[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 5일
쥐
48년생 : 작은 횡재수 있겠다.
60년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.
72년생 : 참으면 이익이 있다.
84년생 : 지금은 기다릴 때이다.
96년생 : 부탁은 신중하게 하라.
소
49년생 : 술자리를 조심하라.
61년생 : 소득이 좋아진다.
73년생 : 이동을 삼가라.
85년생 : 인덕이 많아 돕는 이 많다.
97년생 : 행동에 주의하라.
호랑이
50년생 : 매사 계획대로 실행하라.
62년생 : 체면에 손상이 있겠다.
74년생 : 재물이 넘치는 하루.
86년생 : 대인 관계에 신경 써라.
98년생 : 큰 일이 기다린다.
토끼
51년생 : 건강에 유념하라.
63년생 : 오해받기 쉽다.
75년생 : 분수를 지켜라.
87년생 : 믿음이 중요하다.
99년생 : 포기하지 말고 도전하라.
용
52년생 : 매듭을 잘 지어야겠다.
64년생 : 일을 꼼꼼히 하라.
76년생 : 생기가 가득하니 복이 들어온다.
88년생 : 멀리 이동하지는 마라.
00년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.
뱀
53년생 : 어려움이 발생한다.
65년생 : 의견 충돌 있겠다.
77년생 : 알고 지내는 사람의 도움이 있겠다.
89년생 : 검토 후 일을 추진하라.
01년생 : 일이 꼬이나 곧 풀린다.
말
54년생 : 시비는 참는 게 상책이다.
66년생 : 기쁨이 넘치는 하루.
78년생 : 주변의 얘기를 들어라.
90년생 : 생활에 변화를 주어라.
02년생 : 어렵지만 곧 풀린다.
양
43년생 : 자신의 뜻을 펴기 어렵다.
55년생 : 수입이 좋은 하루다.
67년생 : 어려움이 해결된다.
79년생 : 행운은 천천히 찾아든다.
91년생 : 건강 관리에 힘써라.
원숭이
44년생 : 운이 서서히 풀린다.
56년생 : 자신의 능력을 인정받는다.
68년생 : 가는 곳마다 행운 있다.
80년생 : 가까운 사람의 방해가 많다.
92년생 : 행운과 인기가 함께 한다.
닭
45년생 : 새로운 일이 잘 진행된다.
57년생 : 좋은 일 생기겠다.
69년생 : 앞길이 순탄하다.
81년생 : 언쟁에 주의하라.
93년생 : 경솔한 행동은 삼가라.
개
46년생 : 귀인이 와서 도와준다.
58년생 : 바라던 일이 이루어진다.
70년생 : 자신을 낮추면 득이 된다.
82년생 : 계산은 분명히 하라.
94년생 : 기쁨 많은 하루.
돼지
47년생 : 일이 순조롭다.
59년생 : 가정 화목에 힘써라.
71년생 : 돈에 대한 걱정 있다.
83년생 : 기회를 놓치지 마라.
95년생 : 오랜만에 마음이 흐뭇하다.
