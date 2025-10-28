[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 28일

48년생 : 자포자기하면 위험하다.60년생 : 위험한 곳에 가까이 마라.72년생 : 사람을 대하는 일에 성의껏 하라.84년생 : 부하로 인한 노고가 많다.96년생 : 느긋한 마음은 실패하기 쉽다.49년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.61년생 : 겸손해야 인정받는다.73년생 : 자신을 내세워 미움을 산다.85년생 : 경쟁에서 이길 확률이 높다.97년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.호랑이50년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.62년생 : 마음이 울적한 하루가 되겠다.74년생 : 사람을 가려서 사귀어라.86년생 : 경솔함보다 차분함이 필요하다.98년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.토끼51년생 : 유연성이 필요하다.63년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.75년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리.87년생 : 욕심만 버린다면 길한 날이다.99년생 : 때만 기다리면 된다.52년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.64년생 : 성공의 길로 들어선다.76년생 : 부러울 것이 없는 하루구나.88년생 : 가장 소중한 하루가 된다.00년생 : 마음을 너그럽게 가져라.53년생 : 불필요한 말은 삼가라.65년생 : 경사스러운 일 생기겠다.77년생 : 경솔한 행동은 금물.89년생 : 우정을 돈독히 하라.01년생 : 솔깃한 말에 넘어가지 마라.54년생 : 조금만 참고 기다려라.66년생 : 이득이 있는 하루가 되겠다.78년생 : 친구간에 말조심하라.90년생 : 아직은 시기상조이니 내일로 미뤄라.02년생 : 고비가 있겠으니 주의하라.43년생 : 기회포착 잘해라.55년생 : 해답의 실마리 있겠다.67년생 : 이익이 발생한다.79년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.91년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.원숭이44년생 : 착한 일 하는 것이 대길.56년생 : 집안에 경사 있겠다.68년생 : 남쪽에는 소득 없다.80년생 : 마음의 안정을 가져라.92년생 : 모든 일에 최선을 다하라.45년생 : 일사천리로 일 풀린다.57년생 : 중요한 약속이 생긴다.69년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.81년생 : 새로움이 움트는 즐거운 하루.93년생 : 가족과 즐거운 하루 보내라.46년생 : 모든 일이 성사되겠다.58년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.70년생 : 차츰 복이 찾아든다.82년생 : 여유를 가지고 건강 유지에 힘써라.94년생 : 충돌할 운이 있다.돼지47년생 : 너무 가까운 사람 믿지 마라.59년생 : 말 조심해야 하겠다.71년생 : 마음의 안정이 되지 않는다.83년생 : 차분히 일을 풀어나가라.95년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.