[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 5일

입력 2025 11 05 02:35 수정 2025 11 05 02:35
48년생 : 작은 횡재수 있겠다.

60년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.

72년생 : 참으면 이익이 있다.

84년생 : 지금은 기다릴 때이다.

96년생 : 부탁은 신중하게 하라.



49년생 : 술자리를 조심하라.

61년생 : 소득이 좋아진다.

73년생 : 이동을 삼가라.

85년생 : 인덕이 많아 돕는 이 많다.

97년생 : 행동에 주의하라.

호랑이

50년생 : 매사 계획대로 실행하라.

62년생 : 체면에 손상이 있겠다.

74년생 : 재물이 넘치는 하루.

86년생 : 대인 관계에 신경 써라.

98년생 : 큰 일이 기다린다.

토끼

51년생 : 건강에 유념하라.

63년생 : 오해받기 쉽다.

75년생 : 분수를 지켜라.

87년생 : 믿음이 중요하다.

99년생 : 포기하지 말고 도전하라.



52년생 : 매듭을 잘 지어야겠다.

64년생 : 일을 꼼꼼히 하라.

76년생 : 생기가 가득하니 복이 들어온다.

88년생 : 멀리 이동하지는 마라.

00년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.



53년생 : 어려움이 발생한다.

65년생 : 의견 충돌 있겠다.

77년생 : 알고 지내는 사람의 도움이 있겠다.

89년생 : 검토 후 일을 추진하라.

01년생 : 일이 꼬이나 곧 풀린다.



54년생 : 시비는 참는 게 상책이다.

66년생 : 기쁨이 넘치는 하루.

78년생 : 주변의 얘기를 들어라.

90년생 : 생활에 변화를 주어라.

02년생 : 어렵지만 곧 풀린다.



43년생 : 자신의 뜻을 펴기 어렵다.

55년생 : 수입이 좋은 하루다.

67년생 : 어려움이 해결된다.

79년생 : 행운은 천천히 찾아든다.

91년생 : 건강 관리에 힘써라.

원숭이

44년생 : 운이 서서히 풀린다.

56년생 : 자신의 능력을 인정받는다.

68년생 : 가는 곳마다 행운 있다.

80년생 : 가까운 사람의 방해가 많다.

92년생 : 행운과 인기가 함께 한다.



45년생 : 새로운 일이 잘 진행된다.

57년생 : 좋은 일 생기겠다.

69년생 : 앞길이 순탄하다.

81년생 : 언쟁에 주의하라.

93년생 : 경솔한 행동은 삼가라.



46년생 : 귀인이 와서 도와준다.

58년생 : 바라던 일이 이루어진다.

70년생 : 자신을 낮추면 득이 된다.

82년생 : 계산은 분명히 하라.

94년생 : 기쁨 많은 하루.

돼지

47년생 : 일이 순조롭다.

59년생 : 가정 화목에 힘써라.

71년생 : 돈에 대한 걱정 있다.

83년생 : 기회를 놓치지 마라.

95년생 : 오랜만에 마음이 흐뭇하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved