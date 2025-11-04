[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 4일

48년생 : 기쁜 소식 있겠다.60년생 : 과감한 용단이 필요하다.72년생 : 사람 많은 곳에 가지 마라.84년생 : 편안한 마음으로 기다려라.96년생 : 화합하면 소망 이룬다.49년생 : 신중한 태도가 필요하다.61년생 : 말보다 성실함이 좋다.73년생 : 일도 좋지만 무리하지 마라.85년생 : 장거리 외출은 피하라.97년생 : 언행을 주의하라.호랑이50년생 : 노력의 성과가 매우 크다.62년생 : 마음먹은 일 성사된다.74년생 : 자만심을 버려야 산다.86년생 : 노력한 만큼 결실 있다.98년생 : 기다리면 때가 온다.토끼51년생 : 상의하며 일하라.63년생 : 분위기에 들뜨지 마라.75년생 : 다음을 기다리는 것이 좋겠다.87년생 : 나쁜 흐름에 휩쓸리지 마라.99년생 : 타인에게 아량을 베풀어라.52년생 : 비밀이 발각되기 쉽다.64년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.76년생 : 운세는 강하나 재물운은 별로다.88년생 : 새로운 만남이 있겠다.00년생 : 금전 문제로 고민한다.53년생 : 생각지 않은 행운 온다.65년생 : 가까운 사람을 경계하라.77년생 : 투자한 만큼 소득 있다.89년생 : 신중한 태도로 임하라.01년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.54년생 : 지금 당장은 어렵다.66년생 : 시간을 아껴야 한다.78년생 : 베풀어야 이득 있다.90년생 : 가까운 사람으로부터 좋은 소식.02년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.43년생 : 약속이 미루어진다.55년생 : 충돌이 예상된다.67년생 : 구설수를 조심하라.79년생 : 하던 일에 충실해야겠다.91년생 : 새로운 인연이 생긴다.원숭이44년생 : 남이 어려울 때 도와라.56년생 : 용기를 잃지 마라.68년생 : 소득이 없으나 희망은 있다.80년생 : 새로운 것 시도하지 마라.92년생 : 안정이 최고다.45년생 : 포기하지 마라.57년생 : 스트레스를 조심하라.69년생 : 중요한 계획은 추진된다.81년생 : 친구의 말에 넘어가지 마라.93년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.46년생 : 보람찬 하루이다.58년생 : 서로 이해가 필요하다.70년생 : 몸이 바쁘겠다.82년생 : 현상 유지가 최선.94년생 : 고민은 시간이 해결해 준다.돼지47년생 : 지나친 계획은 무리.59년생 : 대인 관계는 신중하라.71년생 : 만족스러운 하루.83년생 : 이제야 일이 해결되겠다.95년생 : 차분히 일을 풀어나가라.