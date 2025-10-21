[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 21일
입력 2025 10 21 02:47 수정 2025 10 21 02:47
쥐
48년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운.
60년생 : 체면의 손상이 따르겠다.
72년생 : 기분이 상할 일 생긴다.
84년생 : 무심코 사고 생기기 쉽다.
96년생 : 너무 이기적인 행동은 삼가라.
소
49년생 : 경제적인 어려움 따른다.
61년생 : 투자 확장을 하게 된다.
73년생 : 신용을 지키고 이기주의를 자제하라.
85년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.
97년생 : 괴로움은 잠깐이구나.
호랑이
50년생 : 겸손해야 이득 얻는다.
62년생 : 좋은 일하고 구설수 듣는구나.
74년생 : 신의를 지켜라.
86년생 : 소득에는 희생이 따른다.
98년생 : 경거망동만 하지 마라.
토끼
51년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.
63년생 : 모든 일이 저절로 풀리는구나.
75년생 : 칭찬 받을 일 있겠다.
87년생 : 크게 움직이지 마라.
99년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있다.
용
52년생 : 노력해도 헛수고이구나.
64년생 : 순풍에 돛단 것 같구나.
76년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.
88년생 : 분실물 없도록 주의하라.
00년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.
뱀
53년생 : 주변 사람에게 인정받는다.
65년생 : 순리대로 될 것이다.
77년생 : 자신의 뜻을 펴겠다.
89년생 : 일이 해결되지 않는구나.
01년생 : 시간이 해결하니 서둘지 마라.
말
54년생 : 건강에 유의하라.
66년생 : 받아들일 줄도 알아야한다.
78년생 : 욕심을 버리고 마음 정리하라.
90년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.
02년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.
양
43년생 : 집안에 좋은 일 들어온다.
55년생 : 돌다리도 두들겨 보고 건너라.
67년생 : 문서로 인한 행운 있다.
79년생 : 타인에게 베풀면 행운 따른다.
91년생 : 마무리에 주력하라.
원숭이
44년생 : 재복 따르며 소망도 이루어진다.
56년생 : 인간관계 잘 맺어라.
68년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
80년생 : 남의 일에 공연히 간섭 마라.
92년생 : 새로운 일은 벌리지 마라.
닭
45년생 : 쉽게 덤볐다가 실패수 있다.
57년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.
69년생 : 너무 큰 기대하지 마라.
81년생 : 마음이 불안하고 안절부절못한다.
93년생 : 애정운이 좋은 날.
개
46년생 : 분수에 맞는 생활을 하라.
58년생 : 활력이 넘치는 하루.
70년생 : 소득 있지만 그로 인한 문제 생길 듯.
82년생 : 큰 이익과 재물 얻는다.
94년생 : 과잉 투자는 삼가라.
돼지
47년생 : 소원 성취하는 길일이다.
59년생 : 먼 길 여행은 삼가라.
71년생 : 뜻도 높고 결실도 크구나.
83년생 : 새로운 인연 만난다.
95년생 : 생각지 않은 일 발생한다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지