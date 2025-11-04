logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 4일

입력 2025 11 04 00:52 수정 2025 11 04 00:52
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 기쁜 소식 있겠다.

60년생 : 과감한 용단이 필요하다.

72년생 : 사람 많은 곳에 가지 마라.

84년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

96년생 : 화합하면 소망 이룬다.



49년생 : 신중한 태도가 필요하다.

61년생 : 말보다 성실함이 좋다.

73년생 : 일도 좋지만 무리하지 마라.

85년생 : 장거리 외출은 피하라.

97년생 : 언행을 주의하라.

호랑이

50년생 : 노력의 성과가 매우 크다.

62년생 : 마음먹은 일 성사된다.

74년생 : 자만심을 버려야 산다.

86년생 : 노력한 만큼 결실 있다.

98년생 : 기다리면 때가 온다.

토끼

51년생 : 상의하며 일하라.

63년생 : 분위기에 들뜨지 마라.

75년생 : 다음을 기다리는 것이 좋겠다.

87년생 : 나쁜 흐름에 휩쓸리지 마라.

99년생 : 타인에게 아량을 베풀어라.



52년생 : 비밀이 발각되기 쉽다.

64년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.

76년생 : 운세는 강하나 재물운은 별로다.

88년생 : 새로운 만남이 있겠다.

00년생 : 금전 문제로 고민한다.



53년생 : 생각지 않은 행운 온다.

65년생 : 가까운 사람을 경계하라.

77년생 : 투자한 만큼 소득 있다.

89년생 : 신중한 태도로 임하라.

01년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.



54년생 : 지금 당장은 어렵다.

66년생 : 시간을 아껴야 한다.

78년생 : 베풀어야 이득 있다.

90년생 : 가까운 사람으로부터 좋은 소식.

02년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.



43년생 : 약속이 미루어진다.

55년생 : 충돌이 예상된다.

67년생 : 구설수를 조심하라.

79년생 : 하던 일에 충실해야겠다.

91년생 : 새로운 인연이 생긴다.

원숭이

44년생 : 남이 어려울 때 도와라.

56년생 : 용기를 잃지 마라.

68년생 : 소득이 없으나 희망은 있다.

80년생 : 새로운 것 시도하지 마라.

92년생 : 안정이 최고다.



45년생 : 포기하지 마라.

57년생 : 스트레스를 조심하라.

69년생 : 중요한 계획은 추진된다.

81년생 : 친구의 말에 넘어가지 마라.

93년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.



46년생 : 보람찬 하루이다.

58년생 : 서로 이해가 필요하다.

70년생 : 몸이 바쁘겠다.

82년생 : 현상 유지가 최선.

94년생 : 고민은 시간이 해결해 준다.

돼지

47년생 : 지나친 계획은 무리.

59년생 : 대인 관계는 신중하라.

71년생 : 만족스러운 하루.

83년생 : 이제야 일이 해결되겠다.

95년생 : 차분히 일을 풀어나가라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

    thumbnail - ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

  2. ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

    thumbnail - ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

  3. 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

    thumbnail - 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

  4. “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

    thumbnail - “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

  5. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    thumbnail - 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  6. “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

    thumbnail - “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved