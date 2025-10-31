[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 1일
입력 2025 10 31 01:11 수정 2025 10 31 01:11
쥐
48년생 : 인정에 너무 끌려 손해보기 쉽다.
60년생 : 마음이 울적하구나.
72년생 : 작은 사고 주의하라.
84년생 : 힘이 넘치겠다.
96년생 : 문화 생활을 즐겨라.
소
49년생 : 부상이나 사고 조심하라.
61년생 : 가벼운 언행 실수 조심.
73년생 : 다투면 큰 실패.
85년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.
97년생 : 먼 거리 여행은 금물.
호랑이
50년생 : 과한 행동을 자제하라.
62년생 : 변화와 변동이 생길 것이다.
74년생 : 익숙치 않은 일은 피하라.
86년생 : 환한 얼굴로 대하라.
98년생 : 마음을 편히 가져라.
토끼
51년생 : 집안에서 근신함이 좋다.
63년생 : 안정된 생활이 좋다.
75년생 : 양보와 인내심이 필요.
87년생 : 결심할 때가 됐다.
99년생 : 자신의 일은 자신이 하라.
용
52년생 : 상대하지 말고 자리를 피하라.
64년생 : 금전 거래는 피하라.
76년생 : 일이 원만하게 될 것이다.
88년생 : 친절함이 기쁨을 준다.
00년생 : 순리에 따르면 위험 없다.
뱀
53년생 : 서서히 운이 풀린다.
65년생 : 자신에 대한 믿음을 가져라.
77년생 : 남과의 충돌을 피하라.
89년생 : 건강부터 돌보라.
01년생 : 작은 충돌을 피하라.
말
54년생 : 기다리던 때가 왔다.
66년생 : 겸손한 마음을 지녀라.
78년생 : 힘을 내고 추진하라.
90년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
02년생 : 가까운 사이에 말조심하라.
양
43년생 : 힘들면 도움을 청하라.
55년생 : 한 발 뒤로 물러서라.
67년생 : 실언으로 고생한다.
79년생 : 참는 것이 약이다.
91년생 : 행운이 다가오는 날.
원숭이
44년생 : 인간관계에 더욱 신중을 기하라.
56년생 : 답답할 땐 여행도 좋다.
68년생 : 모든 일은 일단 보류.
80년생 : 마음 고생도 다 지나간다.
92년생 : 굳은 마음이 건강 지킨다.
닭
45년생 : 새로운 만큼 어려움도 따른다.
57년생 : 이웃이나 가족과 화해하라.
69년생 : 과욕은 실패를 부른다.
81년생 : 좋은 결과가 곧 나타난다.
93년생 : 적극적으로 대하면 길하다.
개
46년생 : 며칠만 참으면 다 풀린다.
58년생 : 남의 말 듣지 말고 소신껏 행동하라.
70년생 : 어려운 부탁을 받는다.
82년생 : 사람을 너무 믿지 마라.
94년생 : 일을 차근차근 하라.
돼지
47년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.
59년생 : 기념일을 잘 준비하라.
71년생 : 타인과의 거래를 조심하라.
83년생 : 제일 우선이 신용이다.
95년생 : 치밀한 검토가 필요하다.
