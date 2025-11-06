[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 6일
입력 2025 11 06 01:12 수정 2025 11 06 01:12
쥐
48년생 : 귀인을 만나겠다.
60년생 : 활기차게 행동하라.
72년생 : 복이 점차 다가온다.
84년생 : 아직 기회가 아니니 머물러라.
96년생 : 방심하다 손실 있다.
소
49년생 : 반가운 사람 만난다.
61년생 : 타인의 부러움을 산다.
73년생 : 쓸쓸한 하루.
85년생 : 새로운 일이 다가온다.
97년생 : 여행은 수고를 유발한다.
호랑이
50년생 : 보람찬 하루.
62년생 : 바라던 일 이루어진다.
74년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
86년생 : 부족하면 배워라.
98년생 : 관계를 분명히 하라.
토끼
51년생 : 행운이 찾아든다.
63년생 : 운이 점차 좋아지겠다.
75년생 : 매매건에 어려움 겪는다.
87년생 : 고생 있지만 인내하라.
99년생 : 인기를 한 몸에 모은다.
용
52년생 : 좋은 일 생기겠다.
64년생 : 허세를 부리지 마라.
76년생 : 생각한 대로 일이 풀린다.
88년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯.
00년생 : 인정을 못 받는다.
뱀
53년생 : 다툼에 주의하라.
65년생 : 경솔한 행동은 삼가라.
77년생 : 귀인이 와서 도와준다.
89년생 : 재물을 얻어 만족한다.
01년생 : 바라던 일이 이루어진다.
말
54년생 : 자신을 낮추면 좋다.
66년생 : 일도 소득도 크다.
78년생 : 사람마다 우러러본다.
90년생 : 운세가 차츰 호전된다.
02년생 : 일이 잘 이루어진다.
양
43년생 : 행운과 이득이 발생한다.
55년생 : 적극적으로 행동하라.
67년생 : 가정화목에 힘써라.
79년생 : 방심하다 손실 있다.
91년생 : 우연한 만남이 있겠다.
원숭이
44년생 : 시비를 조심하라.
56년생 : 혼자만의 시간을 가져보아라.
68년생 : 마음을 다스려라.
80년생 : 분수에 맞게 행동하라.
92년생 : 여행은 삼가라.
닭
45년생 : 관계를 분명히 하라.
57년생 : 재물의 소득이 있겠다.
69년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
81년생 : 인간관계를 잘하라.
93년생 : 다툼은 무조건 피하라.
개
46년생 : 성공의 계기가 마련된다.
58년생 : 만사 신중하게 처신하라.
70년생 : 마음 편하게 먹어라.
82년생 : 열심히 활동하라.
94년생 : 건강도 챙겨야 한다.
돼지
47년생 : 재물의 이로움이 없다.
59년생 : 결실을 맺기 어렵다.
71년생 : 과도한 투자는 피하라.
83년생 : 엉뚱한 누명을 조심해야겠다.
95년생 : 움직이지 않는 것이 좋다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지