[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 15일

48년생 : 일의 순서를 찾아라.60년생 : 사소한 일일수록 주의하라.72년생 : 무리하다가 손해 있다.84년생 : 노력한 만큼 성과 있다.96년생 : 실력을 쌓아야 한다.49년생 : 책임이 무거워지는 하루.61년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.73년생 : 대인관계에 신중하라.85년생 : 시험에 유리한 날이다.97년생 : 잠시 쉬었다 가야 할 때.호랑이50년생 : 기대한 만큼 실망도 크다.62년생 : 타인에게 부탁하지 마라.74년생 : 달콤한 유혹에 주의하라.86년생 : 마음을 다잡아야 한다.98년생 : 자신감을 가져라.토끼51년생 : 충돌이 예상되니 주의.63년생 : 이익이 생겨나는 날이다.75년생 : 가족의 조언을 참고하라.87년생 : 마음이 심란하다.99년생 : 협동하면 성과가 크다.52년생 : 주변의 조언을 받아들여라.64년생 : 새롭게 시작하라.76년생 : 작은 일은 그냥 넘어가라.88년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.00년생 : 철저히 계획을 세우면 득이 된다.53년생 : 변동은 조심스럽게 하라.65년생 : 의견 다툼이 예상된다.77년생 : 안정을 취하는 것이 좋겠다.89년생 : 일이 더디게 진행된다.01년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.54년생 : 남의 일에 참견하지 마라.66년생 : 귀인의 도움을 받겠다.78년생 : 재운이 있겠다.90년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.02년생 : 행운 있는 날이다.43년생 : 인정받고 이름도 떨친다.55년생 : 진취적으로 행동하라.67년생 : 좋은 인연을 만나게 된다.79년생 : 자신의 주관대로 행동하라.91년생 : 기쁘고 편안한 하루.원숭이44년생 : 복록이 있겠다.56년생 : 의견 대립을 해소하라.68년생 : 타인의 도움을 받겠다.80년생 : 신수가 태평하다.92년생 : 주변의 인정을 받는다.45년생 : 우연한 만남이 이루어진다.57년생 : 도움을 받으면 문제가 해결된다.69년생 : 혼자만의 시간을 가져라.81년생 : 방심하다간 실수 있다.93년생 : 기회를 놓치지 마라.46년생 : 가는 말이 고와야 오는 말도 곱다.58년생 : 곧 잘 풀릴 것이다.70년생 : 무리하고 있으니 컨디션 조절하라.82년생 : 믿는 사람에게 발등 찍힌다.94년생 : 묵은 감정을 풀어라.돼지47년생 : 길운이 오니 일이 잘 풀린다.59년생 : 이익이 짭짤하다.71년생 : 주저하지 말고 도와줘라.83년생 : 적극적으로 대처하라.95년생 : 노력한 만큼 소득 있다.