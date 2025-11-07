logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 8일

입력 2025 11 07 01:08 수정 2025 11 07 01:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 주위의 도움 받는다.

60년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.

72년생 : 행운이 있는 날이다.

84년생 : 길운과 흉운이 함께 한다.

96년생 : 약속을 어기면 큰 낭패가 온다.



49년생 : 시비를 조심하라.

61년생 : 일에 전력투구해라.

73년생 : 참는 것이 우선이다.

85년생 : 행운이 찾아든다.

97년생 : 평소 건강 관리에 신경 써라.

호랑이

50년생 : 인기를 한몸에 모은다.

62년생 : 고생 있지만 인내하라.

74년생 : 좋은 일 생기겠다.

86년생 : 허세를 부리지 마라.

98년생 : 가족 중에 좋은 일 있겠다.

토끼

51년생 : 귀인이 와서 도와준다.

63년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯하다.

75년생 : 인정을 못 받으니 섭섭하구나.

87년생 : 먹구름이 끼었으니 근신하라.

99년생 : 자신을 낮추면 좋다.



52년생 : 소득이 크니 뿌듯하다.

64년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 있다.

76년생 : 사람마다 우러러본다.

88년생 : 운세가 차츰 호전된다.

00년생 : 적극적으로 행동하라.



53년생 : 방심하다 손실 있다.

65년생 : 시비는 피하는 게 좋다.

77년생 : 분수에 맞게 행동하라.

89년생 : 우연한 만남이 있겠다.

01년생 : 함부로 약속하지 마라.



54년생 : 매사 천천히 해결해야 풀린다.

66년생 : 관계를 분명히 하라.

78년생 : 실수는 누구나 한다.

90년생 : 부족하면 배워라.

02년생 : 여행은 삼가라.



43년생 : 재물 소득이 있겠다.

55년생 : 남의 유혹에 넘어가지 마라.

67년생 : 재물을 구하려다 손실 본다.

79년생 : 가끔은 손해봐야 할 때도 있다.

91년생 : 인간관계를 잘하라.

원숭이

44년생 : 성공의 계기가 마련된다.

56년생 : 하늘이 도우니 운수대통한다.

68년생 : 마음 편하게 먹어라.

80년생 : 만사 신중하게 처신하라.

92년생 : 추진력을 길러라.



45년생 : 잘해봐야 본전이다.

57년생 : 재물의 이로움이 없다.

69년생 : 아직은 때가 아니다.

81년생 : 서운한 일 생겨도 참아라.

93년생 : 예상한 대로 진행되지 않는다.



46년생 : 옛것을 버리지 마라.

58년생 : 흉조가 있으니 조심하라.

70년생 : 불리한 일은 시작하지 마라.

82년생 : 기대하던 일에 성과 있겠다.

94년생 : 너무 욕심부리면 탈난다.

돼지

47년생 : 운이 크게 트인다.

59년생 : 성실하게 생활하라.

71년생 : 일은 정확하게 하라.

83년생 : 일처리에 방해가 따른다.

95년생 : 명예에 손상 있겠다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

    thumbnail - ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

  2. ‘최태원 이혼’ 노소영 “집 떠난다…가슴 아려” 웨딩드레스 사진 공개

    thumbnail - ‘최태원 이혼’ 노소영 “집 떠난다…가슴 아려” 웨딩드레스 사진 공개

  3. ‘음주운전’ 30대女, 중앙선 넘어 순찰차·화물차 충돌…4명 병원 이송

    thumbnail - ‘음주운전’ 30대女, 중앙선 넘어 순찰차·화물차 충돌…4명 병원 이송

  4. “보석금 너무 싸네” 법정서 웃음 못 참은 피의자…‘잇몸 만개’ 미소에 대만 공분

    thumbnail - “보석금 너무 싸네” 법정서 웃음 못 참은 피의자…‘잇몸 만개’ 미소에 대만 공분

  5. 이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”

    thumbnail - 이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”

  6. “중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니

    thumbnail - “중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved