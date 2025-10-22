[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 22일

48년생 : 베풀 것을 생각하라.60년생 : 자녀로 인한 기쁨이 있겠다.72년생 : 자신을 지키는 데 게을리 마라.84년생 : 도와주신 부모님 공경하라.96년생 : 즐거운 약속이 생기겠다.49년생 : 여행보다 안정이 필요하다.61년생 : 안심하고 일 추진하라.73년생 : 들뜨다가 망신수 있다.85년생 : 왠지 우울하고 심난한 하루.97년생 : 마음이 흔들리겠구나.호랑이50년생 : 복록이 창고에 쌓이는구나.62년생 : 운이 차츰 트이겠구나.74년생 : 침착하면 큰 문제없다.86년생 : 사람은 신중하게 사귀어라.98년생 : 기쁜 일 중에 궂은일 생긴다.토끼51년생 : 기운이 넘치나 함부로 사용 마라.63년생 : 기대하던 일 큰 성과 있다.75년생 : 집안이 화기애애해진다.87년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.99년생 : 근거 없는 소문이 퍼져 힘든 일 겪는다.52년생 : 남몰래 처리할 일 생긴다.64년생 : 그 동안 쌓인 스트레스가 확 풀린다.76년생 : 생활에 여유가 생긴다.88년생 : 운이 좋게 작용해 수입도 많아진다.00년생 : 관록운이 좋아 윗사람의 인정받겠다.53년생 : 생각지 못한 일에서 실수가 있겠다.65년생 : 분수 지키고 시비에 휘말리지 마라.77년생 : 엉뚱한 피해를 입겠다.89년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.01년생 : 약속을 저버리는 중대한 실수가 있겠다.54년생 : 누군가에게 선물해야 할 일 생긴다.66년생 : 오후부터는 운이 좋아진다.78년생 : 본분 외의 일에 정신 팔다 망신.90년생 : 일찍 귀가하라.02년생 : 재물의 부족을 느끼겠구나.43년생 : 작은 것에 만족하라.55년생 : 갑자기 약속이 취소된다.67년생 : 건강이 회복되기 시작한다.79년생 : 여유 있는 마음 필요.91년생 : 한발 물러서서 돌아보라.원숭이44년생 : 친한 사람으로부터 도움을 받는다.56년생 : 전화위복의 기회 있다.68년생 : 새롭게 변신해라.80년생 : 고집을 버리는 게 좋다.92년생 : 너무 조급하게 서두르지 마라.45년생 : 만사형통하리라.57년생 : 피로가 풀리는 즐거운 하루.69년생 : 한가지로 성취하라.81년생 : 분란 일어나기 쉽다.93년생 : 지나친 투자는 삼가라.46년생 : 커다란 계획은 반드시 실패한다.58년생 : 분수에 맞게 사는 것이 길하다.70년생 : 상대를 얕보면 실패한다.82년생 : 맡은 바에 충실해야 한다.94년생 : 남의 의견에 신경 써라.돼지47년생 : 자기 주장을 내세우지 마라.59년생 : 매사 갈등 많겠다.71년생 : 곧바로 귀가하라.83년생 : 자기 주장을 꺾어라.95년생 : 억지로 밀어붙이다 망신수.