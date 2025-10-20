“카카오톡 1강 흔든다”…광고까지 싹 없애고 돌아온 ‘국민 메신저’

카카오톡 업데이트 사태로 반사이익을 누리고 있는 메신저 네이트온이 대규모 개편을 단행한다. 사용자가 대화에만 집중할 수 있도록 메신저 기능에 집중하겠다는 것이다.20일 네이트커뮤니케이션즈는 사용자 요구를 적극 반영한 네이트온 개선 프로젝트를 본격 진행한다고 밝혔다. 네이트온은 스레드 등 공식 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 이용자 피드백을 수렴해왔다.가장 눈에 띄는 변화는 모바일 버전의 광고 전면 중단이다. 네이트온 측은 광고의 방해 없이 오직 대화에만 집중할 수 있도록 과감한 결정을 내렸다고 설명했다.또 ‘접속 상태 숨김’ 기능을 추가해 이용자 프라이버시를 강화하고 ‘2차 인증’을 도입해 보안 수준도 높인다.이용자들의 요구에 따라 이달 말부터는 대화방 내 메시지를 삭제해도 ‘삭제된 메시지입니다’ 흔적이 남지 않게 업데이트된다. 그룹 대화방에서 특정 사용자를 내보내는 ‘강퇴 기능’도 추가된다.아울러 모바일 파일함 ‘전체 선택 기능’, PC 버전 하단 뉴스 영역의 ‘비공개 설정 기능’ 등을 추가해 사용자 편의를 높인다.기존 ‘나만의 이모티콘’ 기능에 더해 최신 유행을 반영한 다채로운 이모티콘을 추가 도입하는 개발도 진행할 예정이다.네이트커뮤니케이션즈 관계자는 “최근 네이트온을 다시 찾는 사용자들을 보며 반가움과 함께 무거운 책임감을 느낀다”며 “이번 개편은 사용자들의 목소리를 적극 반영한 프로젝트의 일환”이라고 밝혔다.오랜 기간 사업 부진을 이어온 네이트온은 최근 카카오톡 업데이트에 따른 이용자들의 반발이 이어지며 반사 이익을 누렸다.앞서 카카오는 최근 카카오톡 ‘친구’ 탭을 가나다순의 전화번호부 형태에서 ‘피드형 인터페이스’ 즉 인스타그램과 같은 방식으로 업데이트했다. 또 단순한 메신저를 넘어 인공지능(AI)과 SNS를 결합한 플랫폼을 지향하며 변화를 단행했다.하지만 카카오톡 이용자들은 메신저 본질이 훼손됐다며 불편을 호소했고 네이트온, 라인 등 다른 메신저 앱을 찾았다.실제로 카카오톡 업데이트 직후인 지난달 27일 네이트온 앱은 애플 앱스토어 ‘소셜 네트워킹’ 부문에서 1위를 차지했다. 구글 플레이 ‘커뮤니케이션’ 부문에서도 7위로 급상승했다.모바일인덱스에 따르면 네이트온 앱 신규 설치 건수는 지난달 23일 570건에서 27일 2만2447건으로 40배 가까이 늘었다.네이트커뮤니케이션즈는 지난달 27~28일 모바일 네이트온 접속자 수가 직전 주 같은 요일(20~21일) 대비 17% 증가했다고 밝혔다.유승하 인턴기자