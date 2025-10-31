[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 2일

48년생 : 외출하면 즐거운 하루.60년생 : 뜻밖의 성과 얻는다.72년생 : 기다리는 게 상책.84년생 : 자신을 잃고 허둥대면 실수가 크겠다.96년생 : 바라던 일 이루어진다.49년생 : 목표 없는 행동은 낭패.61년생 : 커다란 책임이 주어지겠다.73년생 : 기분이 우울한 날.85년생 : 유연한 태도가 좋다.97년생 : 심신이 불안하구나.호랑이50년생 : 작은 소망 이루겠다.62년생 : 운기가 저조하니 주의.74년생 : 언행에 각별히 신경을 써라.86년생 : 새로운 친구를 만나겠다.98년생 : 구하는 자에게 기회가 온다.토끼51년생 : 타인의 말에 귀를 기울여라.63년생 : 하는 일마다 이룬다.75년생 : 의지를 가지고 도전하라.87년생 : 기쁜 일 생긴다.99년생 : 여러 사람의 의견을 수렴하라.52년생 : 자신의 실력을 발휘하라.64년생 : 새로운 사업에 투자하라.76년생 : 작은 일로 시비가 생긴다.88년생 : 큰 수확을 얻겠다.00년생 : 좋은 친구가 생긴다.53년생 : 푹 쉬는 것이 좋겠다.65년생 : 소신껏 밀고 나가라.77년생 : 허세를 부리면 손해.89년생 : 다툴 일들은 피하라.01년생 : 자신감이 부족하다.54년생 : 기회는 또 돌아온다.66년생 : 상대방을 배려하라.78년생 : 건강만 지키면 걱정할 것 없다.90년생 : 하늘이 도와주는 운세다.02년생 : 남의 얘기를 새겨들어라.43년생 : 질병에 유의하라.55년생 :술을 가까이 마라.67년생 : 긁어부스럼 만들지 마라.79년생 : 참고 기다리는 게 상책.91년생 : 분수를 지켜라.원숭이44년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.56년생 : 변덕부리면 모두 잃는다.68년생 : 대인관계에 신경 써라.80년생 : 새 것을 취하라.92년생 : 주위 사람이 도와준다.45년생 : 움직이면 더 좋다.57년생 : 유흥에 빠지지 마라.69년생 : 부귀를 겸비한 하루다.81년생 : 지인의 도움 크다.93년생 : 능률과 소득이 높겠다.46년생 : 주위의 말은 가려들어라.58년생 : 행운이 있겠다.70년생 : 좋은 운이 들어온다.82년생 : 사람과 만나 기쁨을 나눈다.94년생 : 매사가 뜻대로 잘 안 된다.돼지47년생 : 욕심을 버려라.59년생 : 뜻밖의 소식 있겠다.71년생 : 자신의 의지를 믿어보아라.83년생 : 덕을 쌓아야 길하다.95년생 : 마음을 너그럽게 가져라.