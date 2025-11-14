[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 15일
쥐
48년생 : 일의 순서를 찾아라.
60년생 : 사소한 일일수록 주의하라.
72년생 : 무리하다가 손해 있다.
84년생 : 노력한 만큼 성과 있다.
96년생 : 실력을 쌓아야 한다.
소
49년생 : 책임이 무거워지는 하루.
61년생 : 포기하지 말고 밀고나가라.
73년생 : 대인관계에 신중하라.
85년생 : 시험에 유리한 날이다.
97년생 : 잠시 쉬었다 가야 할 때.
호랑이
50년생 : 기대한 만큼 실망도 크다.
62년생 : 타인에게 부탁하지 마라.
74년생 : 달콤한 유혹에 주의하라.
86년생 : 마음을 다잡아야 한다.
98년생 : 자신감을 가져라.
토끼
51년생 : 충돌이 예상되니 주의.
63년생 : 이익이 생겨나는 날이다.
75년생 : 가족의 조언을 참고하라.
87년생 : 마음이 심란하다.
99년생 : 협동하면 성과가 크다.
용
52년생 : 주변의 조언을 받아들여라.
64년생 : 새롭게 시작하라.
76년생 : 작은 일은 그냥 넘어가라.
88년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.
00년생 : 철저히 계획을 세우면 득이 된다.
뱀
53년생 : 변동은 조심스럽게 하라.
65년생 : 의견 다툼이 예상된다.
77년생 : 안정을 취하는 것이 좋겠다.
89년생 : 일이 더디게 진행된다.
01년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.
말
54년생 : 남의 일에 참견하지 마라.
66년생 : 귀인의 도움을 받겠다.
78년생 : 재운이 있겠다.
90년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.
02년생 : 행운 있는 날이다.
양
43년생 : 인정받고 이름도 떨친다.
55년생 : 진취적으로 행동하라.
67년생 : 좋은 인연을 만나게 된다.
79년생 : 자신의 주관대로 행동하라.
91년생 : 기쁘고 편안한 하루.
원숭이
44년생 : 복록이 있겠다.
56년생 : 의견 대립을 해소하라.
68년생 : 타인의 도움을 받겠다.
80년생 : 신수가 태평하다.
92년생 : 주변의 인정을 받는다.
닭
45년생 : 우연한 만남이 이루어진다.
57년생 : 도움을 받으면 문제가 해결된다.
69년생 : 혼자만의 시간을 가져라.
81년생 : 방심하다간 실수 있다.
93년생 : 기회를 놓치지 마라.
개
46년생 : 가는 말이 고와야 오는 말도 곱다.
58년생 : 곧 잘 풀릴 것이다.
70년생 : 무리하고 있으니 컨디션 조절하라.
82년생 : 믿는 사람에게 발등 찍힌다.
94년생 : 묵은 감정을 풀어라.
돼지
47년생 : 길운이 오니 일이 잘 풀린다.
59년생 : 이익이 짭짤하다.
71년생 : 주저하지 말고 도와줘라.
83년생 : 적극적으로 대처하라.
95년생 : 노력한 만큼 소득 있다.
