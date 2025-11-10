[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 10일

48년생 : 시비를 조심하라.60년생 : 모든 운이 상승한다.72년생 : 새로운 각오로 출발하라.84년생 : 일에 어려움이 따른다.96년생 : 바라던 일이 이루어진다.49년생 : 결정은 유리하게 날 듯하다.61년생 : 횡재의 기쁨이 있다.73년생 : 재복이 들어온다.85년생 : 모든 일에 운이 상승한다.97년생 : 매사에 있어 한발 물러서라.호랑이50년생 : 사람은 신중히 사귀어라.62년생 : 남을 시기하면 손해 생긴다.74년생 : 지인의 도움을 받는다.86년생 : 사적인 일은 떠벌리지 마라.98년생 : 답답한 하루의 운세다.토끼51년생 : 하루가 바쁘겠다.63년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.75년생 : 잠깐 쉬어갈 때다.87년생 : 차분한 휴식이 필요하다.99년생 : 손해만 있으니 주의.52년생 : 고집은 금물이다.64년생 : 뜻하는 것을 이루지 못한다.76년생 : 예상못한 행운이 온다.88년생 : 정도를 지켜라.00년생 : 자신을 낮추면 도움 받는다.53년생 : 시비에 휘말리지 마라.65년생 : 성공을 향해 달리고 있다.77년생 : 바라던 일이 해결된다.89년생 : 분별력만 잃지 마라.01년생 : 신수가 불리한 날이다.54년생 : 서두르지 말아야겠다.66년생 : 사치스러운 분위기는 위험하다.78년생 : 유혹에 빠지면 손해 크다.90년생 : 무모한 경쟁은 피하라.02년생 : 자신 있게 밀고 나가라.43년생 : 함부로 성질부리지 마라.55년생 : 잘 모르면 손을 떼라.67년생 : 달콤한 말에 주의하라.79년생 : 정에 얽매이지 마라.91년생 : 누명쓸까 두렵다.원숭이44년생 : 자만심은 버리는 게 좋다.56년생 : 다된 일일수록 신중하라.68년생 : 일이 서서히 풀린다.80년생 : 매사 결단력을 길러라.92년생 : 몸가짐에 주의하라.45년생 : 혼자 해결할 일 생긴다.57년생 : 건강과 재운 있다.69년생 : 재정 상태 잘 체크하라.81년생 : 내일로 미루지 마라.93년생 : 한발 물러서면 유리하다.46년생 : 길고 짧은 것은 대봐야 안다.58년생 : 욕심부리면 망신 당한다.70년생 : 명예운이 강하다.82년생 : 돈을 빌려주지 마라.94년생 : 남의 것을 탐하지 마라.돼지47년생 : 고생 끝에 낙이 온다.59년생 : 자기 자신을 찾아라.71년생 : 부부 화합에 최선 다하라.83년생 : 즐거운 만남이 있겠다.95년생 : 쉽게 손 벌리지 마라.