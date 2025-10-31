logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 31일

입력 2025 10 31 01:10 수정 2025 10 31 01:10
48년생 : 좋은 일이 시작된다.

60년생 : 뜻하지 않은데서 이득을 얻게 된다.

72년생 : 고통은 서서히 물러간다.

84년생 : 다툴 일은 되도록 피하라.

96년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.



49년생 : 너무 일을 벌이지 마라.

61년생 : 크게 발전하는 운세이다.

73년생 : 가까운 사람으로 인한 사고 발생.

85년생 : 새로운 방향을 모색하라.

97년생 : 지금의 일에 큰 기대 마라.

호랑이

50년생 : 일이 순조롭게 진행.

62년생 : 건강에 이상이 있겠으니 주의.

74년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

86년생 : 하는 일에 방해만 생기는구나.

98년생 : 귀인이 와서 도와줄 것이다.

토끼

51년생 : 시비가 생겨 걱정이 많다.

63년생 : 참고 기다리면 길운 들어온다.

75년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.

87년생 : 일자리를 함부로 옮기지 마라.

99년생 : 때가 왔으니 잡아라.



52년생 : 새로운 것을 취하라.

64년생 : 부주의로 잃는 것 많겠다.

76년생 : 체면의 손상이 따르겠다.

88년생 : 경쟁자로 인한 어려움이 따른다.

00년생 : 무심코 사고 생기기 쉽다.



53년생 : 이름이 빛날 수 있는 길일.

65년생 : 횡재수가 따르나 구설수 있다.

77년생 : 체면을 너무 내세우지 말라.

89년생 : 스포츠로 기분 전환하라.

01년생 : 신용을 지키고 이기주의를 자제하라.



54년생 : 괴로움은 잠깐이구나.

66년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

78년생 : 좋은 일하고 구설수 듣는구나.

90년생 : 겸손해야 이득 얻는다.

02년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.



43년생 : 모든 일이 저절로 풀리는구나.

55년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있다.

67년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.

79년생 : 방심하지 않아야 한다.

91년생 : 즐거운 일 생기겠다.

원숭이

44년생 : 소원을 풀게 되겠다.

56년생 : 노력해도 헛수고구나.

68년생 : 때가 아니니 움직이지 마라.

80년생 : 뜻하지 않은 사람을 경계하라.

92년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.



45년생 : 일이 해결되지 않는구나.

57년생 : 분실물 없도록 주의하라.

69년생 : 재물이 약간 들어오는구나.

81년생 : 큰 힘 안들이고 소득 얻는다.

93년생 : 자신의 아집에서 벗어나라.



46년생 : 욕심을 버리고 마음 정리하라.

58년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.

70년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.

82년생 : 마음을 비워야 일 처리된다.

94년생 : 흉과 길이 상반되는 날이다.

돼지

47년생 : 유대관계 돈독히 하라.

59년생 : 체면의 손상이 따르겠다.

71년생 : 기분이 상할 일 생긴다.

83년생 : 외출 시 도난 등을 주의하라.

95년생 : 신수가 태평하니 걱정 별로 없다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
