[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 27일

48년생 : 욕심내면 얻는 것 없다.60년생 : 충분한 검토 후에 실행하라.72년생 : 근심 없어지고 기쁨 찾아온다.84년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.96년생 : 열심히 일을 추진해나가라.49년생 : 바쁜 만큼 이득도 크구나.61년생 : 들뜨지 말고 자중해라.73년생 : 친구 사이에 시비가 생기겠다.85년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.97년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠구나.호랑이50년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.62년생 : 가까운 사람 때문에 손해 있다.74년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.86년생 : 새로운 일을 시작하면 불리하다.98년생 : 진퇴양난이니 근신하라.토끼51년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.63년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.75년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.87년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.99년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.52년생 : 자만심 때문에 구설수 있다.64년생 : 욕심 부리다 좌절한다.76년생 : 새로운 만남에 신경 써라.88년생 : 타인의 일로 내가 바쁘다.00년생 : 크게 의욕이 오른다.53년생 : 구설수 염려된다.65년생 : 작은 것이라도 경시하지 마라.77년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.89년생 : 남 앞에 너무 나서지 마라.01년생 : 일찍 귀가함이 길하다.54년생 : 순서를 기다리면 행운 따른다.66년생 : 추진하는 일 잘된다.78년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.90년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.02년생 : 기초를 튼튼히 해둠이 좋겠다.43년생 : 겸손하면 큰 소득 있다.55년생 : 집에서 안정을 취함이 길하다.67년생 : 무리하면 다툼수 생기니 주의하라.79년생 : 일이 잘되면 소득이 크다.91년생 : 변동수가 예상되니 길하다.원숭이44년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.56년생 : 일이 어긋나기 시작한다.68년생 : 자신도 모르게 소문이 퍼진다.80년생 : 운세가 차츰 호전된다.92년생 : 약속이나 일이 꼬이기 시작한다.45년생 : 가까운 사람과의 약속 철저히 하라.57년생 : 노력의 대가를 받게 된다.69년생 : 재물이 크게 나갈 수 있다.81년생 : 약간의 실수로 오해 사기 쉽다.93년생 : 운전 조심하고 건강 잘 지켜라.46년생 : 마음이 심란해지겠구나.58년생 : 노력한 만큼의 대가가 없구나.70년생 : 마음이 불안하니 안정 취하라.82년생 : 승진하거나 자리 이동 있겠다.94년생 : 열심히 움직이나 보람 없구나.돼지47년생 : 주변사람이 나를 도와준다.59년생 : 운수가 대길하니 기쁜 일 넘친다.71년생 : 기대가 크면 실망도 큰 법이다.83년생 : 먼저 선수를 쳐서 고전한다.95년생 : 낙심하지 말고 인내심 가져라.