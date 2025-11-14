logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 15일

입력 2025 11 14 02:24 수정 2025 11 14 02:24
48년생 : 일의 순서를 찾아라.

60년생 : 사소한 일일수록 주의하라.

72년생 : 무리하다가 손해 있다.

84년생 : 노력한 만큼 성과 있다.

96년생 : 실력을 쌓아야 한다.



49년생 : 책임이 무거워지는 하루.

61년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.

73년생 : 대인관계에 신중하라.

85년생 : 시험에 유리한 날이다.

97년생 : 잠시 쉬었다 가야 할 때.

호랑이

50년생 : 기대한 만큼 실망도 크다.

62년생 : 타인에게 부탁하지 마라.

74년생 : 달콤한 유혹에 주의하라.

86년생 : 마음을 다잡아야 한다.

98년생 : 자신감을 가져라.

토끼

51년생 : 충돌이 예상되니 주의.

63년생 : 이익이 생겨나는 날이다.

75년생 : 가족의 조언을 참고하라.

87년생 : 마음이 심란하다.

99년생 : 협동하면 성과가 크다.



52년생 : 주변의 조언을 받아들여라.

64년생 : 새롭게 시작하라.

76년생 : 작은 일은 그냥 넘어가라.

88년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

00년생 : 철저히 계획을 세우면 득이 된다.



53년생 : 변동은 조심스럽게 하라.

65년생 : 의견 다툼이 예상된다.

77년생 : 안정을 취하는 것이 좋겠다.

89년생 : 일이 더디게 진행된다.

01년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.



54년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

66년생 : 귀인의 도움을 받겠다.

78년생 : 재운이 있겠다.

90년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.

02년생 : 행운 있는 날이다.



43년생 : 인정받고 이름도 떨친다.

55년생 : 진취적으로 행동하라.

67년생 : 좋은 인연을 만나게 된다.

79년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

91년생 : 기쁘고 편안한 하루.

원숭이

44년생 : 복록이 있겠다.

56년생 : 의견 대립을 해소하라.

68년생 : 타인의 도움을 받겠다.

80년생 : 신수가 태평하다.

92년생 : 주변의 인정을 받는다.



45년생 : 우연한 만남이 이루어진다.

57년생 : 도움을 받으면 문제가 해결된다.

69년생 : 혼자만의 시간을 가져라.

81년생 : 방심하다간 실수 있다.

93년생 : 기회를 놓치지 마라.



46년생 : 가는 말이 고와야 오는 말도 곱다.

58년생 : 곧 잘 풀릴 것이다.

70년생 : 무리하고 있으니 컨디션 조절하라.

82년생 : 믿는 사람에게 발등 찍힌다.

94년생 : 묵은 감정을 풀어라.

돼지

47년생 : 길운이 오니 일이 잘 풀린다.

59년생 : 이익이 짭짤하다.

71년생 : 주저하지 말고 도와줘라.

83년생 : 적극적으로 대처하라.

95년생 : 노력한 만큼 소득 있다.
