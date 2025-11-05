[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 5일

48년생 : 작은 횡재수 있겠다.60년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.72년생 : 참으면 이익이 있다.84년생 : 지금은 기다릴 때이다.96년생 : 부탁은 신중하게 하라.49년생 : 술자리를 조심하라.61년생 : 소득이 좋아진다.73년생 : 이동을 삼가라.85년생 : 인덕이 많아 돕는 이 많다.97년생 : 행동에 주의하라.호랑이50년생 : 매사 계획대로 실행하라.62년생 : 체면에 손상이 있겠다.74년생 : 재물이 넘치는 하루.86년생 : 대인 관계에 신경 써라.98년생 : 큰 일이 기다린다.토끼51년생 : 건강에 유념하라.63년생 : 오해받기 쉽다.75년생 : 분수를 지켜라.87년생 : 믿음이 중요하다.99년생 : 포기하지 말고 도전하라.52년생 : 매듭을 잘 지어야겠다.64년생 : 일을 꼼꼼히 하라.76년생 : 생기가 가득하니 복이 들어온다.88년생 : 멀리 이동하지는 마라.00년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.53년생 : 어려움이 발생한다.65년생 : 의견 충돌 있겠다.77년생 : 알고 지내는 사람의 도움이 있겠다.89년생 : 검토 후 일을 추진하라.01년생 : 일이 꼬이나 곧 풀린다.54년생 : 시비는 참는 게 상책이다.66년생 : 기쁨이 넘치는 하루.78년생 : 주변의 얘기를 들어라.90년생 : 생활에 변화를 주어라.02년생 : 어렵지만 곧 풀린다.43년생 : 자신의 뜻을 펴기 어렵다.55년생 : 수입이 좋은 하루다.67년생 : 어려움이 해결된다.79년생 : 행운은 천천히 찾아든다.91년생 : 건강 관리에 힘써라.원숭이44년생 : 운이 서서히 풀린다.56년생 : 자신의 능력을 인정받는다.68년생 : 가는 곳마다 행운 있다.80년생 : 가까운 사람의 방해가 많다.92년생 : 행운과 인기가 함께 한다.45년생 : 새로운 일이 잘 진행된다.57년생 : 좋은 일 생기겠다.69년생 : 앞길이 순탄하다.81년생 : 언쟁에 주의하라.93년생 : 경솔한 행동은 삼가라.46년생 : 귀인이 와서 도와준다.58년생 : 바라던 일이 이루어진다.70년생 : 자신을 낮추면 득이 된다.82년생 : 계산은 분명히 하라.94년생 : 기쁨 많은 하루.돼지47년생 : 일이 순조롭다.59년생 : 가정 화목에 힘써라.71년생 : 돈에 대한 걱정 있다.83년생 : 기회를 놓치지 마라.95년생 : 오랜만에 마음이 흐뭇하다.