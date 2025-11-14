logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월16일

입력 2025 11 14 02:24 수정 2025 11 14 02:24
48년생 : 가는 곳마다 웃음꽃 핀다.

60년생 : 작은 사고를 주의하라.

72년생 : 원하는 소원이 이루어진다.

84년생 : 좋은 일이 있겠다.

96년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.



49년생 : 부지런히 뛰어라.

61년생 : 참는 것이 상책이다.

73년생 : 유혹에 넘어가지 마라.

85년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.

97년생 : 지금은 인내할 때.

호랑이

50년생 : 진실된 마음으로 대하라.

62년생 : 화합하면 대성할 수 있다.

74년생 : 언행에 조심하고 분별력 잃지 마라.

86년생 : 먹을 복이 있겠다.

98년생 : 행운을 잡아라.

토끼

51년생 : 수확이 기다리고 있다.

63년생 : 자신의 자리를 지켜라.

75년생 : 때를 만나 기쁘다.

87년생 : 소망하는 일이 이루어진다.

99년생 : 인내가 요구된다.



52년생 : 기쁜 일이 기다린다.

64년생 : 새로운 일에 행운 있다.

76년생 : 너무 오래 고민하지 마라.

88년생 : 근심이 사라진다.

00년생 : 타인에게 미루지 마라.



53년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

65년생 : 경사로운 일 있겠다.

77년생 : 주위에 아량을 베풀어라.

89년생 : 마음을 다스려야 한다.

01년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋다.



54년생 : 쉽게 생각 마라.

66년생 : 남의 비위를 건드리지 마라.

78년생 : 기분을 전환해야 할 때.

90년생 : 윗사람의 의견에 따라야 한다.

02년생 : 새로운 것을 취하는 것이 좋다.



43년생 : 평온한 하루가 되겠다.

55년생 : 아랫사람으로 인한 지출 있다.

67년생 : 저자세로 나가라.

79년생 : 적극적으로 대처하라.

91년생 : 기다리면 행운 온다.

원숭이

44년생 : 말조심하라. 구설수 따른다.

56년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

68년생 : 가족에게 애정 표현하라.

80년생 : 바쁜 하루가 되겠다.

92년생 : 일은 순리에 맡겨라.



45년생 : 양보하는 것이 좋겠다.

57년생 : 하던 일에 충실해야겠다.

69년생 : 작은 것도 신중히 처리하라.

81년생 : 이동하면 길하다.

93년생 : 커다란 변동은 삼가라.



46년생 : 하는 일마다 만사형통하다.

58년생 : 부동산 매매는 어려움 따른다.

70년생 : 사람과의 충돌이 예상된다.

82년생 : 서두르지 마라.

94년생 : 너무 큰 것을 노리지 마라.

돼지

47년생 : 망신수를 주의하라.

59년생 : 헛된 유혹에 넘어가지 마라.

71년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

83년생 : 스트레스가 쌓이니 조심하라.

95년생 : 새로운 시도를 해도 좋다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
