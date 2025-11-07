logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 7일

입력 2025 11 07 01:08 수정 2025 11 07 01:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 부당한 이익을 취하지 마라.

60년생 : 명확하게 처리하라.

72년생 : 실속없이 겉만 꾸미는구나.

84년생 : 기대하던 일에 성과 있겠다.

96년생 :서서히 복이 들어온다.



49년생 : 지나친 기대는 금물이다.

61년생 : 욕망이 너무 크지 않은지 점검하라.

73년생 : 좋은 운이 들어오는구나.

85년생 : 처신을 신중히 하라.

97년생 : 가족간에 기쁨이 넘친다.

호랑이

50년생 : 서두르지 마라.

62년생 : 남에게 이용당하기 쉽다.

74년생 : 아랫사람을 배려하면 득이 된다.

86년생 : 남을 너무 믿지 마라.

98년생 : 몸과 마음이 피곤하다.

토끼

51년생 : 시비가 생기니 울적하다.

63년생 : 좋은 일이 생긴다.

75년생 : 너무 걱정 마라. 곧 풀린다.

87년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.

99년생 : 방심하면 구설수 있다.



52년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

64년생 : 계획대로 추진하라.

76년생 : 길운이 찾아든다.

88년생 : 한가지 일에 집착 마라.

00년생 : 며칠 후에 해결된다.



53년생 : 마음 불편한 일 생긴다.

65년생 : 일이 어긋난다.

77년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.

89년생 : 최선을 다한 후 큰 소득 있다.

01년생 : 음식을 조심하라.



54년생 : 결실을 맺는 하루.

66년생 : 신념 가지고 노력하라.

78년생 : 신수가 태평하다.

90년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.

02년생 : 고민이 해결된다.



43년생 : 몸이 피곤하니 쉬어라.

55년생 : 거래에 이득이 없다.

67년생 : 운동으로 건강을 유지하라.

79년생 : 다음 기회를 노려야겠다.

91년생 : 바라던 일이 이루어진다.

원숭이

44년생 : 이동은 불리하다.

56년생 : 생각지 않은 기쁜 일 있다.

68년생 : 공과 사를 분명히 하라.

80년생 : 컨디션 유지에 힘써라.

92년생 : 약속을 지켜야 행운이 찾아온다.



45년생 : 과욕이 화를 부른다.

57년생 : 싸움은 멀리하라.

69년생 : 지나친 투자만 삼가라.

81년생 : 매사 자중하라.

93년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.



46년생 : 주변 사람에게 인정받는다.

58년생 : 큰 일을 처리할 기회가 있다.

70년생 : 기쁜 소식이 있다.

82년생 : 가급적 이동은 삼가라.

94년생 : 망설이지 마라.

돼지

47년생 : 자중해야 길하다.

59년생 : 갑작스러운 변동에 주의하라.

71년생 : 심란하지만 곧 풀린다.

83년생 : 남의 일에 간섭 마라.

95년생 : 침착하게 행동해야 한다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

    thumbnail - ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

  2. ‘최태원 이혼’ 노소영 “집 떠난다…가슴 아려” 웨딩드레스 사진 공개

    thumbnail - ‘최태원 이혼’ 노소영 “집 떠난다…가슴 아려” 웨딩드레스 사진 공개

  3. ‘음주운전’ 30대女, 중앙선 넘어 순찰차·화물차 충돌…4명 병원 이송

    thumbnail - ‘음주운전’ 30대女, 중앙선 넘어 순찰차·화물차 충돌…4명 병원 이송

  4. “보석금 너무 싸네” 법정서 웃음 못 참은 피의자…‘잇몸 만개’ 미소에 대만 공분

    thumbnail - “보석금 너무 싸네” 법정서 웃음 못 참은 피의자…‘잇몸 만개’ 미소에 대만 공분

  5. 이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”

    thumbnail - 이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”

  6. “중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니

    thumbnail - “중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved