만둣집 이름이 ‘놀랄만두하군’…재밌는 ‘우리말 간판’ 찾는 공모전 열린다

최종범 인턴기자
입력 2025 11 19 17:55 수정 2025 11 19 17:55
‘2024 재미있는 우리말 가게 이름’ 공모전에서 으뜸상을 받은 만두 가게 이름 ‘놀랄만두하군’. 국어문화원연합회 제공
‘2024 재미있는 우리말 가게 이름’ 공모전에서 으뜸상을 받은 만두 가게 이름 ‘놀랄만두하군’. 국어문화원연합회 제공


외국어 간판 사용이 흔해지는 길거리에서 재미있는 우리말 가게 이름을 찾는 공모전이 열린다.

국어문화원연합회는 컨슈머인사이트와 함께 ‘재미있는 우리말 가게 이름 찾기’ 문화행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

참가 방법은 거리, 시장, 동네 골목 등에서 찾은 우리말 가게 이름을 ‘쉬운 우리말을 쓰자’ 홈페이지에 사진과 함께 올려 응모하는 방식이다. 다음 달 10일까지 응모를 받는다.

접수된 가게 이름은 ▲우리말 기준 적합성 ▲재미와 말맛 ▲독창성 등을 기준으로 ‘가게 이름 선정위원회’에서 예비 심사를 진행한다. 이후 전국 1000명 대상 국민 선호도 조사와 심사위원회의 심의를 거쳐 수상작이 결정돤다.

수상작은 12월 24일 발표한다. 업종마다 3개 내외의 수상작을 뽑고, 선착순 접수자를 우선 고려해 선정한다.

총상금은 200만원 규모다. 으뜸, 버금, 보람, 기쁨 상으로 나눠 상품권과 음료 기프티콘 등을 증정한다.

‘2024 재미있는 우리말 가게 이름’ 공모전에서 버금상을 받은 건어물 가게 이름 ‘마른애들’. 국어문화원연합회 제공
‘2024 재미있는 우리말 가게 이름’ 공모전에서 버금상을 받은 건어물 가게 이름 ‘마른애들’. 국어문화원연합회 제공


지난해에 열린 공모전에는 총 1400여 개의 가게 이름이 접수됐다.

5개 업종별로 나눠 재미있는 우리말 가게 이름이 선정됐다.

으뜸 수상작으로 만두 전문점 ‘놀랄만두하군’이 뽑혔는데, ‘놀랄 만도 하군’이라는 표현을 재치 있게 비틀어 만든 점이 좋은 평가를 받았다.

버금상으로는 업종별 1위를 차지한 ‘마른애들’(소매업, 건어물), ‘바르지오’(생활서비스업, 도배·장판), ‘속편한내과’(의료·교육업, 내과), ‘집나온거북이’(여가생활·숙박업, 숙박) 등이 꼽혔다.

이외에도 ‘잔비어쓰’(주점), ‘더빛나개’(반려동물미용), ‘전국머리자랑’(미용실) 등이 우리말을 재치 있게 활용한 가게들로 호평받았다.

최종범 인턴기자
