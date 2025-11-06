logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 6일

입력 2025 11 06 01:12 수정 2025 11 06 01:12
48년생 : 귀인을 만나겠다.

60년생 : 활기차게 행동하라.

72년생 : 복이 점차 다가온다.

84년생 : 아직 기회가 아니니 머물러라.

96년생 : 방심하다 손실 있다.



49년생 : 반가운 사람 만난다.

61년생 : 타인의 부러움을 산다.

73년생 : 쓸쓸한 하루.

85년생 : 새로운 일이 다가온다.

97년생 : 여행은 수고를 유발한다.

호랑이

50년생 : 보람찬 하루.

62년생 : 바라던 일 이루어진다.

74년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

86년생 : 부족하면 배워라.

98년생 : 관계를 분명히 하라.

토끼

51년생 : 행운이 찾아든다.

63년생 : 운이 점차 좋아지겠다.

75년생 : 매매건에 어려움 겪는다.

87년생 : 고생 있지만 인내하라.

99년생 : 인기를 한 몸에 모은다.



52년생 : 좋은 일 생기겠다.

64년생 : 허세를 부리지 마라.

76년생 : 생각한 대로 일이 풀린다.

88년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯.

00년생 : 인정을 못 받는다.



53년생 : 다툼에 주의하라.

65년생 : 경솔한 행동은 삼가라.

77년생 : 귀인이 와서 도와준다.

89년생 : 재물을 얻어 만족한다.

01년생 : 바라던 일이 이루어진다.



54년생 : 자신을 낮추면 좋다.

66년생 : 일도 소득도 크다.

78년생 : 사람마다 우러러본다.

90년생 : 운세가 차츰 호전된다.

02년생 : 일이 잘 이루어진다.



43년생 : 행운과 이득이 발생한다.

55년생 : 적극적으로 행동하라.

67년생 : 가정화목에 힘써라.

79년생 : 방심하다 손실 있다.

91년생 : 우연한 만남이 있겠다.

원숭이

44년생 : 시비를 조심하라.

56년생 : 혼자만의 시간을 가져보아라.

68년생 : 마음을 다스려라.

80년생 : 분수에 맞게 행동하라.

92년생 : 여행은 삼가라.



45년생 : 관계를 분명히 하라.

57년생 : 재물의 소득이 있겠다.

69년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

81년생 : 인간관계를 잘하라.

93년생 : 다툼은 무조건 피하라.



46년생 : 성공의 계기가 마련된다.

58년생 : 만사 신중하게 처신하라.

70년생 : 마음 편하게 먹어라.

82년생 : 열심히 활동하라.

94년생 : 건강도 챙겨야 한다.

돼지

47년생 : 재물의 이로움이 없다.

59년생 : 결실을 맺기 어렵다.

71년생 : 과도한 투자는 피하라.

83년생 : 엉뚱한 누명을 조심해야겠다.

95년생 : 움직이지 않는 것이 좋다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
