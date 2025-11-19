[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 19일

48년생 : 가정에 행운이 온다.60년생 : 매사 해결이 어렵다.72년생 : 행운이 다가오고 있다.84년생 : 쉬운 일부터 시작하라.96년생 : 매사 소극적인 것이 좋다.49년생 : 분실, 도난을 주의하라.61년생 : 가족과 화해해야 한다.73년생 : 하는 일마다 성과 있다.85년생 : 전화위복의 시기가 온다.97년생 : 참고 견디면 보람 있겠다.호랑이50년생 : 마음을 즐겁게 가져라.62년생 : 건강 상태 잘 체크하라.74년생 : 모든 것에 여유 있다.86년생 : 작은 것에 만족하라.98년생 : 대책 마련에 힘써라.토끼51년생 : 작은 불만은 흘려보내라.63년생 : 선택의 어려움이 있다.75년생 : 우애를 돈독히 하라.87년생 : 신용이 자산임을 깨달아야 한다.99년생 : 상심하지 마라.52년생 : 구설수를 조심하라.64년생 : 올바른 처신이 필요하다.76년생 : 자기 중심을 잘 잡아야 한다.88년생 : 매사 좌절하지 마라.00년생 : 혼자만의 시간을 가져보아라.53년생 : 피로를 풀어라.65년생 : 매사 자중하는 편이 좋겠다.77년생 : 바라던 일이 이루어진다.89년생 : 갑작스레 변동하지 마라.01년생 : 이동운은 좋지 않다.54년생 : 참는 것이 상책이다.66년생 : 장거리 이동은 불리하다.78년생 : 좋은 변화는 서둘러 하라.90년생 : 금전적 지출이 많게 된다.02년생 : 미소에서 행운이 찾아든다.43년생 : 좋은 일이 거듭되겠다.55년생 : 선택은 신중하라.67년생 : 유혹에 이끌리지 말라.79년생 : 적당한 때를 기다려라.91년생 : 갈등은 대화로 풀어라.원숭이44년생 : 자신을 지키는 데 힘써라.56년생 : 매사 뜻대로 되겠다.68년생 : 유혹에 넘어가기 쉽다.80년생 : 바라던 일 쉽게 풀린다.92년생 : 재복을 얻게 된다.45년생 : 좋은 일 많으니 흐뭇하다.57년생 : 경제적인 도움이 필요하다.69년생 : 계획을 뒤로 미뤄라.81년생 : 실속이 없는 하루가 되기 쉽다.93년생 : 너무 들뜨지 마라.46년생 : 주변의 인기를 얻는다.58년생 : 일이 안 풀려 고전하겠다.70년생 : 당장 이득보다는 미래를 보아라.82년생 : 지나친 욕심을 버려라.94년생 : 자신의 삶을 소중히 여겨라.돼지47년생 : 흔들리지 말고 자신감 가져라.59년생 : 진실이 운을 부른다.71년생 : 급격히 이동하지 마라.83년생 : 귀인을 만나겠다.95년생 : 건강 관리에 신경 써라.