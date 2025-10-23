logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘우유팩 그 술’ 맞습니다…“이제 ‘깡통 버전’도 팔아요”

정회하 인턴기자
입력 2025 10 23 17:04 수정 2025 10 23 17:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
롯데 계열 편의점 세븐일레븐이 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 밝혔다. 코리아세븐 제공
롯데 계열 편의점 세븐일레븐이 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 밝혔다. 코리아세븐 제공


일본의 인기 사케 ‘간바레오또상’(がんばれ父ちゃん)이 국내에서 캔 버전으로 출시됐다.

롯데 계열 편의점 세븐일레븐은 겨울철 따뜻하게 마실 수 있는 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 23일 밝혔다.

세븐일레븐은 해당 제품을 사케를 데워 마시는 일본 전통 ‘아츠칸’(熱燗) 방식으로 마실 수 있도록 온장고에 진열할 계획이다. 특히 캔 제품으로 생산한 만큼 캠핑, 등산, 골프 등 야외 활동 시에도 간편하게 즐길 수 있다고 세븐일레븐은 설명했다.

‘아빠, 힘내세요’라는 뜻을 가진 ‘간바레오또상’은 일본의 정통 양조 기법으로 만든 대중적인 사케다. 국내 여러 일식집에서도 판매하는 만큼 소비자 인지도가 높다. 병(180㎖·300㎖) 제품과 팩(900㎖) 제품이 있는데, 국내 소비자들 사이에서는 팩 제품이 널리 알려져 있다. 알코올 도수는 14도 안팎으로 희석식 소주와 비슷하거나 그보다 낮다.

롯데 계열 편의점 세븐일레븐이 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 밝혔다. 코리아세븐 제공
롯데 계열 편의점 세븐일레븐이 캔 버전 ‘간바레오또상’(180㎖)을 출시했다고 밝혔다. 코리아세븐 제공


세븐일레븐은 최근 사케 소비층이 MZ세대까지 확대된 것이 이번 상품의 기획 배경이라고 전했다.

올해 초부터 이달 21일까지 전국 세븐일레븐 매장의 사케 매출은 지난해 같은 기간보다 60%가량 늘어났다. 지난 6월 출시한 사케 ‘쿠보타’(久保田) 4종은 출시 3개월 만에 초도 물량의 80%를 판매했고, ‘준마이 다이긴조’(純米大吟醸)는 2개월 만에 초도 물량을 모두 팔았다.

소비자 관심이 커지자 세븐일레븐은 ‘간바레오또상’을 비롯해 사케 신상품을 여럿 출시했다. 앞서 12일에는 ‘한잔스루’와 ‘스바루 나마죠조’(昴 生貯蔵)를 선보였다. 두 제품은 다음 달 말까지 할인 행사를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “이번에 ‘아츠칸’ 사케 문화를 편의점에 처음 도입한 것처럼 앞으로도 다양하고 특별한 경험을 고객들에게 제공하겠다”고 밝혔다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    thumbnail - 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  2. “5세 딸 사라졌다” 母 직접 신고했는데 자택 냉동고서 발견…“온순했던 엄마” 日 ‘충격’

    thumbnail - “5세 딸 사라졌다” 母 직접 신고했는데 자택 냉동고서 발견…“온순했던 엄마” 日 ‘충격’

  3. 故신해철 집도의, 또 의료사고…호주男 6차례 수술 끝 사망

    thumbnail - 故신해철 집도의, 또 의료사고…호주男 6차례 수술 끝 사망

  4. 길 가다 ‘쿵’ 30대 회사원, 3명 살리고 하늘로

    thumbnail - 길 가다 ‘쿵’ 30대 회사원, 3명 살리고 하늘로

  5. “좋은 꿈 꿔” 지드래곤, 또 터졌다…‘최연소 ○○’

    thumbnail - “좋은 꿈 꿔” 지드래곤, 또 터졌다…‘최연소 ○○’

  6. “워터건 직통으로 맞아” 물축제서 얼굴 50㎝ 찢어진 대학생 ‘피 철철’ 응급 수술

    thumbnail - “워터건 직통으로 맞아” 물축제서 얼굴 50㎝ 찢어진 대학생 ‘피 철철’ 응급 수술
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved