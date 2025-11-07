[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 9일

48년생 : 원하는 것을 분명히 하라.60년생 : 이동운이 별로 좋지 않구나.72년생 : 서두르지 마라.84년생 : 지나친 기대는 금물이다.96년생 : 주변 사람을 배려하면 이득.49년생 : 주위의 조언을 들어라.61년생 : 남을 너무 믿지 마라.73년생 : 최고의 성과를 거두겠다.85년생 : 몸과 마음이 피곤하다.97년생 : 좋은 일이 생긴다.호랑이50년생 : 한발짝 양보함이 좋겠다.62년생 : 사람을 너무 믿지 마라.74년생 : 변동수가 예상된다.86년생 : 걱정이 생겨 마음이 울적하구나.98년생 : 대인관계에 신경 써야 할 때.토끼51년생 : 일정을 꼼꼼하게 체크하라.63년생 : 계획대로 추진하라.75년생 : 바라던 소망이 이루어진다.87년생 : 건강에 신경 써야 할 때.99년생 : 자존심이 상할 일 있겠다.52년생 : 며칠 후에 해결된다.64년생 : 일이 어긋난다.76년생 : 불편한 마음을 내비치지 마라.88년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.00년생 : 최선을 다한 후 큰 소득 있다.53년생 : 마음의 안정을 가져라.65년생 : 투자하면 이득 있다.77년생 : 하는 일마다 형통이다.89년생 : 운세가 서서히 열리기 시작한다.01년생 : 신념 가지고 노력하라.54년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.66년생 : 중요한 일은 다음으로 미뤄라.78년생 : 기대에 못 미치는 하루.90년생 : 혼자만의 시간이 필요하다.02년생 : 심신이 피곤하니 좀 쉬어라.43년생 : 주위의 도움이 필요하다.55년생 : 일을 벌이면 손해본다.67년생 : 거래에 이득이 없다.79년생 : 바라던 일이 이루어진다.91년생 : 약속을 지켜라.원숭이44년생 : 다음 기회를 노려야겠다.56년생 : 생각지 않은 기쁜 일 있다.68년생 : 공과 사를 분명히 하라.80년생 : 컨디션 유지에 힘써라.92년생 : 약속을 지켜야 행운 있다.45년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.57년생 : 싸움은 멀리하라.69년생 : 과욕이 화를 부른다.81년생 : 지나친 투자만 삼가라.93년생 : 자기가 어렵게 만들고 있다.46년생 : 약속을 지켜야 이익 있다.58년생 : 혼자 다 끌어안지 마라.70년생 : 큰 일을 처리할 기회가 있다.82년생 : 여행도 좋겠다.94년생 : 일이 재물과 연결된다.돼지47년생 : 주변 사람에게 인정받는다.59년생 : 기쁜 소식이 있다.71년생 : 가급적 이동은 삼가라.83년생 : 망설이지 마라.95년생 : 할 수 있을 때 일하라.