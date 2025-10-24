logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 24일

입력 2025 10 24 03:09 수정 2025 10 24 03:09
48년생 : 무엇보다 건강에 힘써야 하겠다.

60년생 : 불만이 있어도 겉으로 드러내지 마라.

72년생 : 서서히 운이 좋게 풀린다.

84년생 : 겸손하게 주변의 의견에 따르라.

96년생 : 저항이 있어도 부딪치지 마라.



49년생 : 맞상대하지 말고 자리를 피하라.

61년생 : 순서 있는 계획에 밝은 미래 있다.

73년생 : 귀에 솔깃한 말에 넘어가지 마라.

85년생 : 자신의 일은 자기가 하라.

97년생 : 무사하기만 기원하라.

호랑이

50년생 : 여러 사람 의견 수렴하라.

62년생 : 양보가 필요하다.

74년생 : 안정된 생활이 좋다.

86년생 : 참는 것이 약이다.

98년생 : 많은 사람 모인 곳 피하라.

토끼

51년생 : 신속하게 처리하라.

63년생 : 관망하면 유리하다.

75년생 : 남과의 충돌을 피하라.

87년생 : 고집부리지 말고 융화에 신경 써라.

99년생 : 포기하지 말고 힘껏 나가라.



52년생 : 새로운 만큼 어려움도 따른다.

64년생 : 행운이 있다.

76년생 : 이웃이나 가족과 함께 하라.

88년생 : 과다한 욕심은 실패를 부를 수 있다.

00년생 : 좋은 뜻을 가지고 베풀어라.



53년생 : 크게 벌이면 낭패 보겠다.

65년생 : 일을 천천히 시작하라.

77년생 : 마음이 굳세어져야 하겠다.

89년생 : 순탄하게 풀려간다.

01년생 : 미루었던 계획들을 추진하라.



54년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.

66년생 : 돈과 별로 연이 없겠다.

78년생 : 인정받지 못해 의기소침하겠다.

90년생 : 치밀한 검토가 필요하다.

02년생 : 여유를 가지고 건강 유지.



43년생 : 재물운 있고 기쁜 일 있다.

55년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.

67년생 : 좋은 결실 맺는 하루.

79년생 : 바라던 일 이루어진다.

91년생 : 인기와 신뢰가 넘친다.

원숭이

44년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.

56년생 : 금전관계 주의하라.

68년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.

80년생 : 경제사정에 맞추어 움직여라.

92년생 : 커다란 책임이 주어지겠다.



45년생 : 원하는 것 이루지 못한다.

57년생 : 돌다리도 두들겨보고 건너라.

69년생 : 생각지도 않은 일 발생한다.

81년생 : 운수가 나쁘니 신중하게 처신하라.

93년생 : 컨디션 조절을 잘 해야 하겠다.



46년생 : 가정의 근심 곧 해결.

58년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.

70년생 : 서로 이해를 하면서 생활하라.

82년생 : 실수는 한번으로 끝나야 한다.

94년생 : 분수를 지키고 욕심을 버려라.

돼지

47년생 : 사람 믿다가 큰코다칠 일 있겠다.

59년생 : 부동산에는 이득 크다.

71년생 : 손해는 입지만 참아라.

83년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

95년생 : 자신의 일을 발설하지 마라.
