‘우유팩 그 술’ 맞습니다…“이제 ‘깡통 버전’도 팔아요”

롯데 계열 편의점 세븐일레븐이 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 밝혔다. 코리아세븐 제공

일본의 인기 사케 ‘간바레오또상’(がんばれ父ちゃん)이 국내에서 캔 버전으로 출시됐다.롯데 계열 편의점 세븐일레븐은 겨울철 따뜻하게 마실 수 있는 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 23일 밝혔다.세븐일레븐은 해당 제품을 사케를 데워 마시는 일본 전통 ‘아츠칸’(熱燗) 방식으로 마실 수 있도록 온장고에 진열할 계획이다. 특히 캔 제품으로 생산한 만큼 캠핑, 등산, 골프 등 야외 활동 시에도 간편하게 즐길 수 있다고 세븐일레븐은 설명했다.‘아빠, 힘내세요’라는 뜻을 가진 ‘간바레오또상’은 일본의 정통 양조 기법으로 만든 대중적인 사케다. 국내 여러 일식집에서도 판매하는 만큼 소비자 인지도가 높다. 병(180㎖·300㎖) 제품과 팩(900㎖) 제품이 있는데, 국내 소비자들 사이에서는 팩 제품이 널리 알려져 있다. 알코올 도수는 14도 안팎으로 희석식 소주와 비슷하거나 그보다 낮다.세븐일레븐은 최근 사케 소비층이 MZ세대까지 확대된 것이 이번 상품의 기획 배경이라고 전했다.올해 초부터 이달 21일까지 전국 세븐일레븐 매장의 사케 매출은 지난해 같은 기간보다 60%가량 늘어났다. 지난 6월 출시한 사케 ‘쿠보타’(久保田) 4종은 출시 3개월 만에 초도 물량의 80%를 판매했고, ‘준마이 다이긴조’(純米大吟醸)는 2개월 만에 초도 물량을 모두 팔았다.소비자 관심이 커지자 세븐일레븐은 ‘간바레오또상’을 비롯해 사케 신상품을 여럿 출시했다. 앞서 12일에는 ‘한잔스루’와 ‘스바루 나마죠조’(昴 生貯蔵)를 선보였다. 두 제품은 다음 달 말까지 할인 행사를 진행한다.세븐일레븐 관계자는 “이번에 ‘아츠칸’ 사케 문화를 편의점에 처음 도입한 것처럼 앞으로도 다양하고 특별한 경험을 고객들에게 제공하겠다”고 밝혔다.정회하 인턴기자