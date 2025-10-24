[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 26일
쥐
48년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.
60년생 : 자기 분수를 알아야 한다.
72년생 : 과시가 심하면 구설수.
84년생 : 예상이 빗나가겠으니 요주의.
96년생 : 횡재수와 요행수가 있겠다.
소
49년생 : 자신의 능력을 개발하면 행운.
61년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.
73년생 : 어려움 닥쳐도 큰 걱정 없다.
85년생 : 혼돈을 느끼는 하루.
97년생 : 땀 흘리면 보람을 느낀다.
호랑이
50년생 : 건강에 신경을 써라.
62년생 : 어려움 있어도 충분히 극복한다.
74년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.
86년생 : 과격해지기 쉬우니 다툼 주의.
98년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.
토끼
51년생 : 헛고생만 하고 마는구나.
63년생 : 일에 박차를 가해야 한다.
75년생 : 하던 일을 그대로 추진하라.
87년생 : 분수를 지켜서 일을 처리하라.
99년생 : 나쁜 친구를 멀리하라.
용
52년생 : 자만하다가 큰 실수 있겠다.
64년생 : 많은 사람이 나를 돕는구나.
76년생 : 허황된 일을 당해도 당황하지 마라.
88년생 : 친한 사람이 도와주겠다.
00년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.
뱀
53년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.
65년생 : 발상의 전환이 필요한 때.
77년생 : 과격하게 나가다 망신수 있다.
89년생 : 매사 순조롭게 정리된다.
01년생 : 한발 물러서면 행운 있다.
말
54년생 : 아는 것이 병이니 자제하라.
66년생 : 시간과 노력을 낭비하지 마라.
78년생 : 인간관계에 기쁨이 있는 날.
90년생 : 안정이 최우선이다.
02년생 : 긴장만 풀면 만사형통하겠다.
양
43년생 : 건강관리에 특별히 신경 써라.
55년생 : 재물이 들어오는구나.
67년생 : 분위기 파악을 잘해라
79년생 : 남을 너무 믿지 마라.
91년생 : 일이 잘 이루어진다,
원숭이
44년생 : 귀인의 도움이 있겠다.
56년생 : 주변 사람과 의논을 하라.
68년생 : 하던 일을 계속하라.
80년생 : 즐거운 일 생긴다.
92년생 : 좋은 기회를 놓친다.
닭
45년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.
57년생 : 고집스러운 생각 조심하라.
69년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.
81년생 : 소극적인 자세가 유리하다.
93년생 : 피로를 느끼기 쉽다.
개
46년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.
58년생 : 부주의로 잃는 것 많겠다.
70년생 : 대인관계에 신중하라.
82년생 : 윗사람의 지도를 받아라.
94년생 : 재물복 있구나.
돼지
47년생 : 다음 기회로 미루는 것이 좋다.
59년생 : 관용적인 마음 필요하다.
71년생 : 초조하게 생각하지 마라.
83년생 : 계획했던 대로 일 추진된다.
95년생 : 몸의 컨디션 유지에 신경 써라.
