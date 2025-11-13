[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 13일
쥐
48년생 : 서류 문제로 갈등 있겠다.
60년생 : 대인관계에 어려움 있겠다.
72년생 : 신중히 대처하라.
84년생 : 근신하는 것이 좋다.
96년생 : 지금은 노력할 때이다.
소
49년생 : 계약 건에 신중하라.
61년생 : 뜻한바 이루겠다.
73년생 : 장기적인 투자 대길하다.
85년생 : 큰 변화는 미루어라.
97년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.
호랑이
50년생 : 행운의 하루.
62년생 : 손실이 생기니 주의.
74년생 : 대립하는 일 절대 피하라.
86년생 : 앞서면 손실도 크다.
98년생 : 함부로 일에 뛰어들지 마라.
토끼
51년생 : 앞장서지 말아라.
63년생 : 기쁜 일이 기다린다.
75년생 : 주위 도움으로 일이 잘 풀린다.
87년생 : 자신을 학대하지 마라.
99년생 : 신뢰를 얻어 만사대길.
용
52년생 : 마음이 다른 데 있다.
64년생 : 움직이면 대길하다.
76년생 : 최선을 다할 때 결과가 있다.
88년생 : 어려우면 주위에 도움 청하라.
00년생 : 때를 기다리면 행운 있다.
뱀
53년생 : 베풀면서 근신하라.
65년생 : 한 발 물러서라.
77년생 : 기분이 상쾌한 하루.
89년생 : 의욕 가지고 추진하라.
01년생 : 좋은 기회가 생긴다.
말
54년생 : 원망을 버리고 다시 시작하라.
66년생 : 마음가짐을 단단히 하라.
78년생 : 매사에 태도를 분명히 하라.
90년생 : 경쟁에 유리한 날이다.
02년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
양
43년생 : 자기 것은 자기가 챙겨라.
55년생 : 희망의 빛이 환하게 밝아온다.
67년생 : 욕심 내지 마라.
79년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.
91년생 : 뜻밖의 횡재 있다.
원숭이
44년생 : 명예가 높겠다.
56년생 : 귀인이 도와주겠다.
68년생 : 부담 가는 일이 생긴다.
80년생 : 특히 말조심해야 한다.
92년생 : 인간관계 잘 맺어라.
닭
45년생 : 일이 순조롭게 이루어진다.
57년생 : 기다리지 마라.
69년생 : 유행에 휩쓸리지 마라.
81년생 : 차분하게 일을 처리하라.
93년생 : 점점 좋아지고 있다.
개
46년생 : 마음 안정이 필요하다.
58년생 : 실속이 중요하다.
70년생 : 화해하는 편이 낫다.
82년생 : 새로운 곳에 마음을 돌려라.
94년생 : 욕심을 버려라.
돼지
47년생 : 무리하다가 손해 있다.
59년생 : 한눈팔면 운 놓친다.
71년생 : 좋은 관계를 맺는다.
83년생 : 상대를 알고 덤벼라.
95년생 : 타인을 인정해야 길하다.
