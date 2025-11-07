logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 9일

입력 2025 11 07 01:08 수정 2025 11 07 01:08
48년생 : 원하는 것을 분명히 하라.

60년생 : 이동운이 별로 좋지 않구나.

72년생 : 서두르지 마라.

84년생 : 지나친 기대는 금물이다.

96년생 : 주변 사람을 배려하면 이득.



49년생 : 주위의 조언을 들어라.

61년생 : 남을 너무 믿지 마라.

73년생 : 최고의 성과를 거두겠다.

85년생 : 몸과 마음이 피곤하다.

97년생 : 좋은 일이 생긴다.

호랑이

50년생 : 한발짝 양보함이 좋겠다.

62년생 : 사람을 너무 믿지 마라.

74년생 : 변동수가 예상된다.

86년생 : 걱정이 생겨 마음이 울적하구나.

98년생 : 대인관계에 신경 써야 할 때.

토끼

51년생 : 일정을 꼼꼼하게 체크하라.

63년생 : 계획대로 추진하라.

75년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

87년생 : 건강에 신경 써야 할 때.

99년생 : 자존심이 상할 일 있겠다.



52년생 : 며칠 후에 해결된다.

64년생 : 일이 어긋난다.

76년생 : 불편한 마음을 내비치지 마라.

88년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.

00년생 : 최선을 다한 후 큰 소득 있다.



53년생 : 마음의 안정을 가져라.

65년생 : 투자하면 이득 있다.

77년생 : 하는 일마다 형통이다.

89년생 : 운세가 서서히 열리기 시작한다.

01년생 : 신념 가지고 노력하라.



54년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.

66년생 : 중요한 일은 다음으로 미뤄라.

78년생 : 기대에 못 미치는 하루.

90년생 : 혼자만의 시간이 필요하다.

02년생 : 심신이 피곤하니 좀 쉬어라.



43년생 : 주위의 도움이 필요하다.

55년생 : 일을 벌이면 손해본다.

67년생 : 거래에 이득이 없다.

79년생 : 바라던 일이 이루어진다.

91년생 : 약속을 지켜라.

원숭이

44년생 : 다음 기회를 노려야겠다.

56년생 : 생각지 않은 기쁜 일 있다.

68년생 : 공과 사를 분명히 하라.

80년생 : 컨디션 유지에 힘써라.

92년생 : 약속을 지켜야 행운 있다.



45년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.

57년생 : 싸움은 멀리하라.

69년생 : 과욕이 화를 부른다.

81년생 : 지나친 투자만 삼가라.

93년생 : 자기가 어렵게 만들고 있다.



46년생 : 약속을 지켜야 이익 있다.

58년생 : 혼자 다 끌어안지 마라.

70년생 : 큰 일을 처리할 기회가 있다.

82년생 : 여행도 좋겠다.

94년생 : 일이 재물과 연결된다.

돼지

47년생 : 주변 사람에게 인정받는다.

59년생 : 기쁜 소식이 있다.

71년생 : 가급적 이동은 삼가라.

83년생 : 망설이지 마라.

95년생 : 할 수 있을 때 일하라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
