logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 3일

입력 2025 11 03 01:04 수정 2025 11 03 01:04
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 참는 것이 우선이다.

60년생 : 기쁜 소식 있겠다.

72년생 : 마음 고생도 끝나간다.

84년생 : 경솔하게 처리하지 마라.

96년생 : 작은 희생이 따른다.



49년생 : 유혹을 물리쳐라.

61년생 : 허세를 부리지 마라.

73년생 : 부주의로 잃는 것 많다.

85년생 : 욕구불만을 늘어놓지 마라.

97년생 : 바른말로 오해를 산다.

호랑이

50년생 : 사태가 악화되니 신중하라.

62년생 : 한가지 일에만 매달리지 마라.

74년생 : 작은 소득으로 즐겁다.

86년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.

98년생 : 용기가 필요하다.

토끼

51년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

63년생 : 이동운이 있으나 조심하라.

75년생 : 마음이 잠시 흔들린다.

87년생 : 잔꾀 부리지 마라.

99년생 : 노력한 만큼 성과 있다.



52년생 : 마음이 편안한 하루이다.

64년생 : 재물운이 들어오겠다.

76년생 : 욕심을 버려라.

88년생 : 복이 들어오니 흐뭇하다.

00년생 : 일이 해결되나 구설수를 조심하라.



53년생 : 일이 잘 풀린다.

65년생 : 계획을 밀고나가라.

77년생 : 기대한 일이 성사된다.

89년생 : 운이 지속적으로 상승된다.

01년생 : 쉬운 일 어렵게 꼬지 마라.



54년생 : 주위의 도움이 필요하다.

66년생 : 계약은 신중히 하라.

78년생 : 일이 잘 풀린다.

90년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.

02년생 : 큰 것을 얻을 수 있겠다.



43년생 : 여유를 가져라.

55년생 : 때를 기다려라.

67년생 : 기쁜 일이 생긴다.

79년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.

91년생 : 행운이 손짓한다.

원숭이

44년생 : 마음이 편안하니 바랄 게 없다.

56년생 : 구설수를 조심하라.

68년생 : 신중하게 처리해야 길하다.

80년생 : 용기로 헤쳐나가야 길운 온다.

92년생 : 만족스러운 하루이다.



45년생 : 재물운이 좋으니 대길한 날이다.

57년생 : 늦게나마 어려움이 해소된다.

69년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.

81년생 : 이동운은 별로다.

93년생 : 지나친 기대는 하지 마라.



46년생 : 궂은일이 있으나 지나간다.

58년생 : 어려움 없이 순조롭다.

70년생 : 마음의 안정을 찾아라.

82년생 : 계획한 일 추진하라.

94년생 : 친구와의 관계를 조심하라.

돼지

47년생 : 투자는 신중하게 하라.

59년생 : 많은 사람들을 만나겠다.

71년생 : 매사 서두르지 마라.

83년생 : 작은 이득 있겠다.

95년생 : 사소한 일이 확대된다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

    thumbnail - ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

  2. ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

    thumbnail - ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

  3. 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

    thumbnail - 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

  4. “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

    thumbnail - “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

  5. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    thumbnail - 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  6. “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

    thumbnail - “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved