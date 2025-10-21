‘호두과자’가 출시 ‘두 달’ 만에 1억 넘는 매출…대전서만 파는 ‘이것’ 뭐길래

꿈돌이 호두과자. 대전광역시 제공

대전의 마스코트 꿈돌이(왼쪽)와 꿈순이. 대전광역시 제공

대전 마스코트 꿈돌이·꿈순이 모양으로 만들어진 ‘꿈돌이 호두과자’가 불티나게 팔려나가고 있다.대전시는 지난 8월에 열린 ‘0시 축제’에서 처음 선보였던 꿈돌이 호두과자가 출시 두 달 만에 누적 매출 1억 2000만원을 돌파했다고 20일 밝혔다.호두과자는 대전을 상징하는 캐릭터 꿈돌이와 꿈순이 모습을 본떠 만들어졌다. 두 캐릭터는 1993년 대전 엑스포 마스코트로 탄생했는데, 최근 젊은 층 사이에서 레트로 열풍이 불면서 다시 주목받고 있다.호두과자는 대전시, 대전광역자활센터와 함께 ‘중구 호두과자 제작소’, ‘서구 꿈심당’ 등 자활청년 사업단 2곳에서 제작된다.앞서 호두과자는 지난 8월 대전에서 열린 0시 축제 기간 시민들에게 큰 호응을 얻었다. 특히 인스타그램·유튜브 등 소셜미디어(SNS)를 통해 입소문을 타면서 대전뿐만 아니라 전국에서 인기를 끌었다.0시 축제 당시 총 9일 동안 9400여 박스가 판매됐다. 판매 초기에는 조기 품절 사태가 벌어지기도 했다.호두과자는 출시 초기 10구 단일 구성으로 판매됐으나, 최근 4구·20구 세트 제품이 추가 출시됐다. 이에 답례품·단체 주문용으로 활용되고 있다. 특히 전국적으로 수요가 늘면서 택배 주문량도 꾸준히 증가하는 추세다.대전시는 향후 크리스마스 이벤트 등 시즌별 콘텐츠와 상품 개발을 추진해 꿈돌이 호두과자를 대전을 대표하는 지역 브랜드 상품으로 육성할 계획이다.최종범 인턴기자