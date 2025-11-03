[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 3일

48년생 : 참는 것이 우선이다.60년생 : 기쁜 소식 있겠다.72년생 : 마음 고생도 끝나간다.84년생 : 경솔하게 처리하지 마라.96년생 : 작은 희생이 따른다.49년생 : 유혹을 물리쳐라.61년생 : 허세를 부리지 마라.73년생 : 부주의로 잃는 것 많다.85년생 : 욕구불만을 늘어놓지 마라.97년생 : 바른말로 오해를 산다.호랑이50년생 : 사태가 악화되니 신중하라.62년생 : 한가지 일에만 매달리지 마라.74년생 : 작은 소득으로 즐겁다.86년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.98년생 : 용기가 필요하다.토끼51년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.63년생 : 이동운이 있으나 조심하라.75년생 : 마음이 잠시 흔들린다.87년생 : 잔꾀 부리지 마라.99년생 : 노력한 만큼 성과 있다.52년생 : 마음이 편안한 하루이다.64년생 : 재물운이 들어오겠다.76년생 : 욕심을 버려라.88년생 : 복이 들어오니 흐뭇하다.00년생 : 일이 해결되나 구설수를 조심하라.53년생 : 일이 잘 풀린다.65년생 : 계획을 밀고나가라.77년생 : 기대한 일이 성사된다.89년생 : 운이 지속적으로 상승된다.01년생 : 쉬운 일 어렵게 꼬지 마라.54년생 : 주위의 도움이 필요하다.66년생 : 계약은 신중히 하라.78년생 : 일이 잘 풀린다.90년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.02년생 : 큰 것을 얻을 수 있겠다.43년생 : 여유를 가져라.55년생 : 때를 기다려라.67년생 : 기쁜 일이 생긴다.79년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.91년생 : 행운이 손짓한다.원숭이44년생 : 마음이 편안하니 바랄 게 없다.56년생 : 구설수를 조심하라.68년생 : 신중하게 처리해야 길하다.80년생 : 용기로 헤쳐나가야 길운 온다.92년생 : 만족스러운 하루이다.45년생 : 재물운이 좋으니 대길한 날이다.57년생 : 늦게나마 어려움이 해소된다.69년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.81년생 : 이동운은 별로다.93년생 : 지나친 기대는 하지 마라.46년생 : 궂은일이 있으나 지나간다.58년생 : 어려움 없이 순조롭다.70년생 : 마음의 안정을 찾아라.82년생 : 계획한 일 추진하라.94년생 : 친구와의 관계를 조심하라.돼지47년생 : 투자는 신중하게 하라.59년생 : 많은 사람들을 만나겠다.71년생 : 매사 서두르지 마라.83년생 : 작은 이득 있겠다.95년생 : 사소한 일이 확대된다.