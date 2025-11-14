logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 14일

입력 2025 11 14 02:17 수정 2025 11 14 02:17
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 오해받을 일 생기겠다.

60년생 : 맺고 끊음을 분명하게 하라.

72년생 : 여행할 일이 생기겠다.

84년생 : 풀어나가야 행운 있다.

96년생 : 마음을 냉정히 하라.



49년생 : 금전지출 조심하라.

61년생 : 작은 일로 큰 성과 있다.

73년생 : 서운한 일은 빨리 잊어라.

85년생 : 사리판단을 잘하라.

97년생 : 오래 붙들지 말고 빨리 해결하라.

호랑이

50년생 : 씀씀이가 커진다.

62년생 : 어려운 일이 있으면 도움 받아라.

74년생 : 가족과 화해해야 한다.

86년생 : 새로운 일 도전하기에 좋다.

98년생 : 일이 잘 풀리니 기분 좋다.

토끼

51년생 : 마음이 편안하니 바랄 게 없다.

63년생 : 부담 가는 일은 피하라.

75년생 : 자기 것은 자기가 챙겨라.

87년생 : 부당한 요구를 들어주지 마라.

99년생 : 큰 성과가 있겠다.



52년생 : 철저히 계획을 세워라.

64년생 : 귀인을 기대해도 좋다.

76년생 : 노력한 만큼 성과 있다.

88년생 : 금전관계를 확실히 하라.

00년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.



53년생 : 외출 시 건강 조심하라.

65년생 : 금전절약에 힘써라.

77년생 : 큰 성과가 기다린다.

89년생 : 있는 그대로 보여주어라.

01년생 : 긴장을 풀고 임하라.



54년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.

66년생 : 흔들리지 말고 자리를 지켜야 한다.

78년생 : 인내하면 큰 성과 있다.

90년생 : 진실된 행동이 좋은 운을 부른다.

02년생 : 서운한 감정은 빨리 풀어라.



43년생 : 초지일관으로 나가라.

55년생 : 원하는 것을 분명히 말하라.

67년생 : 냉정하게 일을 처리하라.

79년생 : 시비는 참는 것이 상책이다.

91년생 : 원하는 게 있으면 공부해야 한다.

원숭이

44년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.

56년생 : 생활의 변화를 가져라.

68년생 : 재산 문제에 신경을 써라.

80년생 : 준비는 철저히 해야 한다.

92년생 : 소통에 어려움 겪는다.



45년생 : 지금은 자중할 때.

57년생 : 가족과 대화를 나누어라.

69년생 : 큰 이익이 생겨난다.

81년생 : 작은 실수가 큰 화를 부른다.

93년생 : 신중하게 처신함이 좋겠다.



46년생 : 충돌을 피해야 길하다.

58년생 : 옳으면 밀고나가라.

70년생 : 결과에 연연하지 마라.

82년생 : 일이 잘 진행되는 날이다.

94년생 : 재물이 들어오겠다.

돼지

47년생 : 절약해야 할 때.

59년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

71년생 : 모든 일에 방심하지 마라.

83년생 : 쉽게 생각하면 안 된다.

95년생 : 함께 상의하며 행하라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 토막난 남녀 시신 사막서 발견… ‘코인 백만장자’ 러 부부였다

    thumbnail - 토막난 남녀 시신 사막서 발견… ‘코인 백만장자’ 러 부부였다

  2. 김정난, 침실에서 졸도…뇌출혈 의심에 엑스레이·CT 촬영

    thumbnail - 김정난, 침실에서 졸도…뇌출혈 의심에 엑스레이·CT 촬영

  3. 조세호 “선배님과의 만남, 조심스러웠다”…박미선에 사과한 까닭

    thumbnail - 조세호 “선배님과의 만남, 조심스러웠다”…박미선에 사과한 까닭

  4. 빵 한입 먹고 보니…살아있는 구더기 ‘드글드글’ 논란, 결국

    thumbnail - 빵 한입 먹고 보니…살아있는 구더기 ‘드글드글’ 논란, 결국

  5. 시아버지 카드 5000만원 긁고…며느리 “왜요? 저 힘들게 하셨잖아요”

    thumbnail - 시아버지 카드 5000만원 긁고…며느리 “왜요? 저 힘들게 하셨잖아요”

  6. ‘하루 5억’ 버는 26세 유튜버 “사우디에 ‘이것’ 만듭니다” 깜짝 정체

    thumbnail - ‘하루 5억’ 버는 26세 유튜버 “사우디에 ‘이것’ 만듭니다” 깜짝 정체
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved