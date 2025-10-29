logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 29일

입력 2025 10 29 01:01 수정 2025 10 29 01:01
48년생 : 시비가 생기면 불리하다.

60년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

72년생 : 난관에 부딪히니 큰 어려움 있다.

84년생 : 운이 조금씩 다가온다.

96년생 : 재물운이 상승한다.



49년생 : 다투는 것은 피해야 한다.

61년생 : 좋은 사람을 만날 운이다.

73년생 : 순탄하게 풀려간다.

85년생 : 울적한 기분은 떨쳐버려라.

97년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.

호랑이

50년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.

62년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.

74년생 : 타인의 부러움을 사겠다.

86년생 : 윗사람에게 망신당한다.

98년생 : 위축되기 쉬운 하루다.

토끼

51년생 : 휴식을 취함이 길하다.

63년생 : 일터에서 어려움 겪는다.

75년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

87년생 : 비밀리에 처리할 일 생긴다.

99년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.



52년생 : 질질 끌던 일 해결.

64년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

76년생 : 대인관계에 문제 있다.

88년생 : 사업에 어려움을 겪을 듯.

00년생 : 갈등 있으니 해소하는데 힘써라.



53년생 : 누군가 나에게 감동을 준다.

65년생 : 친인척으로 인한 고민 있겠다.

77년생 : 경쟁을 피하고 대인관계에 힘써라.

89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길.

01년생 : 양보하면 행운 있다.



54년생 : 예상 밖의 일이 생긴다.

66년생 : 방심하다가 병마 부르기 쉽다.

78년생 : 마음 상하기 쉽구나.

90년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일 생긴다.

02년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과 있다.



43년생 : 잃는 것 많지만 얻음도 있다.

55년생 : 과식 과음으로 인한 건강주의.

67년생 : 생각지 못한 손해가 있겠구나.

79년생 : 능력이 미치지 않으니 포기하라.

91년생 : 평가가 좋아져 지위가 오른다.

원숭이

44년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.

56년생 : 서둘러 행운을 잡아라.

68년생 : 오늘 하루 피곤하구나.

80년생 : 지출이 많으니 절제하라.

92년생 : 생각지 못한 행운 얻는다.



45년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일 있다.

57년생 : 일이 틀어질 수 있으니 신중하라.

69년생 : 의욕이 넘치나 행동은 신중히.

81년생 : 지금 상황에 만족하라.

93년생 : 생각지 못한 행운이 따른다.



46년생 : 어지러운 세상에 휩쓸리지 마라.

58년생 : 구하는 일마다 뜻대로 되겠다.

70년생 : 자기 뜻대로 밀어붙여라.

82년생 : 먼 곳 여행은 삼가는 게 좋다.

94년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일 생긴다.

돼지

47년생 : 너무 큰일은 생각지 마라.

59년생 : 결과는 좋으니 걱정 마라.

71년생 : 작은 일들은 성사된다.

83년생 : 계획대로 얻기는 힘들다.

95년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
