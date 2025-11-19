logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 19일

입력 2025 11 19 01:47 수정 2025 11 19 01:47
48년생 : 가정에 행운이 온다.

60년생 : 매사 해결이 어렵다.

72년생 : 행운이 다가오고 있다.

84년생 : 쉬운 일부터 시작하라.

96년생 : 매사 소극적인 것이 좋다.



49년생 : 분실, 도난을 주의하라.

61년생 : 가족과 화해해야 한다.

73년생 : 하는 일마다 성과 있다.

85년생 : 전화위복의 시기가 온다.

97년생 : 참고 견디면 보람 있겠다.

호랑이

50년생 : 마음을 즐겁게 가져라.

62년생 : 건강 상태 잘 체크하라.

74년생 : 모든 것에 여유 있다.

86년생 : 작은 것에 만족하라.

98년생 : 대책 마련에 힘써라.

토끼

51년생 : 작은 불만은 흘려보내라.

63년생 : 선택의 어려움이 있다.

75년생 : 우애를 돈독히 하라.

87년생 : 신용이 자산임을 깨달아야 한다.

99년생 : 상심하지 마라.



52년생 : 구설수를 조심하라.

64년생 : 올바른 처신이 필요하다.

76년생 : 자기 중심을 잘 잡아야 한다.

88년생 : 매사 좌절하지 마라.

00년생 : 혼자만의 시간을 가져보아라.



53년생 : 피로를 풀어라.

65년생 : 매사 자중하는 편이 좋겠다.

77년생 : 바라던 일이 이루어진다.

89년생 : 갑작스레 변동하지 마라.

01년생 : 이동운은 좋지 않다.



54년생 : 참는 것이 상책이다.

66년생 : 장거리 이동은 불리하다.

78년생 : 좋은 변화는 서둘러 하라.

90년생 : 금전적 지출이 많게 된다.

02년생 : 미소에서 행운이 찾아든다.



43년생 : 좋은 일이 거듭되겠다.

55년생 : 선택은 신중하라.

67년생 : 유혹에 이끌리지 말라.

79년생 : 적당한 때를 기다려라.

91년생 : 갈등은 대화로 풀어라.

원숭이

44년생 : 자신을 지키는 데 힘써라.

56년생 : 매사 뜻대로 되겠다.

68년생 : 유혹에 넘어가기 쉽다.

80년생 : 바라던 일 쉽게 풀린다.

92년생 : 재복을 얻게 된다.



45년생 : 좋은 일 많으니 흐뭇하다.

57년생 : 경제적인 도움이 필요하다.

69년생 : 계획을 뒤로 미뤄라.

81년생 : 실속이 없는 하루가 되기 쉽다.

93년생 : 너무 들뜨지 마라.



46년생 : 주변의 인기를 얻는다.

58년생 : 일이 안 풀려 고전하겠다.

70년생 : 당장 이득보다는 미래를 보아라.

82년생 : 지나친 욕심을 버려라.

94년생 : 자신의 삶을 소중히 여겨라.

돼지

47년생 : 흔들리지 말고 자신감 가져라.

59년생 : 진실이 운을 부른다.

71년생 : 급격히 이동하지 마라.

83년생 : 귀인을 만나겠다.

95년생 : 건강 관리에 신경 써라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
