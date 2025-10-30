[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 30일
입력 2025 10 30 02:41 수정 2025 10 30 02:41
쥐
48년생 : 함부로 행동하다 손해만 본다.
60년생 : 가족끼리 마찰 생긴다.
72년생 : 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.
84년생 : 만용 부리지 마라
96년생 : 많은 사람 만나 주변의 신망을 얻는다.
소
49년생 : 집안에 좋은 일 있을 징조다.
61년생 : 다음 기회로 미루어진다.
73년생 : 주색 가까이하면 큰 손해.
85년생 : 여행은 길하니 떠나라.
97년생 : 가는 곳마다 행운 따른다.
호랑이
50년생 : 변동수 있고 명예 오른다.
62년생 : 투자는 일체 삼가라.
74년생 : 일들이 수포로 돌아간다.
86년생 : 재물이 쌓이기 시작한다.
98년생 : 능력을 인정받겠다.
토끼
51년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.
63년생 : 일의 능률이 향상되겠다.
75년생 : 때를 기다려 추진하라.
87년생 : 가족의 의견을 존중하라.
99년생 : 행운이 손짓하는 날이다.
용
52년생 : 즐거운 만찬에 참석하는구나.
64년생 : 부부간의 사랑 무르익는다.
76년생 : 뜻대로 일이 풀리지 않는구나.
88년생 : 피로하지만 운세는 좋다.
00년생 : 말조심 몸조심해야 하겠다.
뱀
53년생 : 모든 일에 신중을 기하라.
65년생 : 인기와 신뢰를 얻겠구나.
77년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.
89년생 : 바쁘게 뛰지만 어렵겠구나.
01년생 : 커다란 성과 있겠다.
말
54년생 : 근심거리로 고민하는구나.
66년생 : 활기차게 행동하라.
78년생 : 적극적으로 밀고 나가라.
90년생 : 경건한 마음을 가져라.
02년생 : 몸과 마음이 편하구나.
양
43년생 : 공연히 조바심을 낼 필요가 없다.
55년생 : 일이 그런대로 진행되어간다.
67년생 : 이득이 많지 않아 성취감 없다.
79년생 : 결정을 서둘러야 한다.
91년생 : 부당한 이득 챙기다 망신.
원숭이
44년생 : 많은 사람이 도와주는구나.
56년생 : 현 상태를 유지하는 것이 유리.
68년생 : 경건한 마음이 행운 부른다.
80년생 : 하는 일이 더욱더 번창하겠다.
92년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.
닭
45년생 : 신명나게 일을 벌여라.
57년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.
69년생 : 안정 속에 발전 누린다.
81년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.
93년생 : 많은 사람과 만나는 일은 조심하라.
개
46년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.
58년생 : 피로가 누적되는구나.
70년생 : 생각보다 일의 추진 힘들다.
82년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.
94년생 : 사람과의 관계에 문제발생.
돼지
47년생 : 욕심내면 얻는 것 없다.
59년생 : 방심하면 뜻밖의 손실이 있다.
71년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.
83년생 : 정신을 바짝 차리면 길운 넘친다.
95년생 : 사람들이 많이 모여드는구나.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지