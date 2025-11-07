[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 8일

48년생 : 주위의 도움 받는다.60년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.72년생 : 행운이 있는 날이다.84년생 : 길운과 흉운이 함께 한다.96년생 : 약속을 어기면 큰 낭패가 온다.49년생 : 시비를 조심하라.61년생 : 일에 전력투구해라.73년생 : 참는 것이 우선이다.85년생 : 행운이 찾아든다.97년생 : 평소 건강 관리에 신경 써라.호랑이50년생 : 인기를 한몸에 모은다.62년생 : 고생 있지만 인내하라.74년생 : 좋은 일 생기겠다.86년생 : 허세를 부리지 마라.98년생 : 가족 중에 좋은 일 있겠다.토끼51년생 : 귀인이 와서 도와준다.63년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯하다.75년생 : 인정을 못 받으니 섭섭하구나.87년생 : 먹구름이 끼었으니 근신하라.99년생 : 자신을 낮추면 좋다.52년생 : 소득이 크니 뿌듯하다.64년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 있다.76년생 : 사람마다 우러러본다.88년생 : 운세가 차츰 호전된다.00년생 : 적극적으로 행동하라.53년생 : 방심하다 손실 있다.65년생 : 시비는 피하는 게 좋다.77년생 : 분수에 맞게 행동하라.89년생 : 우연한 만남이 있겠다.01년생 : 함부로 약속하지 마라.54년생 : 매사 천천히 해결해야 풀린다.66년생 : 관계를 분명히 하라.78년생 : 실수는 누구나 한다.90년생 : 부족하면 배워라.02년생 : 여행은 삼가라.43년생 : 재물 소득이 있겠다.55년생 : 남의 유혹에 넘어가지 마라.67년생 : 재물을 구하려다 손실 본다.79년생 : 가끔은 손해봐야 할 때도 있다.91년생 : 인간관계를 잘하라.원숭이44년생 : 성공의 계기가 마련된다.56년생 : 하늘이 도우니 운수대통한다.68년생 : 마음 편하게 먹어라.80년생 : 만사 신중하게 처신하라.92년생 : 추진력을 길러라.45년생 : 잘해봐야 본전이다.57년생 : 재물의 이로움이 없다.69년생 : 아직은 때가 아니다.81년생 : 서운한 일 생겨도 참아라.93년생 : 예상한 대로 진행되지 않는다.46년생 : 옛것을 버리지 마라.58년생 : 흉조가 있으니 조심하라.70년생 : 불리한 일은 시작하지 마라.82년생 : 기대하던 일에 성과 있겠다.94년생 : 너무 욕심부리면 탈난다.돼지47년생 : 운이 크게 트인다.59년생 : 성실하게 생활하라.71년생 : 일은 정확하게 하라.83년생 : 일처리에 방해가 따른다.95년생 : 명예에 손상 있겠다.