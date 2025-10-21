[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 21일

48년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운.60년생 : 체면의 손상이 따르겠다.72년생 : 기분이 상할 일 생긴다.84년생 : 무심코 사고 생기기 쉽다.96년생 : 너무 이기적인 행동은 삼가라.49년생 : 경제적인 어려움 따른다.61년생 : 투자 확장을 하게 된다.73년생 : 신용을 지키고 이기주의를 자제하라.85년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.97년생 : 괴로움은 잠깐이구나.호랑이50년생 : 겸손해야 이득 얻는다.62년생 : 좋은 일하고 구설수 듣는구나.74년생 : 신의를 지켜라.86년생 : 소득에는 희생이 따른다.98년생 : 경거망동만 하지 마라.토끼51년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.63년생 : 모든 일이 저절로 풀리는구나.75년생 : 칭찬 받을 일 있겠다.87년생 : 크게 움직이지 마라.99년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있다.52년생 : 노력해도 헛수고이구나.64년생 : 순풍에 돛단 것 같구나.76년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.88년생 : 분실물 없도록 주의하라.00년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.53년생 : 주변 사람에게 인정받는다.65년생 : 순리대로 될 것이다.77년생 : 자신의 뜻을 펴겠다.89년생 : 일이 해결되지 않는구나.01년생 : 시간이 해결하니 서둘지 마라.54년생 : 건강에 유의하라.66년생 : 받아들일 줄도 알아야한다.78년생 : 욕심을 버리고 마음 정리하라.90년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.02년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.43년생 : 집안에 좋은 일 들어온다.55년생 : 돌다리도 두들겨 보고 건너라.67년생 : 문서로 인한 행운 있다.79년생 : 타인에게 베풀면 행운 따른다.91년생 : 마무리에 주력하라.원숭이44년생 : 재복 따르며 소망도 이루어진다.56년생 : 인간관계 잘 맺어라.68년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.80년생 : 남의 일에 공연히 간섭 마라.92년생 : 새로운 일은 벌리지 마라.45년생 : 쉽게 덤볐다가 실패수 있다.57년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.69년생 : 너무 큰 기대하지 마라.81년생 : 마음이 불안하고 안절부절못한다.93년생 : 애정운이 좋은 날.46년생 : 분수에 맞는 생활을 하라.58년생 : 활력이 넘치는 하루.70년생 : 소득 있지만 그로 인한 문제 생길 듯.82년생 : 큰 이익과 재물 얻는다.94년생 : 과잉 투자는 삼가라.돼지47년생 : 소원 성취하는 길일이다.59년생 : 먼 길 여행은 삼가라.71년생 : 뜻도 높고 결실도 크구나.83년생 : 새로운 인연 만난다.95년생 : 생각지 않은 일 발생한다.