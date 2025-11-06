주요 편의점 3곳에서 ‘비트코인 결제’ OK…“세븐일레븐도 곧 적용”

편의점 브랜드 CU와 GS25에 이어 앞으로는 이마트24에서도 가상자산 결제가 가능해진다. 이미지 자료 : 언스플래쉬·픽사베이

편의점 브랜드 CU와 GS25에 이어 앞으로는 이마트24에서도 가상자산 결제가 가능해진다. 이미지 자료 : 페이코인 제공

편의점 브랜드 CU와 GS25에 이어 앞으로는 이마트24에서도 가상자산 결제가 가능해진다.가상자산 기반 결제 플랫폼 ‘페이코인’은 이마트24에서 결제 서비스를 제공한다고 6일 밝혔다. 앞서 페이코인은 지난 8월과 10월에 각각 CU, GS25 결제 서비스를 도입했다.페이코인 측은 이달 중 세븐일레븐에도 서비스를 확대할 방침이다. 실현되면 국내 4대 편의점에서 모두 가상자산 결제가 가능해지는 것이다.사용자는 페이코인 애플리케이션(앱)을 설치해 결제 서비스를 이용할 수 있다. 앱을 통해 상품 결제를 요청하면, 페이코인과 연동된 거래소 ‘코빗’을 통해 사용자가 보유한 가상자산이 실시간으로 매도되고 그 금액이 실명계좌에서 출금된다. 지원하는 결제 수단은 페이코인(PCI)을 비롯해 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등이다.페이코인 측은 “편의점은 일상생활과 밀접한 소비공간인 만큼 이번 결제망 확장은 가상자산 결제의 이용 범위를 넓히고 접근성을 강화했다는 점에서 의미가 크다”고 자평했다.페이코인 측은 특히 이번 이마트24 결제 서비스 도입을 기념해 오는 19일까지 이마트24에서 페이코인으로 결제 시 전 품목 30% 할인 혜택을 적용한다. 19일 이후에도 15% 할인이 상시 적용될 예정이다.페이코인은 주요 편의점에 이어 외식, 문화, 교육, 레저·스포츠, 쇼핑, 여행·숙박 등 다양한 소비 영역으로 결제 인프라를 확장할 계획이라고 전했다.페이코인 관계자는 “국민들이 일상에서 언제 어디서나 페이코인을 편리하게 활용할 수 있는 환경을 만들어갈 것”이라고 말했다.정회하 인턴기자