 : 있을 때 베풀어라.

75년생 : 경솔한 행동을 하지 마라.

87년생 : 때가 아니니 움직이지 마라.

99년생 : 순풍에 돛 단 것 같다.



52년생 : 근심거리가 해결된다.

64년생 : 가급적 정도를 지켜라.

76년생 : 서서히 희망이 보인다.

88년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.

00년생 : 부모님의 뜻에 따라라.



53년생 : 큰 계획은 무리가 따른다.

65년생 : 이익만 연연하다 실패 본다.

77년생 : 인정 있게 사람 대하라.

89년생 : 일의 능률이 오르는구나.

01년생 : 구설수를 조심하라.



54년생 : 인기를 얻는구나.

66년생 : 경솔하면 복 나간다.

78년생 : 용기로 헤쳐나가야 길하다.

90년생 : 현상유지가 상책이다.

02년생 : 재물운이 서서히 들어온다.



43년생 : 심신의 피곤함을 느낀다.

55년생 : 구설수를 조심하라.

67년생 : 큰 일을 꿈꾸지 마라.

79년생 : 만사가 형통하다.

91년생 : 일해도 큰 소득 없겠다.

원숭이

44년생 : 과욕을 버려라.

56년생 : 오늘 신수가 태평하다.

68년생 : 건강에 신경 써라.

80년생 : 자존심을 가지고 추진하라.

92년생 : 배짱이 필요한 하루다.



45년생 : 일이 잘 풀리지 않는구나.

57년생 : 집안에 경사 있다.

69년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

81년생 : 큰 이익이 생기겠다.

93년생 : 개인적으로 축하 받을 일 생긴다.



46년생 : 소득이 없는 하루다.

58년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.

70년생 : 예상 밖의 일이 생긴다.

82년생 : 운이 상승하는 하루이다.

94년생 : 주어진 일에 충실하라.

돼지

47년생 : 겸손히 행동하면 명예 있다.

59년생 : 서서히 풀리기 시작한다.

71년생 : 실속 있는 하루이다.

83년생 : 한 푼의 소중함을 알라.

95년생 : 주위 사람에게 인정을 베풀어라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    thumbnail - 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  2. “여자 가슴” ‘19금’ 노래에 건배한 ‘유방암 파티’…박은빈은 황급히 빠져나왔다

    thumbnail - “여자 가슴” ‘19금’ 노래에 건배한 ‘유방암 파티’…박은빈은 황급히 빠져나왔다

  3. 배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

    thumbnail - 배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

  4. “나 죽는 거죠?” 망치로 아내와 두 아들을... 범행은 아들 휴대폰에 고스란히

    thumbnail - “나 죽는 거죠?” 망치로 아내와 두 아들을... 범행은 아들 휴대폰에 고스란히

  5. “모델 계약” 태국 출국한 20대 미모 여성, 장기 적출된 채 사망…동남아 전역이 위험지대

    thumbnail - “모델 계약” 태국 출국한 20대 미모 여성, 장기 적출된 채 사망…동남아 전역이 위험지대

  6. “한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은

    thumbnail - “한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved