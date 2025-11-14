[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월16일

48년생 : 가는 곳마다 웃음꽃 핀다.60년생 : 작은 사고를 주의하라.72년생 : 원하는 소원이 이루어진다.84년생 : 좋은 일이 있겠다.96년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.49년생 : 부지런히 뛰어라.61년생 : 참는 것이 상책이다.73년생 : 유혹에 넘어가지 마라.85년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.97년생 : 지금은 인내할 때.호랑이50년생 : 진실된 마음으로 대하라.62년생 : 화합하면 대성할 수 있다.74년생 : 언행에 조심하고 분별력 잃지 마라.86년생 : 먹을 복이 있겠다.98년생 : 행운을 잡아라.토끼51년생 : 수확이 기다리고 있다.63년생 : 자신의 자리를 지켜라.75년생 : 때를 만나 기쁘다.87년생 : 소망하는 일이 이루어진다.99년생 : 인내가 요구된다.52년생 : 기쁜 일이 기다린다.64년생 : 새로운 일에 행운 있다.76년생 : 너무 오래 고민하지 마라.88년생 : 근심이 사라진다.00년생 : 타인에게 미루지 마라.53년생 : 고생 끝에 낙이 온다.65년생 : 경사로운 일 있겠다.77년생 : 주위에 아량을 베풀어라.89년생 : 마음을 다스려야 한다.01년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋다.54년생 : 쉽게 생각 마라.66년생 : 남의 비위를 건드리지 마라.78년생 : 기분을 전환해야 할 때.90년생 : 윗사람의 의견에 따라야 한다.02년생 : 새로운 것을 취하는 것이 좋다.43년생 : 평온한 하루가 되겠다.55년생 : 아랫사람으로 인한 지출 있다.67년생 : 저자세로 나가라.79년생 : 적극적으로 대처하라.91년생 : 기다리면 행운 온다.원숭이44년생 : 말조심하라. 구설수 따른다.56년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.68년생 : 가족에게 애정 표현하라.80년생 : 바쁜 하루가 되겠다.92년생 : 일은 순리에 맡겨라.45년생 : 양보하는 것이 좋겠다.57년생 : 하던 일에 충실해야겠다.69년생 : 작은 것도 신중히 처리하라.81년생 : 이동하면 길하다.93년생 : 커다란 변동은 삼가라.46년생 : 하는 일마다 만사형통하다.58년생 : 부동산 매매는 어려움 따른다.70년생 : 사람과의 충돌이 예상된다.82년생 : 서두르지 마라.94년생 : 너무 큰 것을 노리지 마라.돼지47년생 : 망신수를 주의하라.59년생 : 헛된 유혹에 넘어가지 마라.71년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.83년생 : 스트레스가 쌓이니 조심하라.95년생 : 새로운 시도를 해도 좋다.