[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 27일

입력 2025 10 27 02:25 수정 2025 10 27 02:25
48년생 : 욕심내면 얻는 것 없다.

60년생 : 충분한 검토 후에 실행하라.

72년생 : 근심 없어지고 기쁨 찾아온다.

84년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

96년생 : 열심히 일을 추진해나가라.



49년생 : 바쁜 만큼 이득도 크구나.

61년생 : 들뜨지 말고 자중해라.

73년생 : 친구 사이에 시비가 생기겠다.

85년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.

97년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠구나.

호랑이

50년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.

62년생 : 가까운 사람 때문에 손해 있다.

74년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.

86년생 : 새로운 일을 시작하면 불리하다.

98년생 : 진퇴양난이니 근신하라.

토끼

51년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.

63년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.

75년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.

87년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.

99년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.



52년생 : 자만심 때문에 구설수 있다.

64년생 : 욕심 부리다 좌절한다.

76년생 : 새로운 만남에 신경 써라.

88년생 : 타인의 일로 내가 바쁘다.

00년생 : 크게 의욕이 오른다.



53년생 : 구설수 염려된다.

65년생 : 작은 것이라도 경시하지 마라.

77년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

89년생 : 남 앞에 너무 나서지 마라.

01년생 : 일찍 귀가함이 길하다.



54년생 : 순서를 기다리면 행운 따른다.

66년생 : 추진하는 일 잘된다.

78년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

90년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.

02년생 : 기초를 튼튼히 해둠이 좋겠다.



43년생 : 겸손하면 큰 소득 있다.

55년생 : 집에서 안정을 취함이 길하다.

67년생 : 무리하면 다툼수 생기니 주의하라.

79년생 : 일이 잘되면 소득이 크다.

91년생 : 변동수가 예상되니 길하다.

원숭이

44년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

56년생 : 일이 어긋나기 시작한다.

68년생 : 자신도 모르게 소문이 퍼진다.

80년생 : 운세가 차츰 호전된다.

92년생 : 약속이나 일이 꼬이기 시작한다.



45년생 : 가까운 사람과의 약속 철저히 하라.

57년생 : 노력의 대가를 받게 된다.

69년생 : 재물이 크게 나갈 수 있다.

81년생 : 약간의 실수로 오해 사기 쉽다.

93년생 : 운전 조심하고 건강 잘 지켜라.



46년생 : 마음이 심란해지겠구나.

58년생 : 노력한 만큼의 대가가 없구나.

70년생 : 마음이 불안하니 안정 취하라.

82년생 : 승진하거나 자리 이동 있겠다.

94년생 : 열심히 움직이나 보람 없구나.

돼지

47년생 : 주변사람이 나를 도와준다.

59년생 : 운수가 대길하니 기쁜 일 넘친다.

71년생 : 기대가 크면 실망도 큰 법이다.

83년생 : 먼저 선수를 쳐서 고전한다.

95년생 : 낙심하지 말고 인내심 가져라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
