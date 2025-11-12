[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 12일

48년생 : 부드러운 자세 필요하다.60년생 : 지금은 기다릴 때다.72년생 : 건강 체크도 해야 한다.84년생 : 장거리 여행은 다음으로.96년생 : 진도가 나가지 않는다.49년생 : 뜻밖의 만남이 있겠다.61년생 : 기쁜 소식 있으니 행운 넘친다.73년생 : 절약과 검소가 필요하다.85년생 : 마음먹기에 달려있다.97년생 : 주변에서 도와주니 쉽게 풀린다.호랑이50년생 : 수입이 좋으니 기쁘다.62년생 : 계약상의 문제가 있겠다.74년생 : 공부를 게을리하지 마라.86년생 : 협동하면 잘 풀린다.98년생 : 맺고 끊음을 잘하라.토끼51년생 : 매사 서두르지 마라.63년생 : 노력한 만큼 소득 있다.75년생 : 진중함이 행운을 부른다.87년생 : 큰 성과 있겠다.99년생 : 적극적인 자세로 덤벼라.52년생 : 욕심이 끝이 없구나.64년생 : 잠시 휴식을 취함이 좋겠다.76년생 : 최선을 다하라.88년생 : 베푸는 만큼 돌아온다.00년생 : 매사 자중해야 한다.53년생 : 자녀로 인한 좋은 일 있다.65년생 : 남의 일에 간섭 마라.77년생 : 정신만 차리면 해결할 수 있다.89년생 : 뜻하지 않은 일 발생한다.01년생 : 새롭게 출발하면 좋다.54년생 : 답답해도 조금만 참아라.66년생 : 개척하는 것은 빠를수록 좋다.78년생 : 약간 고전하겠다.90년생 : 처신을 신중히 하라.02년생 : 좋은 하루가 되겠다.43년생 : 실수를 저지르지 마라.55년생 : 진심으로 베풀어라.67년생 : 오해받기 쉬우니 조심하라.79년생 : 약간은 고전한다.91년생 : 친한 사람의 말을 조심하라.원숭이44년생 : 안절부절못하는구나.56년생 : 뜻밖의 망신수에 주의하라.68년생 : 인내하면 성과 있다.80년생 : 조용히 노력하면 성공한다.92년생 : 재물이 들어오니 관리 잘하라.45년생 : 좋은 소식이 있겠다.57년생 : 가족에게 기쁜 일 생긴다.69년생 : 차분히 일하면 대길하다.81년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.93년생 : 행운이 찾아오는 날이다.46년생 : 하나만 결정하라.58년생 : 천천히 진행해야 한다.70년생 : 이익에 얽매이지 마라.82년생 : 머무는 것이 이득이다.94년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.돼지47년생 : 목표를 이룰 수 있다.59년생 : 사람 만나기에 좋은 날.71년생 : 마음을 빼앗기면 손해다.83년생 : 목표는 알맞게 정하라.95년생 : 자기의 능력을 알아라.