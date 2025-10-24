logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 26일

입력 2025 10 24 03:11 수정 2025 10 24 03:11
48년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

60년생 : 자기 분수를 알아야 한다.

72년생 : 과시가 심하면 구설수.

84년생 : 예상이 빗나가겠으니 요주의.

96년생 : 횡재수와 요행수가 있겠다.



49년생 : 자신의 능력을 개발하면 행운.

61년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.

73년생 : 어려움 닥쳐도 큰 걱정 없다.

85년생 : 혼돈을 느끼는 하루.

97년생 : 땀 흘리면 보람을 느낀다.

호랑이

50년생 : 건강에 신경을 써라.

62년생 : 어려움 있어도 충분히 극복한다.

74년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.

86년생 : 과격해지기 쉬우니 다툼 주의.

98년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.

토끼

51년생 : 헛고생만 하고 마는구나.

63년생 : 일에 박차를 가해야 한다.

75년생 : 하던 일을 그대로 추진하라.

87년생 : 분수를 지켜서 일을 처리하라.

99년생 : 나쁜 친구를 멀리하라.



52년생 : 자만하다가 큰 실수 있겠다.

64년생 : 많은 사람이 나를 돕는구나.

76년생 : 허황된 일을 당해도 당황하지 마라.

88년생 : 친한 사람이 도와주겠다.

00년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.



53년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.

65년생 : 발상의 전환이 필요한 때.

77년생 : 과격하게 나가다 망신수 있다.

89년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

01년생 : 한발 물러서면 행운 있다.



54년생 : 아는 것이 병이니 자제하라.

66년생 : 시간과 노력을 낭비하지 마라.

78년생 : 인간관계에 기쁨이 있는 날.

90년생 : 안정이 최우선이다.

02년생 : 긴장만 풀면 만사형통하겠다.



43년생 : 건강관리에 특별히 신경 써라.

55년생 : 재물이 들어오는구나.

67년생 : 분위기 파악을 잘해라

79년생 : 남을 너무 믿지 마라.

91년생 : 일이 잘 이루어진다,

원숭이

44년생 : 귀인의 도움이 있겠다.

56년생 : 주변 사람과 의논을 하라.

68년생 : 하던 일을 계속하라.

80년생 : 즐거운 일 생긴다.

92년생 : 좋은 기회를 놓친다.



45년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.

57년생 : 고집스러운 생각 조심하라.

69년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

81년생 : 소극적인 자세가 유리하다.

93년생 : 피로를 느끼기 쉽다.



46년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.

58년생 : 부주의로 잃는 것 많겠다.

70년생 : 대인관계에 신중하라.

82년생 : 윗사람의 지도를 받아라.

94년생 : 재물복 있구나.

돼지

47년생 : 다음 기회로 미루는 것이 좋다.

59년생 : 관용적인 마음 필요하다.

71년생 : 초조하게 생각하지 마라.

83년생 : 계획했던 대로 일 추진된다.

95년생 : 몸의 컨디션 유지에 신경 써라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
