[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 20일

입력 2025 10 20 00:55 수정 2025 10 20 00:55
48년생 : 때가 아니니 기다려라.

60년생 : 항상 긴장을 풀고 있어라.

72년생 : 막혔던 일이 서서히 풀린다.

84년생 : 여유를 찾아라.

96년생 : 주머니가 두둑하겠다.



49년생 : 매사 끝까지 다하라.

61년생 : 걱정거리가 있으니 주의하라.

73년생 : 생각이 많으면 실수한다.

85년생 : 인정을 받겠다.

97년생 : 전망이 밝다.

호랑이

50년생 : 소박한 태도가 필요하다.

62년생 : 부부가 좋은 시간을 보내라.

74년생 : 소망하던 일이 이룬다.

86년생 : 너무 큰 일을 생각하지 마라.

98년생 : 주변 사람이 나서서 도와준다.

토끼

51년생 : 이동은 가급적 삼가라.

63년생 : 시비를 조심하라.

75년생 : 일의 진척이 없겠다.

87년생 : 바쁜 하루가 되겠다.

99년생 : 욕심만 부리지 마라.



52년생 : 언행을 일치시켜라.

64년생 : 평화로운 마음이 필요하다.

76년생 : 귀인이 돕겠다.

88년생 : 고생한 보람이 이익으로 돌아온다.

00년생 : 기대한 일이 성사된다.



53년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.

65년생 : 무리하지 마라.

77년생 : 마음먹고 추진하면 길하다.

89년생 : 열심히 뛰나 보람 없다.

01년생 : 행운이 다가온다.



54년생 : 정도를 지켜야 길하다.

66년생 : 운세가 곧 풀린다.

78년생 : 분수껏 행동하라.

90년생 : 투기에 손을 대지 마라.

02년생 : 쓸데없는 일을 하지 마라.



43년생 : 운이 상승되는 날이다.

55년생 : 나들이로 기분을 전환하라.

67년생 : 시비나 경쟁에서 불리하다.

79년생 : 신중을 기하라.

91년생 : 대인관계에 신경을 써라.

원숭이

44년생 : 좋은 일만 생겨난다.

56년생 : 주변 사람들과 상의를 하라.

68년생 : 생활에 여유를 가져라.

80년생 : 신수가 좋으니 활발히 움직여라.

92년생 : 좋은 날이 왔다.



45년생 : 재운이 열린다.

57년생 : 운이 돌아오는 날이다.

69년생 : 뜻대로 이루어진다.

81년생 : 작은 것부터 하라.

93년생 : 예의를 지켜라.



46년생 : 기회가 왔으니 잡아라.

58년생 : 매사 뜻한바 이루겠다.

70년생 : 운이 차츰 상승된다.

82년생 : 귀인의 도움이 있다.

94년생 : 친구와 어울려라.

돼지

47년생 : 전진만 하면 낭패 본다.

59년생 : 지금은 힘들지만 조금만 기다려라.

71년생 : 건강을 조심하라.

83년생 : 행운이 넘쳐나는 날이다.

95년생 : 음식 조심을 해야겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
