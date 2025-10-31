logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 2일

입력 2025 10 31 01:11 수정 2025 10 31 01:11
48년생 : 외출하면 즐거운 하루.

60년생 : 뜻밖의 성과 얻는다.

72년생 : 기다리는 게 상책.

84년생 : 자신을 잃고 허둥대면 실수가 크겠다.

96년생 : 바라던 일 이루어진다.



49년생 : 목표 없는 행동은 낭패.

61년생 : 커다란 책임이 주어지겠다.

73년생 : 기분이 우울한 날.

85년생 : 유연한 태도가 좋다.

97년생 : 심신이 불안하구나.

호랑이

50년생 : 작은 소망 이루겠다.

62년생 : 운기가 저조하니 주의.

74년생 : 언행에 각별히 신경을 써라.

86년생 : 새로운 친구를 만나겠다.

98년생 : 구하는 자에게 기회가 온다.

토끼

51년생 : 타인의 말에 귀를 기울여라.

63년생 : 하는 일마다 이룬다.

75년생 : 의지를 가지고 도전하라.

87년생 : 기쁜 일 생긴다.

99년생 : 여러 사람의 의견을 수렴하라.



52년생 : 자신의 실력을 발휘하라.

64년생 : 새로운 사업에 투자하라.

76년생 : 작은 일로 시비가 생긴다.

88년생 : 큰 수확을 얻겠다.

00년생 : 좋은 친구가 생긴다.



53년생 : 푹 쉬는 것이 좋겠다.

65년생 : 소신껏 밀고 나가라.

77년생 : 허세를 부리면 손해.

89년생 : 다툴 일들은 피하라.

01년생 : 자신감이 부족하다.



54년생 : 기회는 또 돌아온다.

66년생 : 상대방을 배려하라.

78년생 : 건강만 지키면 걱정할 것 없다.

90년생 : 하늘이 도와주는 운세다.

02년생 : 남의 얘기를 새겨들어라.



43년생 : 질병에 유의하라.

55년생 :술을 가까이 마라.

67년생 : 긁어부스럼 만들지 마라.

79년생 : 참고 기다리는 게 상책.

91년생 : 분수를 지켜라.

원숭이

44년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

56년생 : 변덕부리면 모두 잃는다.

68년생 : 대인관계에 신경 써라.

80년생 : 새 것을 취하라.

92년생 : 주위 사람이 도와준다.



45년생 : 움직이면 더 좋다.

57년생 : 유흥에 빠지지 마라.

69년생 : 부귀를 겸비한 하루다.

81년생 : 지인의 도움 크다.

93년생 : 능률과 소득이 높겠다.



46년생 : 주위의 말은 가려들어라.

58년생 : 행운이 있겠다.

70년생 : 좋은 운이 들어온다.

82년생 : 사람과 만나 기쁨을 나눈다.

94년생 : 매사가 뜻대로 잘 안 된다.

돼지

47년생 : 욕심을 버려라.

59년생 : 뜻밖의 소식 있겠다.

71년생 : 자신의 의지를 믿어보아라.

83년생 : 덕을 쌓아야 길하다.

95년생 : 마음을 너그럽게 가져라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
