[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 31일
입력 2025 10 31 01:10 수정 2025 10 31 01:10
쥐
48년생 : 좋은 일이 시작된다.
60년생 : 뜻하지 않은데서 이득을 얻게 된다.
72년생 : 고통은 서서히 물러간다.
84년생 : 다툴 일은 되도록 피하라.
96년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.
소
49년생 : 너무 일을 벌이지 마라.
61년생 : 크게 발전하는 운세이다.
73년생 : 가까운 사람으로 인한 사고 발생.
85년생 : 새로운 방향을 모색하라.
97년생 : 지금의 일에 큰 기대 마라.
호랑이
50년생 : 일이 순조롭게 진행.
62년생 : 건강에 이상이 있겠으니 주의.
74년생 : 사람을 가려서 사귀어라.
86년생 : 하는 일에 방해만 생기는구나.
98년생 : 귀인이 와서 도와줄 것이다.
토끼
51년생 : 시비가 생겨 걱정이 많다.
63년생 : 참고 기다리면 길운 들어온다.
75년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.
87년생 : 일자리를 함부로 옮기지 마라.
99년생 : 때가 왔으니 잡아라.
용
52년생 : 새로운 것을 취하라.
64년생 : 부주의로 잃는 것 많겠다.
76년생 : 체면의 손상이 따르겠다.
88년생 : 경쟁자로 인한 어려움이 따른다.
00년생 : 무심코 사고 생기기 쉽다.
뱀
53년생 : 이름이 빛날 수 있는 길일.
65년생 : 횡재수가 따르나 구설수 있다.
77년생 : 체면을 너무 내세우지 말라.
89년생 : 스포츠로 기분 전환하라.
01년생 : 신용을 지키고 이기주의를 자제하라.
말
54년생 : 괴로움은 잠깐이구나.
66년생 : 남의 일에 참견하지 마라.
78년생 : 좋은 일하고 구설수 듣는구나.
90년생 : 겸손해야 이득 얻는다.
02년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.
양
43년생 : 모든 일이 저절로 풀리는구나.
55년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있다.
67년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.
79년생 : 방심하지 않아야 한다.
91년생 : 즐거운 일 생기겠다.
원숭이
44년생 : 소원을 풀게 되겠다.
56년생 : 노력해도 헛수고구나.
68년생 : 때가 아니니 움직이지 마라.
80년생 : 뜻하지 않은 사람을 경계하라.
92년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.
닭
45년생 : 일이 해결되지 않는구나.
57년생 : 분실물 없도록 주의하라.
69년생 : 재물이 약간 들어오는구나.
81년생 : 큰 힘 안들이고 소득 얻는다.
93년생 : 자신의 아집에서 벗어나라.
개
46년생 : 욕심을 버리고 마음 정리하라.
58년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.
70년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.
82년생 : 마음을 비워야 일 처리된다.
94년생 : 흉과 길이 상반되는 날이다.
돼지
47년생 : 유대관계 돈독히 하라.
59년생 : 체면의 손상이 따르겠다.
71년생 : 기분이 상할 일 생긴다.
83년생 : 외출 시 도난 등을 주의하라.
95년생 : 신수가 태평하니 걱정 별로 없다.
