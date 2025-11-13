logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 13일

입력 2025 11 13 00:31 수정 2025 11 13 00:31
48년생 : 서류 문제로 갈등 있겠다.

60년생 : 대인관계에 어려움 있겠다.

72년생 : 신중히 대처하라.

84년생 : 근신하는 것이 좋다.

96년생 : 지금은 노력할 때이다.



49년생 : 계약 건에 신중하라.

61년생 : 뜻한바 이루겠다.

73년생 : 장기적인 투자 대길하다.

85년생 : 큰 변화는 미루어라.

97년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.

호랑이

50년생 : 행운의 하루.

62년생 : 손실이 생기니 주의.

74년생 : 대립하는 일 절대 피하라.

86년생 : 앞서면 손실도 크다.

98년생 : 함부로 일에 뛰어들지 마라.

토끼

51년생 : 앞장서지 말아라.

63년생 : 기쁜 일이 기다린다.

75년생 : 주위 도움으로 일이 잘 풀린다.

87년생 : 자신을 학대하지 마라.

99년생 : 신뢰를 얻어 만사대길.



52년생 : 마음이 다른 데 있다.

64년생 : 움직이면 대길하다.

76년생 : 최선을 다할 때 결과가 있다.

88년생 : 어려우면 주위에 도움 청하라.

00년생 : 때를 기다리면 행운 있다.



53년생 : 베풀면서 근신하라.

65년생 : 한 발 물러서라.

77년생 : 기분이 상쾌한 하루.

89년생 : 의욕 가지고 추진하라.

01년생 : 좋은 기회가 생긴다.



54년생 : 원망을 버리고 다시 시작하라.

66년생 : 마음가짐을 단단히 하라.

78년생 : 매사에 태도를 분명히 하라.

90년생 : 경쟁에 유리한 날이다.

02년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.



43년생 : 자기 것은 자기가 챙겨라.

55년생 : 희망의 빛이 환하게 밝아온다.

67년생 : 욕심 내지 마라.

79년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

91년생 : 뜻밖의 횡재 있다.

원숭이

44년생 : 명예가 높겠다.

56년생 : 귀인이 도와주겠다.

68년생 : 부담 가는 일이 생긴다.

80년생 : 특히 말조심해야 한다.

92년생 : 인간관계 잘 맺어라.



45년생 : 일이 순조롭게 이루어진다.

57년생 : 기다리지 마라.

69년생 : 유행에 휩쓸리지 마라.

81년생 : 차분하게 일을 처리하라.

93년생 : 점점 좋아지고 있다.



46년생 : 마음 안정이 필요하다.

58년생 : 실속이 중요하다.

70년생 : 화해하는 편이 낫다.

82년생 : 새로운 곳에 마음을 돌려라.

94년생 : 욕심을 버려라.

돼지

47년생 : 무리하다가 손해 있다.

59년생 : 한눈팔면 운 놓친다.

71년생 : 좋은 관계를 맺는다.

83년생 : 상대를 알고 덤벼라.

95년생 : 타인을 인정해야 길하다.
