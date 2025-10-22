“우리 아이 키 커요” 믿었는데…‘키 성장’ 부당광고 제품 ‘무더기’ 적발

약. 픽사베이

식품의약품안전처 제공

식품의약품안전처가 키 성장 관련 식·의약품을 점검한 결과, ‘키 크는 주사’ 등의 문구를 삽입한 위반 행위가 무더기 적발됐다.식약처는 키 성장과 관련된 식품 또는 건강기능식품을 광고·판매하는 온라인 게시물을 점검해 부당광고 153건을 확인했다고 22일 밝혔다.위반 내용을 세부적으로 보면 ‘키 성장 영양제’, ‘청소년 키 성장’, ‘중학생 어린이 키 크는’ 등 일반식품을 건강기능식품으로 오인·혼동시키는 광고 122건(79.7%), ‘키 성장’ 등 인정하지 않은 기능성을 내세운 거짓·과장 광고 16건(10.5%)이 있었다.또 ‘키 약’ 등 식품을 의약품으로 오인·혼동하게 하는 광고 8건(5.2%) ▲‘성조숙증’ 등 질병 예방·치료 표방 광고 6건(3.9%) ▲체험기 등 소비자를 기만하는 광고 1건(0.7%) 등이었다.특히 성장호르몬제 등의 의약품을 온라인에서 불법 판매하거나 알선·광고한 온라인 게시물 66건도 적발했다.식약처는 이들 위반행위에 대해 관할 기관에게 접속차단 및 행정처분을 의뢰했다.식약처는 “소비자는 온라인으로 건강기능식품 구매 시 제품에 표시된 건강기능식품 인증마크와 기능성 내용 등을 확인해달라”며 “불법유통 제품을 복용한 후 발생하는 부작용은 의약품 피해구제 혜택을 받을 수 없으므로 절대 구매하거나 복용하지 않아야 한다”고 강조했다.최종범 인턴기자