[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 28일
쥐
48년생 : 자포자기하면 위험하다.
60년생 : 위험한 곳에 가까이 마라.
72년생 : 사람을 대하는 일에 성의껏 하라.
84년생 : 부하로 인한 노고가 많다.
96년생 : 느긋한 마음은 실패하기 쉽다.
소
49년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.
61년생 : 겸손해야 인정받는다.
73년생 : 자신을 내세워 미움을 산다.
85년생 : 경쟁에서 이길 확률이 높다.
97년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.
호랑이
50년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
62년생 : 마음이 울적한 하루가 되겠다.
74년생 : 사람을 가려서 사귀어라.
86년생 : 경솔함보다 차분함이 필요하다.
98년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.
토끼
51년생 : 유연성이 필요하다.
63년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.
75년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리.
87년생 : 욕심만 버린다면 길한 날이다.
99년생 : 때만 기다리면 된다.
용
52년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.
64년생 : 성공의 길로 들어선다.
76년생 : 부러울 것이 없는 하루구나.
88년생 : 가장 소중한 하루가 된다.
00년생 : 마음을 너그럽게 가져라.
뱀
53년생 : 불필요한 말은 삼가라.
65년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
77년생 : 경솔한 행동은 금물.
89년생 : 우정을 돈독히 하라.
01년생 : 솔깃한 말에 넘어가지 마라.
말
54년생 : 조금만 참고 기다려라.
66년생 : 이득이 있는 하루가 되겠다.
78년생 : 친구간에 말조심하라.
90년생 : 아직은 시기상조이니 내일로 미뤄라.
02년생 : 고비가 있겠으니 주의하라.
양
43년생 : 기회포착 잘해라.
55년생 : 해답의 실마리 있겠다.
67년생 : 이익이 발생한다.
79년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
91년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.
원숭이
44년생 : 착한 일 하는 것이 대길.
56년생 : 집안에 경사 있겠다.
68년생 : 남쪽에는 소득 없다.
80년생 : 마음의 안정을 가져라.
92년생 : 모든 일에 최선을 다하라.
닭
45년생 : 일사천리로 일 풀린다.
57년생 : 중요한 약속이 생긴다.
69년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.
81년생 : 새로움이 움트는 즐거운 하루.
93년생 : 가족과 즐거운 하루 보내라.
개
46년생 : 모든 일이 성사되겠다.
58년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.
70년생 : 차츰 복이 찾아든다.
82년생 : 여유를 가지고 건강 유지에 힘써라.
94년생 : 충돌할 운이 있다.
돼지
47년생 : 너무 가까운 사람 믿지 마라.
59년생 : 말 조심해야 하겠다.
71년생 : 마음의 안정이 되지 않는다.
83년생 : 차분히 일을 풀어나가라.
95년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.
