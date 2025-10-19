“다이소 긴장해”…5000원 이하 초저가로 80만개 ‘대박’ 터뜨린 이곳 정체

편의점에서 판매하는 건강기능식품이 인기를 끌고 있다. GS리테일 제공

편의점에서 판매하는 건강기능식품이 인기를 끌고 있다. GS리테일 제공

생활용품점 다이소에서 판매하는 건강기능식품. 다이소몰 캡처

국내 건강기능식품(건기식) 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 편의점 건기식 매출이 급증했다.19일 GS25는 지난 8월부터 선보인 건강기능식품의 판매량이 80만개를 돌파했다고 밝혔다.GS25는 전국 5000여개 점포에서 30여종의 건기식 제품을 판매한다. 편의점 특성에 맞게 주로 5000원 이하 소용량 제품들이다. 500여개 점포는 건기식 특화 매장으로 꾸며졌다.GS25에 따르면 전 연령대에서 가장 많이 팔린 제품은 비타민이다. 10~20대는 단백질 셰이크 등 ‘이너 뷰티’ 제품을, 30~40대는 피로 개선과 간 건강 제품을 주로 구매했다. 50~60대에서는 혈당 관리 제품 등 ‘저속노화’ 연관 상품이 인기를 끌었다.GS25는 이달 말 건기식 판매량이 100만개를 넘어설 것으로 전망했다. 이달 말까지 삼진제약의 ‘하루엔진올인원’ 등 20종을 대상으로 ‘원플러스원(1+1)’ 행사를 진행하고, 연말까지 건기식 제품군을 40여종으로 늘릴 계획이다.고웅 GS리테일 라이프리빙팀 상품기획자는 “고객이 신뢰하고 구매할 수 있는 건기식을 선보이고자 유명 제약사들과 협업 관계를 이어가고 있다”며 “접근성과 실용성을 모두 갖춘 ‘건강 솔루션 플랫폼’ 역할을 잘 수행해 갈 것”이라고 말했다.한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건기식 시장은 6조2000억원 규모로, 2020년 5조1750억원에서 크게 성장했다. 특히 저렴한 가격대의 ‘소용량 패키지’ 제품이 소비자들의 선택을 받은 것으로 보인다.편의점 CU는 건기식 매출이 3개월 만에 19배 급증했다고 지난달 28일 밝혔다. 건기식을 처음 선보인 지난해 말과 비교하면 매출이 약 71배 증가했다.앞서 지난 2월 다이소는 대웅제약과 종근당 등 유명 제약사와 손잡고 비타민, 루테인 등 건기식을 3000~5000원대로 출시하며 큰 인기를 끌었다.약국에서 파는 제품과 성분은 같지만 용량을 적게 해 싼값에 판매하는 것이 특징이다.유승하 인턴기자