[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 14일

48년생 : 오해받을 일 생기겠다.60년생 : 맺고 끊음을 분명하게 하라.72년생 : 여행할 일이 생기겠다.84년생 : 풀어나가야 행운 있다.96년생 : 마음을 냉정히 하라.49년생 : 금전지출 조심하라.61년생 : 작은 일로 큰 성과 있다.73년생 : 서운한 일은 빨리 잊어라.85년생 : 사리판단을 잘하라.97년생 : 오래 붙들지 말고 빨리 해결하라.호랑이50년생 : 씀씀이가 커진다.62년생 : 어려운 일이 있으면 도움 받아라.74년생 : 가족과 화해해야 한다.86년생 : 새로운 일 도전하기에 좋다.98년생 : 일이 잘 풀리니 기분 좋다.토끼51년생 : 마음이 편안하니 바랄 게 없다.63년생 : 부담 가는 일은 피하라.75년생 : 자기 것은 자기가 챙겨라.87년생 : 부당한 요구를 들어주지 마라.99년생 : 큰 성과가 있겠다.52년생 : 철저히 계획을 세워라.64년생 : 귀인을 기대해도 좋다.76년생 : 노력한 만큼 성과 있다.88년생 : 금전관계를 확실히 하라.00년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.53년생 : 외출 시 건강 조심하라.65년생 : 금전절약에 힘써라.77년생 : 큰 성과가 기다린다.89년생 : 있는 그대로 보여주어라.01년생 : 긴장을 풀고 임하라.54년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.66년생 : 흔들리지 말고 자리를 지켜야 한다.78년생 : 인내하면 큰 성과 있다.90년생 : 진실된 행동이 좋은 운을 부른다.02년생 : 서운한 감정은 빨리 풀어라.43년생 : 초지일관으로 나가라.55년생 : 원하는 것을 분명히 말하라.67년생 : 냉정하게 일을 처리하라.79년생 : 시비는 참는 것이 상책이다.91년생 : 원하는 게 있으면 공부해야 한다.원숭이44년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.56년생 : 생활의 변화를 가져라.68년생 : 재산 문제에 신경을 써라.80년생 : 준비는 철저히 해야 한다.92년생 : 소통에 어려움 겪는다.45년생 : 지금은 자중할 때.57년생 : 가족과 대화를 나누어라.69년생 : 큰 이익이 생겨난다.81년생 : 작은 실수가 큰 화를 부른다.93년생 : 신중하게 처신함이 좋겠다.46년생 : 충돌을 피해야 길하다.58년생 : 옳으면 밀고나가라.70년생 : 결과에 연연하지 마라.82년생 : 일이 잘 진행되는 날이다.94년생 : 재물이 들어오겠다.돼지47년생 : 절약해야 할 때.59년생 : 적극적인 자세가 필요하다.71년생 : 모든 일에 방심하지 마라.83년생 : 쉽게 생각하면 안 된다.95년생 : 함께 상의하며 행하라.