[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 19일

48년생 : 자신감을 가져라.60년생 : 건강에 유의하라.72년생 : 하는 일이 잘 되어 간다.84년생 : 분수를 지켜라.96년생 : 유연성을 잃지 마라.49년생 : 작은 일이라도 신중히 대하라.61년생 : 금전운이 점점 좋아진다.73년생 : 하는 일마다 잘 된다.85년생 : 분실수가 있겠다.97년생 : 과소비하다 후회한다.호랑이50년생 : 분수를 지키며 일하라.62년생 : 불의의 사고를 조심하라.74년생 : 좋은 소식이 끊이지 않는다.86년생 : 인간관계를 잘하라.98년생 : 현실에 만족하라.토끼51년생 : 감정적인 대립을 조심하라.63년생 : 인내를 가지고 기다려라.75년생 : 바라던 소망이 이루어진다.87년생 : 여행운이 따른다.99년생 : 혼자 힘으로 이루어 나간다.52년생 : 진행이 다소 늦는다.64년생 : 모든 일이 순조롭다.76년생 : 겉치레에 얽매이지 마라.88년생 : 자신의 실력을 쌓아라.00년생 : 인내와 끈기가 부족하다.53년생 : 공적인 일에 협조하라.65년생 : 새롭게 일을 시작하라.77년생 : 독단적인 행동을 하지 마라.89년생 : 첩첩산중 벗어나니 전망이 밝다.01년생 : 건강에 유념해야 길하다.54년생 : 과욕을 부리지 마라.66년생 : 행운이 찾아오는 날이다.78년생 : 패기를 가지고 일하라.90년생 : 노력하면 가능하다.02년생 : 밝은 징조가 보인다.43년생 : 나중에는 순조롭다.55년생 : 생각 없이 행동하지 마라.67년생 : 신중하라.79년생 : 게으름을 버려야 한다.91년생 : 능력을 발휘하라.원숭이44년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.56년생 : 교만하면 실패한다.68년생 : 서두르지 말고 행하라.80년생 : 일찍 귀가하라.92년생 : 쌓아놓은 경험이 큰 무기가 된다.45년생 : 뜻하는 대로 움직여라.57년생 : 활발하게 움직여라.69년생 : 손해보는 일은 하지 마라.81년생 : 자신 있게 일을 추진하라.93년생 : 차분함이 좋겠다.46년생 : 뜬소문에 휘말리지 마라.58년생 : 큰 이익을 얻는다.70년생 : 타인과 유대관계를 잘하라.82년생 : 도움을 받아라.94년생 : 말 한마디라도 신중히 하라.돼지47년생 : 잔꾀를 부리지 마라.59년생 : 일이 반드시 성사된다.71년생 : 욕망에 얽매이지 마라.83년생 : 처음에는 유리하겠다.95년생 : 하는 일이 서서히 진행된다.