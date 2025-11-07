[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 9일
입력 2025 11 07 01:08 수정 2025 11 07 01:08
쥐
48년생 : 원하는 것을 분명히 하라.
60년생 : 이동운이 별로 좋지 않구나.
72년생 : 서두르지 마라.
84년생 : 지나친 기대는 금물이다.
96년생 : 주변 사람을 배려하면 이득.
소
49년생 : 주위의 조언을 들어라.
61년생 : 남을 너무 믿지 마라.
73년생 : 최고의 성과를 거두겠다.
85년생 : 몸과 마음이 피곤하다.
97년생 : 좋은 일이 생긴다.
호랑이
50년생 : 한발짝 양보함이 좋겠다.
62년생 : 사람을 너무 믿지 마라.
74년생 : 변동수가 예상된다.
86년생 : 걱정이 생겨 마음이 울적하구나.
98년생 : 대인관계에 신경 써야 할 때.
토끼
51년생 : 일정을 꼼꼼하게 체크하라.
63년생 : 계획대로 추진하라.
75년생 : 바라던 소망이 이루어진다.
87년생 : 건강에 신경 써야 할 때.
99년생 : 자존심이 상할 일 있겠다.
용
52년생 : 며칠 후에 해결된다.
64년생 : 일이 어긋난다.
76년생 : 불편한 마음을 내비치지 마라.
88년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.
00년생 : 최선을 다한 후 큰 소득 있다.
뱀
53년생 : 마음의 안정을 가져라.
65년생 : 투자하면 이득 있다.
77년생 : 하는 일마다 형통이다.
89년생 : 운세가 서서히 열리기 시작한다.
01년생 : 신념 가지고 노력하라.
말
54년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.
66년생 : 중요한 일은 다음으로 미뤄라.
78년생 : 기대에 못 미치는 하루.
90년생 : 혼자만의 시간이 필요하다.
02년생 : 심신이 피곤하니 좀 쉬어라.
양
43년생 : 주위의 도움이 필요하다.
55년생 : 일을 벌이면 손해본다.
67년생 : 거래에 이득이 없다.
79년생 : 바라던 일이 이루어진다.
91년생 : 약속을 지켜라.
원숭이
44년생 : 다음 기회를 노려야겠다.
56년생 : 생각지 않은 기쁜 일 있다.
68년생 : 공과 사를 분명히 하라.
80년생 : 컨디션 유지에 힘써라.
92년생 : 약속을 지켜야 행운 있다.
닭
45년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.
57년생 : 싸움은 멀리하라.
69년생 : 과욕이 화를 부른다.
81년생 : 지나친 투자만 삼가라.
93년생 : 자기가 어렵게 만들고 있다.
개
46년생 : 약속을 지켜야 이익 있다.
58년생 : 혼자 다 끌어안지 마라.
70년생 : 큰 일을 처리할 기회가 있다.
82년생 : 여행도 좋겠다.
94년생 : 일이 재물과 연결된다.
돼지
47년생 : 주변 사람에게 인정받는다.
59년생 : 기쁜 소식이 있다.
71년생 : 가급적 이동은 삼가라.
83년생 : 망설이지 마라.
95년생 : 할 수 있을 때 일하라.
