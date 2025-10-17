logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 19일

입력 2025 10 17 01:32 수정 2025 10 17 01:32
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 자신감을 가져라.

60년생 : 건강에 유의하라.

72년생 : 하는 일이 잘 되어 간다.

84년생 : 분수를 지켜라.

96년생 : 유연성을 잃지 마라.



49년생 : 작은 일이라도 신중히 대하라.

61년생 : 금전운이 점점 좋아진다.

73년생 : 하는 일마다 잘 된다.

85년생 : 분실수가 있겠다.

97년생 : 과소비하다 후회한다.

호랑이

50년생 : 분수를 지키며 일하라.

62년생 : 불의의 사고를 조심하라.

74년생 : 좋은 소식이 끊이지 않는다.

86년생 : 인간관계를 잘하라.

98년생 : 현실에 만족하라.

토끼

51년생 : 감정적인 대립을 조심하라.

63년생 : 인내를 가지고 기다려라.

75년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

87년생 : 여행운이 따른다.

99년생 : 혼자 힘으로 이루어 나간다.



52년생 : 진행이 다소 늦는다.

64년생 : 모든 일이 순조롭다.

76년생 : 겉치레에 얽매이지 마라.

88년생 : 자신의 실력을 쌓아라.

00년생 : 인내와 끈기가 부족하다.



53년생 : 공적인 일에 협조하라.

65년생 : 새롭게 일을 시작하라.

77년생 : 독단적인 행동을 하지 마라.

89년생 : 첩첩산중 벗어나니 전망이 밝다.

01년생 : 건강에 유념해야 길하다.



54년생 : 과욕을 부리지 마라.

66년생 : 행운이 찾아오는 날이다.

78년생 : 패기를 가지고 일하라.

90년생 : 노력하면 가능하다.

02년생 : 밝은 징조가 보인다.



43년생 : 나중에는 순조롭다.

55년생 : 생각 없이 행동하지 마라.

67년생 : 신중하라.

79년생 : 게으름을 버려야 한다.

91년생 : 능력을 발휘하라.

원숭이

44년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.

56년생 : 교만하면 실패한다.

68년생 : 서두르지 말고 행하라.

80년생 : 일찍 귀가하라.

92년생 : 쌓아놓은 경험이 큰 무기가 된다.



45년생 : 뜻하는 대로 움직여라.

57년생 : 활발하게 움직여라.

69년생 : 손해보는 일은 하지 마라.

81년생 : 자신 있게 일을 추진하라.

93년생 : 차분함이 좋겠다.



46년생 : 뜬소문에 휘말리지 마라.

58년생 : 큰 이익을 얻는다.

70년생 : 타인과 유대관계를 잘하라.

82년생 : 도움을 받아라.

94년생 : 말 한마디라도 신중히 하라.

돼지

47년생 : 잔꾀를 부리지 마라.

59년생 : 일이 반드시 성사된다.

71년생 : 욕망에 얽매이지 마라.

83년생 : 처음에는 유리하겠다.

95년생 : 하는 일이 서서히 진행된다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    thumbnail - 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  2. “여자 가슴” ‘19금’ 노래에 건배한 ‘유방암 파티’…박은빈은 황급히 빠져나왔다

    thumbnail - “여자 가슴” ‘19금’ 노래에 건배한 ‘유방암 파티’…박은빈은 황급히 빠져나왔다

  3. 배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

    thumbnail - 배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

  4. “나 죽는 거죠?” 망치로 아내와 두 아들을... 범행은 아들 휴대폰에 고스란히

    thumbnail - “나 죽는 거죠?” 망치로 아내와 두 아들을... 범행은 아들 휴대폰에 고스란히

  5. “모델 계약” 태국 출국한 20대 미모 여성, 장기 적출된 채 사망…동남아 전역이 위험지대

    thumbnail - “모델 계약” 태국 출국한 20대 미모 여성, 장기 적출된 채 사망…동남아 전역이 위험지대

  6. “한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은

    thumbnail - “한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved