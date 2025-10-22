logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 22일

입력 2025 10 22 01:32 수정 2025 10 22 01:32
48년생 : 베풀 것을 생각하라.

60년생 : 자녀로 인한 기쁨이 있겠다.

72년생 : 자신을 지키는 데 게을리 마라.

84년생 : 도와주신 부모님 공경하라.

96년생 : 즐거운 약속이 생기겠다.



49년생 : 여행보다 안정이 필요하다.

61년생 : 안심하고 일 추진하라.

73년생 : 들뜨다가 망신수 있다.

85년생 : 왠지 우울하고 심난한 하루.

97년생 : 마음이 흔들리겠구나.

호랑이

50년생 : 복록이 창고에 쌓이는구나.

62년생 : 운이 차츰 트이겠구나.

74년생 : 침착하면 큰 문제없다.

86년생 : 사람은 신중하게 사귀어라.

98년생 : 기쁜 일 중에 궂은일 생긴다.

토끼

51년생 : 기운이 넘치나 함부로 사용 마라.

63년생 : 기대하던 일 큰 성과 있다.

75년생 : 집안이 화기애애해진다.

87년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.

99년생 : 근거 없는 소문이 퍼져 힘든 일 겪는다.



52년생 : 남몰래 처리할 일 생긴다.

64년생 : 그 동안 쌓인 스트레스가 확 풀린다.

76년생 : 생활에 여유가 생긴다.

88년생 : 운이 좋게 작용해 수입도 많아진다.

00년생 : 관록운이 좋아 윗사람의 인정받겠다.



53년생 : 생각지 못한 일에서 실수가 있겠다.

65년생 : 분수 지키고 시비에 휘말리지 마라.

77년생 : 엉뚱한 피해를 입겠다.

89년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

01년생 : 약속을 저버리는 중대한 실수가 있겠다.



54년생 : 누군가에게 선물해야 할 일 생긴다.

66년생 : 오후부터는 운이 좋아진다.

78년생 : 본분 외의 일에 정신 팔다 망신.

90년생 : 일찍 귀가하라.

02년생 : 재물의 부족을 느끼겠구나.



43년생 : 작은 것에 만족하라.

55년생 : 갑자기 약속이 취소된다.

67년생 : 건강이 회복되기 시작한다.

79년생 : 여유 있는 마음 필요.

91년생 : 한발 물러서서 돌아보라.

원숭이

44년생 : 친한 사람으로부터 도움을 받는다.

56년생 : 전화위복의 기회 있다.

68년생 : 새롭게 변신해라.

80년생 : 고집을 버리는 게 좋다.

92년생 : 너무 조급하게 서두르지 마라.



45년생 : 만사형통하리라.

57년생 : 피로가 풀리는 즐거운 하루.

69년생 : 한가지로 성취하라.

81년생 : 분란 일어나기 쉽다.

93년생 : 지나친 투자는 삼가라.



46년생 : 커다란 계획은 반드시 실패한다.

58년생 : 분수에 맞게 사는 것이 길하다.

70년생 : 상대를 얕보면 실패한다.

82년생 : 맡은 바에 충실해야 한다.

94년생 : 남의 의견에 신경 써라.

돼지

47년생 : 자기 주장을 내세우지 마라.

59년생 : 매사 갈등 많겠다.

71년생 : 곧바로 귀가하라.

83년생 : 자기 주장을 꺾어라.

95년생 : 억지로 밀어붙이다 망신수.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
