내년부터 ‘예약제’ 생긴다는 국중박…“박물관도 프로야구처럼 잘 돼야”

국립중앙박물관 전시동. 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관 역사의 길. 국립중앙박물관 제공

1945년 개관 이래 처음으로 연간 관람객 500만명 시대를 연 국립중앙박물관이 이르면 내년 상반기에 ‘관람객 사전예약제’를 도입할 전망이다.29일 조야에 따르면 유홍준 국립중앙박물관장은 전날 서울 용산구 박물관에서 기자간담회를 열고 이같은 계획을 시사했다. 그는 최근 대두되는 ‘박물관 유료화’ 논의에 앞서 관람객 현황을 정확히 파악해야 한다며 “예약제 등 고객관리 통합 시스템을 먼저 운영할 것”이라고 말했다.유 관장은 “현재 관람객 통계를 낼 때 연령이나 국적으로 (관람객을) 분류하는 것이 불가능하다”며 “예약제를 도입하면 젊은 세대는 인터넷으로 쉽게 접근할 수 있을 것”이라고 설명했다. 고령층 등 디지털 약자는 온라인 예약이 어렵지 않겠느냐는 우려에 대해서는 “현장에서 간단한 (관람객) 정보를 입력하고 무료 티켓을 발권하는 방식을 검토 중”이라고 밝혔다.국립중앙박물관은 2008년 5월부터 17년째 상설 전시관을 무료로 운영하고 있다. 해외 주요 박물관이나 미술관, 민간 단체 등과 손잡고 주관하는 기획·특별전만 유료 관람 형태로 진행한다.그러나 최근 유 관장은 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 유료화의 필요성을 인정한 바 있다. 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 인기에 따른 관람객 폭증으로 유료화를 요구하는 문화계 목소리가 커지면서다. 지난 20일 기준 국립중앙박물관의 연간 관람객은 510만 3709명으로, 지난해 같은 기간(295만 5789명)보다 69.7%나 증가했다.다만 유 관장은 유료화가 관람객 수를 줄이려는 목적이 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 “박물관에 오는 사람을 막기 위해서 유료화할 생각은 없다”며 “유료화하면서도 지금처럼 500만명대 관람객을 유지하는 것이 목표”라고 강조했다.구체적인 유료화 로드맵이 정해지기까지도 여러 단계가 남았다. 유 관장은 “입장료를 받을지 말지, 어느 정도까지 무료로 할지, 재관람객은 어떻게 할지 등 논의할 부분이 많다”며 “(국립중앙박물관 유료화가) 다른 국·공·사립 박물관에 주는 파급 효과도 크다”고 말했다. 이어 “문화체육관광부에서 심도 있게 논의를 진행할 것으로 보인다”며 유료화에 관한 다양한 방안이 나올 것이라고 내다봤다.유 관장은 최근 국립중앙박물관의 인기에 대해 “기쁨보다는 걱정이 앞서는 게 사실”이라고 했다. 그는 연간 1200만 관객을 동원하는 프로야구처럼 박물관이 잘 돼야 한다면서도 “마치 천하장사 씨름 대회처럼 (인기가) 올라갔다가 지금은 어떻게 됐는지도 모르는 상태가 될 수도 있다는 게 걱정”이라고 말했다.정회하 인턴기자