[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월16일
입력 2025 11 14 02:24 수정 2025 11 14 02:24
쥐
48년생 : 가는 곳마다 웃음꽃 핀다.
60년생 : 작은 사고를 주의하라.
72년생 : 원하는 소원이 이루어진다.
84년생 : 좋은 일이 있겠다.
96년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.
소
49년생 : 부지런히 뛰어라.
61년생 : 참는 것이 상책이다.
73년생 : 유혹에 넘어가지 마라.
85년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.
97년생 : 지금은 인내할 때.
호랑이
50년생 : 진실된 마음으로 대하라.
62년생 : 화합하면 대성할 수 있다.
74년생 : 언행에 조심하고 분별력 잃지 마라.
86년생 : 먹을 복이 있겠다.
98년생 : 행운을 잡아라.
토끼
51년생 : 수확이 기다리고 있다.
63년생 : 자신의 자리를 지켜라.
75년생 : 때를 만나 기쁘다.
87년생 : 소망하는 일이 이루어진다.
99년생 : 인내가 요구된다.
용
52년생 : 기쁜 일이 기다린다.
64년생 : 새로운 일에 행운 있다.
76년생 : 너무 오래 고민하지 마라.
88년생 : 근심이 사라진다.
00년생 : 타인에게 미루지 마라.
뱀
53년생 : 고생 끝에 낙이 온다.
65년생 : 경사로운 일 있겠다.
77년생 : 주위에 아량을 베풀어라.
89년생 : 마음을 다스려야 한다.
01년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋다.
말
54년생 : 쉽게 생각 마라.
66년생 : 남의 비위를 건드리지 마라.
78년생 : 기분을 전환해야 할 때.
90년생 : 윗사람의 의견에 따라야 한다.
02년생 : 새로운 것을 취하는 것이 좋다.
양
43년생 : 평온한 하루가 되겠다.
55년생 : 아랫사람으로 인한 지출 있다.
67년생 : 저자세로 나가라.
79년생 : 적극적으로 대처하라.
91년생 : 기다리면 행운 온다.
원숭이
44년생 : 말조심하라. 구설수 따른다.
56년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.
68년생 : 가족에게 애정 표현하라.
80년생 : 바쁜 하루가 되겠다.
92년생 : 일은 순리에 맡겨라.
닭
45년생 : 양보하는 것이 좋겠다.
57년생 : 하던 일에 충실해야겠다.
69년생 : 작은 것도 신중히 처리하라.
81년생 : 이동하면 길하다.
93년생 : 커다란 변동은 삼가라.
개
46년생 : 하는 일마다 만사형통하다.
58년생 : 부동산 매매는 어려움 따른다.
70년생 : 사람과의 충돌이 예상된다.
82년생 : 서두르지 마라.
94년생 : 너무 큰 것을 노리지 마라.
돼지
47년생 : 망신수를 주의하라.
59년생 : 헛된 유혹에 넘어가지 마라.
71년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.
83년생 : 스트레스가 쌓이니 조심하라.
95년생 : 새로운 시도를 해도 좋다.
