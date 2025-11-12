logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 12일

입력 2025 11 12 01:05 수정 2025 11 12 01:05
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 부드러운 자세 필요하다.

60년생 : 지금은 기다릴 때다.

72년생 : 건강 체크도 해야 한다.

84년생 : 장거리 여행은 다음으로.

96년생 : 진도가 나가지 않는다.



49년생 : 뜻밖의 만남이 있겠다.

61년생 : 기쁜 소식 있으니 행운 넘친다.

73년생 : 절약과 검소가 필요하다.

85년생 : 마음먹기에 달려있다.

97년생 : 주변에서 도와주니 쉽게 풀린다.

호랑이

50년생 : 수입이 좋으니 기쁘다.

62년생 : 계약상의 문제가 있겠다.

74년생 : 공부를 게을리하지 마라.

86년생 : 협동하면 잘 풀린다.

98년생 : 맺고 끊음을 잘하라.

토끼

51년생 : 매사 서두르지 마라.

63년생 : 노력한 만큼 소득 있다.

75년생 : 진중함이 행운을 부른다.

87년생 : 큰 성과 있겠다.

99년생 : 적극적인 자세로 덤벼라.



52년생 : 욕심이 끝이 없구나.

64년생 : 잠시 휴식을 취함이 좋겠다.

76년생 : 최선을 다하라.

88년생 : 베푸는 만큼 돌아온다.

00년생 : 매사 자중해야 한다.



53년생 : 자녀로 인한 좋은 일 있다.

65년생 : 남의 일에 간섭 마라.

77년생 : 정신만 차리면 해결할 수 있다.

89년생 : 뜻하지 않은 일 발생한다.

01년생 : 새롭게 출발하면 좋다.



54년생 : 답답해도 조금만 참아라.

66년생 : 개척하는 것은 빠를수록 좋다.

78년생 : 약간 고전하겠다.

90년생 : 처신을 신중히 하라.

02년생 : 좋은 하루가 되겠다.



43년생 : 실수를 저지르지 마라.

55년생 : 진심으로 베풀어라.

67년생 : 오해받기 쉬우니 조심하라.

79년생 : 약간은 고전한다.

91년생 : 친한 사람의 말을 조심하라.

원숭이

44년생 : 안절부절못하는구나.

56년생 : 뜻밖의 망신수에 주의하라.

68년생 : 인내하면 성과 있다.

80년생 : 조용히 노력하면 성공한다.

92년생 : 재물이 들어오니 관리 잘하라.



45년생 : 좋은 소식이 있겠다.

57년생 : 가족에게 기쁜 일 생긴다.

69년생 : 차분히 일하면 대길하다.

81년생 : 가까운 사람을 너무 믿지 마라.

93년생 : 행운이 찾아오는 날이다.



46년생 : 하나만 결정하라.

58년생 : 천천히 진행해야 한다.

70년생 : 이익에 얽매이지 마라.

82년생 : 머무는 것이 이득이다.

94년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.

돼지

47년생 : 목표를 이룰 수 있다.

59년생 : 사람 만나기에 좋은 날.

71년생 : 마음을 빼앗기면 손해다.

83년생 : 목표는 알맞게 정하라.

95년생 : 자기의 능력을 알아라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

    thumbnail - ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

  2. 삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

    thumbnail - 삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

  3. “남다른 DNA” 차은우 동생, AI 전문가 된 근황…“형을 위해 만들었다”

    thumbnail - “남다른 DNA” 차은우 동생, AI 전문가 된 근황…“형을 위해 만들었다”

  4. “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

    thumbnail - “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

  5. MC몽, ‘히틀러 초상화’ 논란까지…결국 폭발 “손목 상처” 공개

    thumbnail - MC몽, ‘히틀러 초상화’ 논란까지…결국 폭발 “손목 상처” 공개

  6. 또 여행 온 일본인 가족 ‘쾅’ 9개월 아기 중태…70대 택시기사 “페달 잘못 밟아”

    thumbnail - 또 여행 온 일본인 가족 ‘쾅’ 9개월 아기 중태…70대 택시기사 “페달 잘못 밟아”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved