[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 23일

48년생 : 금전운이 나쁘다.60년생 : 재물이 넉넉해 여유가 넘친다.72년생 : 행운이 있겠다.84년생 : 자신에게 냉철함이 좋겠다.96년생 : 타인을 믿고 맡기면 행운 있다.49년생 : 계획된 일 지연되겠다.61년생 : 노력을 해도 대가가 없구나.73년생 : 욕심만 버리면 커다란 행운.85년생 : 주위의 감언이설에 주의하라.97년생 : 여행, 이동의 기회가 생긴다.호랑이50년생 : 재수가 좋다.62년생 : 신수가 태평하니 기쁜 하루.74년생 : 무리하지 마라. 건강 해친다.86년생 : 이동운 있으나 먼 곳은 삼가라.98년생 : 다음 기회를 기다리는 게 좋겠다.토끼51년생 : 큰 욕심은 버려라.63년생 : 매매 성사되나 지출이 크다.75년생 : 주변 상황이 자신에게 유리하다.87년생 : 지친 몸에 활력이 붙는다.99년생 : 남과 다투지 마라. 커다란 손해 있다.52년생 : 너무 긴장하지 마라.64년생 : 다음 기회를 기다리는 것이 좋다.76년생 : 반복된 검토가 필요하다.88년생 : 마음이 고우니 반드시 길운 찾아온다.00년생 : 조심하고 주의 깊게 살펴라.53년생 : 남의 것 탐하면 손해 본다.65년생 : 새로운 일 벌여도 순조롭다.77년생 : 일해도 큰 소득 없겠구나.89년생 : 가까운 사람의 도움 필요하다.01년생 : 금전관리에 신중하라.54년생 : 몸과 마음이 피곤하구나.66년생 : 구설구가 있으니 주의.78년생 : 웃어른께 도움 청하라.90년생 : 수고한 만큼 공이 없다.02년생 : 기쁜 일 생겨 즐거운 하루.43년생 : 희망을 가져도 좋겠다.55년생 : 한발 물러서면 열 가지 유리하다.67년생 : 계획대로 안 된다.79년생 : 건강에 신경을 써야 좋겠다.91년생 : 일이 무리 없이 잘 진행된다.원숭이44년생 : 일이 꼬일 수가 있다.56년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.68년생 : 일 크게 벌이면 손해만 본다.80년생 : 기쁨을 얻게 되는구나.92년생 : 조급하게 일을 처리하지 마라.45년생 : 전진하기 어렵겠다.57년생 : 인간관계가 순조롭다.69년생 : 오해가 풀려 신뢰를 회복한다.81년생 : 귀중한 것을 잃기 쉽다.93년생 : 솔직한 고백이 유리하다.46년생 : 다투면 크게 실패한다.58년생 : 계획적으로 해도 지장 따른다.70년생 : 익숙하지 않은 일은 피하라.82년생 : 공정해도 오해받는다.94년생 : 유혹에 넘어가기 쉽다.돼지47년생 : 가족과 즐거운 시간 가져라.59년생 : 먼 거리 여행은 금물임을 명심하라.71년생 : 기회 포착을 요령 있게 하라.83년생 : 부모님께 안부 전화 한 통 필요하다.95년생 : 뜻이 같은 사람과 계획을 짜라.