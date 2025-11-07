[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 7일

48년생 : 부당한 이익을 취하지 마라.60년생 : 명확하게 처리하라.72년생 : 실속없이 겉만 꾸미는구나.84년생 : 기대하던 일에 성과 있겠다.96년생 :서서히 복이 들어온다.49년생 : 지나친 기대는 금물이다.61년생 : 욕망이 너무 크지 않은지 점검하라.73년생 : 좋은 운이 들어오는구나.85년생 : 처신을 신중히 하라.97년생 : 가족간에 기쁨이 넘친다.호랑이50년생 : 서두르지 마라.62년생 : 남에게 이용당하기 쉽다.74년생 : 아랫사람을 배려하면 득이 된다.86년생 : 남을 너무 믿지 마라.98년생 : 몸과 마음이 피곤하다.토끼51년생 : 시비가 생기니 울적하다.63년생 : 좋은 일이 생긴다.75년생 : 너무 걱정 마라. 곧 풀린다.87년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.99년생 : 방심하면 구설수 있다.52년생 : 바라던 소망이 이루어진다.64년생 : 계획대로 추진하라.76년생 : 길운이 찾아든다.88년생 : 한가지 일에 집착 마라.00년생 : 며칠 후에 해결된다.53년생 : 마음 불편한 일 생긴다.65년생 : 일이 어긋난다.77년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.89년생 : 최선을 다한 후 큰 소득 있다.01년생 : 음식을 조심하라.54년생 : 결실을 맺는 하루.66년생 : 신념 가지고 노력하라.78년생 : 신수가 태평하다.90년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.02년생 : 고민이 해결된다.43년생 : 몸이 피곤하니 쉬어라.55년생 : 거래에 이득이 없다.67년생 : 운동으로 건강을 유지하라.79년생 : 다음 기회를 노려야겠다.91년생 : 바라던 일이 이루어진다.원숭이44년생 : 이동은 불리하다.56년생 : 생각지 않은 기쁜 일 있다.68년생 : 공과 사를 분명히 하라.80년생 : 컨디션 유지에 힘써라.92년생 : 약속을 지켜야 행운이 찾아온다.45년생 : 과욕이 화를 부른다.57년생 : 싸움은 멀리하라.69년생 : 지나친 투자만 삼가라.81년생 : 매사 자중하라.93년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.46년생 : 주변 사람에게 인정받는다.58년생 : 큰 일을 처리할 기회가 있다.70년생 : 기쁜 소식이 있다.82년생 : 가급적 이동은 삼가라.94년생 : 망설이지 마라.돼지47년생 : 자중해야 길하다.59년생 : 갑작스러운 변동에 주의하라.71년생 : 심란하지만 곧 풀린다.83년생 : 남의 일에 간섭 마라.95년생 : 침착하게 행동해야 한다.