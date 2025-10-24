[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 25일
쥐
48년생 : 재물운이 좋다.
60년생 : 마음이 편안한데 무엇이 두려우랴.
72년생 : 뜻한 바 성취한다.
84년생 : 기회와 유혹이 동시에 찾아온다.
96년생 : 뜻을 너무 높게 세우면 어렵다.
소
49년생 : 집안에 좋은 일 들어온다.
61년생 : 신수가 불리하니 처신 잘하라.
73년생 : 우연히 나를 돕는 자가 있어 행운 있다.
85년생 : 나쁜 일 보다 기쁜 일 많겠다.
97년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.
호랑이
50년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.
62년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.
74년생 : 자기 관리에 신경 써야 좋겠다.
86년생 : 친구로 인해 다툼 있겠다.
98년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.
토끼
51년생 : 가정에 기쁜 일이 있겠다.
63년생 : 상하관계에 어려움이 많다.
75년생 : 실행하면 해결된다.
87년생 : 건강을 너무 자부하지 마라.
99년생 : 만만히 보다가 뜻밖의 실패한다.
용
52년생 : 참고 견디는 것이 제일이다.
64년생 : 방심하다가 병마 부르기 쉽다.
76년생 : 돈을 빌리면 나중에 어렵다.
88년생 : 매사 냉정하게 판단할 것.
00년생 : 새로운 교제는 피하도록.
뱀
53년생 : 막힘이 크니 조심하라.
65년생 : 나를 돕는 자가 나타난다.
77년생 : 경건하게 하루를 보내라.
89년생 : 성공궤도에 들어서는구나.
01년생 : 안 되는 일이 없는 즐거운 하루.
말
54년생 : 남의 것을 탐하지 마라.
66년생 : 무리하게 일을 벌이지 마라.
78년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.
90년생 : 사람을 사귀면 좋은 결과.
02년생 : 적극적으로 도전하면 좋은 결과 있다.
양
43년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.
55년생 : 능률이 점차 오르는구나.
67년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.
79년생 : 인간관계가 너무나 순조롭다.
91년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.
원숭이
44년생 : 함부로 행동하다 망신수 있다.
56년생 : 주변사람과 의논할 일 생긴다.
68년생 : 외출하면 횡재수.
80년생 : 자기 자신을 뒤돌아보라.
92년생 : 즉흥적인 결단은 금물.
닭
45년생 : 일마다 소득이 높구나.
57년생 : 겸손하게 지내라.
69년생 : 이동이나 변동은 유리하다.
81년생 : 자기관리를 잘해야 한다.
93년생 : 도움의 손길이 나타난다.
개
46년생 : 가족들과 대화를 나누어라.
58년생 : 업무에 최선을 다해야 하겠다.
70년생 : 마음먹기에 모든 일이 달렸다.
82년생 : 운이 들어오나 모이지 않는구나.
94년생 : 생기는 일마다 즐겁구나.
돼지
47년생 : 바빠도 여유 있는 마음 필요하다.
59년생 : 가족의 의견을 존중하라.
71년생 : 하루를 행복하게 보낸다.
83년생 : 정신적 고통이 많겠구나.
95년생 : 말보다는 노력이 필요할 때이다.
